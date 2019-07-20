الرئيس الروسي يعرب عن قلقه إزاء المواجهة الحاصلة بين أمريكا وإيران

الوقت-أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن قلقه إزاء المواجهة الحاصلة بين أمريكا وإيران محذّراً من زعزعة استقرار الوضع في المنطقة.

وحسب وكالة "تاس" قال بوتين خلال مقابلة أجراها معه المخرج الأمريكي أوليفر ستون ونشرها موقع الكرملين الإلكتروني أمس حول وضع العلاقة بين واشنطن وطهران: "نحن قلقون جداً من هذا الأمر يمكن أن يزعزع ذلك استقرار الوضع حول إيران، وأن يؤثر على بعض الدول التي تربطنا بها علاقات وثيقة للغاية، وقد يسبب موجات إضافية من اللاجئين بأعداد كبيرة ويمكن أن يتسبب في أضرار كبيرة للاقتصاد العالمي وصناعة الطاقة العالمية".

وأوضح الرئيس الروسي أن موسكو "سترحب بأي تحرك من واشطن وطهران قدماً تجاه بعضهما"، مشيراً إلى أن تأجيج الوضع لن يفيد أحداً بما في ذلك أمريكا ذاتها.

من الجدير ذكره أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن الانسحاب من الاتفاق النووي الموقّع مع إيران في الثامن من أيار العام الماضي وجدد فرض العقوبات غير القانونية عليها وأعاد المنطقة إلى أجواء التوتر والتصعيد من جديد بينما أكدت طهران غير مرة أنها لن تكون البادئة بأي حرب لكنها لن تتوانى عن الدفاع عن نفسها وأنها قادرة تماماً على ذلك.