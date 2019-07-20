ظريف في كاراكاس: أينما ذهب الأمريكيون يكونون سبباً للتطرف والإرهاب في العالم

الوقت- وصل الى العاصمة كاراكاس وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، حيث كان في استقباله نظيره الفنزويلي خورخي أريازا.

وقال ظريف لدى وصوله كاراكاس إنّ "الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية تعانيان من انعدام الأمن بسبب الوجود الأمريكي".

كما أكد ظريف: أنه "لا يوجد مكان في العالم كانت فيه أمريكا عامل استقرار فأينما ذهب الأمريكيون كانوا سبباً في الضغط على الشعوب وزيادة التطرف والإرهاب".

وتابع: إن "الشعب الفنزويلي يعرف كيف يعيش وكيف يتعايش دون تدخل أمريكا".

كما سيشارك وزير الخارجية الايراني في اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز في كاراكاس وسيجري محادثات مع كبار المسؤولين الفنزويليين حول الأوضاع في فنزويلا والتعاون بين البلدين.

يذكر أنه في ختام مشاركته في اجتماع حركة عدم الانحياز سيزور ظريف نيكاراوغوا وبوليفيا ويلتقي مع كبار المسؤولين لبحث التعاون الثنائي.