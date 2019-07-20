ترامب يسمح للسيناتور "راند بول" بالتفاوض مع إيران لتهدئة حدة التوترات

الوقت- أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سمح للسيناتور الجمهوري راند بول، بالتفاوض مع إيران حول تهدئة حدة التوترات في منطقة الخليج الفارسي.

وقال ترامب في تصريحات صحفية بالبيت الأبيض، يوم أمس الجمعة: "راند صديقي، وقد سألني عمّا إذا كان باستطاعته الانخراط (في مفاوضات)، وأجبت بنعم".

وتابع: "إذا طلب مني أعضاء آخرون في مجلس الشيوخ الانخراط، ربما أقول أيضاً نعم، على حسب من هم (هؤلاء الأعضاء(".

وأضاف: "لدي كثير من الأشخاص ينخرطون في هذه المسألة، وستعمل إيران بشكل جيد للغاية".

وذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية يوم الأربعاء أن "بول" اقترح عقد لقاء مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، لاستئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران، وأشارت أن ترامب وافق على ذلك.

لكن الرئيس الأمريكي قال لصحفيين، الخميس، إنه لم يوافق بعد على طلب "بول" المساعدة في تهدئة التوترات مع إيران.

وقال: "سوف أستمع له، لكنني لم أعينه.. وإذا كانت لديه بعض الأفكار فسأستمع لها".

هذا ويعتبر مراقبون أن دعوات ترامب لإيران لا تتسم بالجدية نظراً لان ترامب هو من أقدم على الانسحاب أحادي الجانب مع إيران واتخذ سياسات عدائية ضد طهران منذ توليده منصب الرئاسة الأمريكية.