ترامب يلفّق الأكاذيب ويبقى "وجهه أسود" أمام إيران

الوقت- تحدّث دونالد ترامب في اجتماع مع الصحافيين في البيت الأبيض عن قيام باخرة أمريكية في مضيق هرمز بإسقاط طائرة إيرانية من دون طيار.

وفي تصريحاته، أصرّ ترامب على أن الناقلة الأمريكية بوكسر استهدفت الطائرة الإيرانية من دون طيار يوم الخميس في مضيق هرمز.

وفقاً لرئيس البيت الأبيض، قامت البحرية الأمريكية بوكسر بعمل دفاعي ضد الطائرة الإيرانية، التي كانت على بعد حوالي 1000 ياردة، وتجاهلت العديد من التحذيرات بعدم تهديد سلامة الطاقم. نتيجة لذلك، تم تدمير الطائرة من دون طيار على الفور.

وبعد هذا الادعاء، نفى المسؤولون السياسيون في جمهورية إيران الإسلامية وحتى وزارة الدفاع الأمريكية حقيقة تصريحات ترامب، ويبدو أن هذا الادعاء، كما في الأعوام الثلاثة الماضية، كان سياسياً من رئيس متطرف.

الإعلان عن خبر تدمير الطائرة من دون طيار، من قبل "يو إس إس بوكسر"، وحتى على الشبكات هناك تأكيد بأن الطائرة من دون طيار قد أسقطت، لكنها لم تكن إيرانية.

وبعد رفض المسؤولين العسكريين الإيرانيين لتصريح إسقاط الطائرة من دون طيار، يبدو أن ترامب قد سارع إلى نشر الأخبار، ما جعله يرتكب خطأً كبيراً في إسنادها إلى طهران.

وعلى نفس المنوال، ادّعت المتحدثة باسم البنتاغون جوناثان هوفمان أنه في حوالي الساعة 10 من صباح يوم الخميس، بالتوقيت المحلي، تم تجهيز ناقلة دولية لإطلاق عبور مخطط في مضيق هرمز.

وتابع: كان هناك طائرة من دون طيار تقترب من بوكسر في نطاق تهديد، واتخذت الناقلة إجراءً دفاعياً ضد الطائرات من دون طيار لضمان سلامة الناقلة وطاقمها.

على عكس ادّعاء ترامب، فإن ردّ فعل المسؤولين السياسيين والعسكريين الإيرانيين يشير إلى زيف تصريحات ترامب وعدم سقوط الطائرة الإيرانية من دون طيار في مضيق هرمز.

في رد الفعل الأكثر أهمية، نفى مقر القوات المسلحة الإيرانية الادعاء بأن الطائرة من دون طيار قد أطيح بها.

وقال رئيس القوات المسلحة سردار أبو الفضل شركاري: "على عكس ادعاء الرئيس الأمريكي، تم التعرّف على جميع الطائرات من دون طيار الإيرانية في الخليج الفارسي ومضيق هرمز وقد عادت الطائرات إلى قواعدها ولم يتم الإبلاغ عن أي رد على الاستجابة التشغيلية للميناء الآمن لأمريكا، وإن مثل هذه التصريحات التي لا أساس لها من قبل رئيس أمريكا قد تؤدي إلى التهاب وانعدام الأمن في منطقة الخليج الفارسي ومضيق هرمز، قائلاً: "إن القوات المسلحة لجمهورية إيران الإسلامية تتمتع دائماً بالحماية الكاملة بموجب القانون ووفقاً للمعايير الدولية، فمن واجبها مراقبة وحماية أمن الخليج الفارسي ومضيق هرمز.

إضافة إلى هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، قالت العلاقات العامة للحرس الثوري الإسلامي في بيان " قوات الحرس الثوري من دون طيار ستنشر قريباً صوراً لـ USS Foxer الأمريكية ، التي ادّعت الإطاحة بطائرة من دون طيار إيرانية لفضح أكاذيب هذا الادّعاء وأسبابه التي لا أساس لها للرأي العام العالمي، وستظهر الصور أن تدريبات الطائرات من دون طيار UAV Air Force UAV نفذّت مهمتها في المنطقة قبل وصول فيلق أمريكا إلى مضيق هرمز، بما في ذلك صور لمراقبة ورعاية الفرقاطة قبل وحتى بعد أن ادّعى الأمريكيون، وحتى عادت إلى قاعدتها".

في نهاية بيانها، شددت إدارة الشؤون العامة في الحرس الثوري الإيراني على: فيلق الدفاع البحري والجوي، بناءً على مهامه المشروعة، ولضمان أمن مضيق هرمز والخليج الفارسي، مراقبة تحركات الأجانب، وخاصة القوات الإرهابية لأمريكا والبريطانيين، في هذا المجال الاستراتيجي، ومراقبة تزويدها بمعلومات ذكية والاستعداد للتعامل مع أي أعمال عنف تتعارض مع قوانينهم ولوائحهم الدولية.

بالإضافة إلى المؤسسات العسكرية الإيرانية، صاحب ادعاء ترامب بإسقاط الطائرة الإيرانية من دون طيار في مضيق هرمز ردّ فعل من جانب مسؤولي وزارة الخارجية الإيرانية.

في البداية نفى وزير الخارجية محمد جواد ظريف، الموجود حالياً في نيويورك خلال تقرير صحفي مزاعم ترامب بأن الطائرة الإيرانية تمت الإطاحة بها فوق مضيق هرمز.

وفي ردّ فعل آخر، كتب نائب وزير الخارجية الإيراني سيد عباس عراقجي ردّاً على ادّعاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن طائرة أمريكية من دون طيار أسقطت من قبل "يو إس إس بوكسر" على حسابه على تويتر: "ليس لدينا أي طائرة من دون طيار في مضيق هرمز، وأنا قلق من أن يو أس أس بوكسر أسقطت الطائرات من دون طيار الخاصة بهم بشكل خاطئ!"