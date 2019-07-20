شمخاني: تخصيب اليورانيوم للاستهلاك السلمي هو حق جميع الدول الأعضاء

الوقت- علق أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، على تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون حول تخصيب إيران لليورانيوم.

قال علي شمخاني يوم أمس الجمعة: "إن تخصيب اليورانيوم للاستهلاك السلمي هو حق جميع الدول الأعضاء في معاهدة NPT ولا يمكن سلبه أو منحه".

وتابع: "لم يكن لدى الأمريكيين هذا التفسير لمعاهدة NPT لكن إيران أجبرتهم عام 2012 على الاعتراف بهكذا حق ومن ثم الجلوس الى طاولة التفاوض".

وأضاف: "إن قبول حق إيران القانوني في تخصيب اليورانيوم من قبل أمريكا كان شرطاً لدخول المفاوضات النووية وليس نتيجة ذلك"، متابعاً: "إن دول 5+1 أكدت في الاتفاق النووي على حق إيران القانوني في تخصيب اليورانيوم".

كما اعتبر شمخاني أن تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون حول إنكار حق إيران في تخصيب اليورانيوم مظهرٌ لأحادية وتجاهل أمريكا للمعايير الدولية وتفتقر لأي قيمة واعتبار قانوني.