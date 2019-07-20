مصرع عدد من جنود النظام السعودي في جيزان ونجران

الوقت- قتل عدد من جنود النظام السعودي ومرتزقته في عمليات نفّذها الجيش اليمني واللجان الشعبية في جبهات جيزان ونجران.

وذكر موقع المسيرة نت أن عدداً من جنود النظام السعودي قتلوا وجرح عدد آخر في جيزان بقصف مدفعي نفذته وحدات من الجيش اليمني واللجان جبل قيس وكمين محكم لوحدة الهندسة في موقع نعشاو.

كما قتل خمسة من مرتزقة العدوان السعودي بعمليات قنص إضافة إلى حرق آلية لهم شرق الدود.

وفي نجران أطلقت وحدات الجيش واللجان الشعبية صاروخ من نوع زلزال1 على تجمع للمرتزقة قبالة السديس محققين إصابة مباشرة في صفوفهم.

كذلك استهدفت مدفعية الجيش اليمني في محافظة حجة تجمعات وتحصينات للمرتزقة بعدد من القذائف غرب حيران ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وأكد مصدر عسكري يمني في عسير إحباط محاولتي تقدم للمرتزقة بعد فشلهم في التوغل قبالة أبواب الحديد مسنودين بالطيران الحربي والأباتشي دون تحقيق أي نتائج تذكر.

وكان قتل وأصيب العشرات من مرتزقة العدوان أمس جراء إطلاق الجيش اليمني واللجان الشعبية ستة صواريخ من نوع “زلزال1 “على تجمعاتهم وآلياتهم في جبهة عسير.

كما شن سلاح الجو المسير لدى الجيش اليمني واللجان الشعبية عدة هجمات استهدفت قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط في عسير.

وجاء في بيان صدر عن العميد يحيى سريع المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية ونقله موقع المسيرة نت أن “سلاح الجو المسير نفذ عدة هجمات بطائرات قاصف كي 2 استهدفت رادارات ومواقع عسكرية مهمة في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط وأصابت أهدافها بدقة”.

وشدد سريع على أن هذه العملية تأتي في إطار الرد على جرائم العدوان وحصاره المستمر على الشعب اليمني.

وكان سلاح الجو المسير للجيش اليمنى واللجان الشعبية استهدف الأسبوع الماضي مطار جيزان جنوب غرب السعودية وقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بعدد من طائرات “قاصف كى 2” مخلفا أضرارا كبيرة بالقاعدة والمطار الذي توقفت الملاحة فيه.