سلاح الجو اليمني المسير يستهدف مطار جيزان السعودي ويوقف حركة الملاحة فيه

الوقت- استهدف سلاح الجو اليمني المسير مجدداً اليوم في عملية واسعة مطار جيزان الواقع جنوب غرب السعودية ما أدّى إلى توقف حركة الملاحة فيه.

ونقل موقع "المسيرة نت" عن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع قوله في بيان إن "سلاح الجو المسير نفذ صباح اليوم عملية جديدة على مطار جيزان بعدد من طائرات من نوع قاصف 2 كي" مؤكداً إصابة أهداف عسكرية وتعطيل الملاحة الجوية في المطار.

وأوضح المتحدث أن هذا الاستهداف يأتي ردّاً على جرائم العدوان السعودي وحصاره المستمر على الشعب اليمني.

وكان سلاح الجو اليمني المسير نفّذ مساء أمس عملية هجومية باتجاه مطار جيزان وعمليتين هجوميتين على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط في منطقة عسير.

من جهة ثانية أكد مصدر عسكري أن الجيش اليمني واللجان الشعبية نفذوا اليوم عملية إغارة على مواقع لمرتزقة العدوان السعودي قبالة منفذ السديس في منطقة نجران جنوب غرب السعودية ما أدّى إلى مقتل وإصابة عدد منهم.

وفي محافظة الضالع وسط اليمن ضبط الجيش اليمني أسلحة وعبوات ناسفة ومعدات خاصة بتصنيع وتفجير العبوات وذلك خلال حملة أمنية استهدفت أوكار المرتزقة وفق ما أفاد موقع الإعلام الأمني.