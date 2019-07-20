انطلاق المرحلة الثانية من عملية "إرادة النصر" في العراق

الوقت- أعلنت قيادة العمليات العراقية المشتركة اليوم عن انطلاق المرحلة الثانية من عملية إرادة النصر لتعزيز الأمن والاستقرار في مناطق شمال بغداد والمناطق المحيطة بها.

وذكر بيان لنائب قائد العمليات الفريق الركن عبد الأمير رشيد يارالله تلقت وكالة أنباء الإعلام العراقي واع نسخة منه أن المرحلة الثانية من عملية إرادة النصر انطلقت فجرا لتعزيز الأمن والاستقرار في مناطق شمال بغداد والمناطق المحيطة بها لمحافظات ديالى وصلاح الدين والأنبار بمشاركة قطعات من قيادة عمليات بغداد وديالى وسامراء والأنبار وقيادة الشرطة الاتحادية وفرقة الرد السريع والحشد الشعبي.

وكانت القوات العراقية المشتركة أطلقت في السابع من الشهر الجاري عملية عسكرية لتطهير المناطق الغربية في العراق من فلول الإرهابيين أطلقت عليها اسم “إرادة النصر” وشملت المناطق المحصورة بين محافظات صلاح الدين ونينوى والأنبار إلى الحدود العراقية السورية.