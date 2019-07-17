إعادة انتخاب آية الله جنتي رئيساً لمجلس صيانة الدستور

الوقت-أعيد انتخاب آية الله أحمد جنتي، اليوم الأربعاء، رئيساً لمجلس صيانة الدستور في إيران لعام آخر.
وحسب وكالة تسنيم الدولية للأنباء فإن انتخابات الهيئة الرئاسية لمجلس صيانة الدستور في إيران أجريت صباح اليوم الأربعاء، بحضور فقهاء وحقوقيي هذا المجلس.
وقد أعيد خلال هذه الانتخابات انتخاب آية الله أحمد جنتي بأغلبية الأصوات كرئيس لمجلس صيانة الدستور في ايران لعام آخر.
كذلك جرى في انتخابات اليوم، انتخاب عباس علي كدخدايي، نائباً لرئيس مجلس صيانة الدستور ومتحدثاً بإسم المجلس لمدة عام.
وبموجب المقررات الداخلية لمجلس صيانة الدستور تجرى انتخابات الهيئة الرئاسية لهذا المجلس مرة كل عام وينتخب خلالها الهيئة الرئاسية الجديدة لمدة عام.