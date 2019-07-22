وزير الخارجية الايراني : "الحظر" الامیركي ارهاب اقتصادي ونحن لا نتفاوض مع الارهابیین

الوقت- قام وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، مساء امس الاحد بنشر تغريدة عبر حسابه في تويتر، اشار فيها الى جانب من تصريحاته باجتماع وزراء خارجية حركة عدم الانجياز في كاراكاس، والتي اوضح خلالها اسلوب امريكا في استخدام مصطلح "الحظر" بدلا من "الارهاب الاقتصادي".

وقال وزير الخارجية في تغريدته ايضا : لقد ذكرت في اجتماع حركة عدم الانحياز اليوم بان الارهاب (يعني) استخدام العنف والتهديد ضد المواطنين لتحقيق مآرب سياسية.

وتابع : لذلك، تمارس الولايات المتحدة الامريكية الارهاب الاقتصادي؛ ولايمكن اطلاق اسم الحظر عليه لانه لم يصمَم بهدف تنفيذ القانون وانما لنقضه. وكان وزير الخارجية قد اكد في كلمته خلال الاجتماع، بان ما تصفه امريكا "حظرا" في الواقع هو ارهاب اقتصادي يهدف الى نقض القوانين.

واقترح وزير الخارجية الايراني على جميع الدول بإدانة استخدام هذا المصطلح القانوني من جانب امريكا؛ قائلا : نحن لا نتفاوض مع الارهابيين. ويقوم وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف حاليا بزيارة فنزويلا للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية حركة عدم الانحياز، ومنها سيتجه الى نيكاراغوا وبوليفيا.