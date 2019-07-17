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  الأربعاء 14 ذی‌القعده‏ 1440

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أخبار

إيران وقطر تطوران العلاقات التجارية بينهما عبر موانئ بوشهر

الأربعاء 14 ذی‌القعده‏ 1440
 
 
 
 
 
إيران وقطر تطوران العلاقات التجارية بينهما عبر موانئ بوشهر
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الوقت-أشار المدير العام للطب البيطري في محافظة بوشهر "مرتضى بحراني" إلى تطوير العلاقات التجارية مع قطر، قائلاً: سيتم توسيع التبادلات التجارية بين إيران وقطر عبر موانئ بوشهر.

أشار المدير العام للطب البيطري في محافظة بوشهر"مرتضى بحراني" اليوم الأربعاء خلال لقائه رئيس منظمة الطب البيطري و مدير الحجر الصحي في قطر إلى ضرورة توفير التسهيلات لتطوير تجارة الماشية بين ايران و قطر من خلال موانئ محافظة بوشهر، مؤكداً على مسألة المراقبة والإشراف البيطري على نقل الماشية من بوشهر.

كما لفت إلى تطور التعاون التجاري بين إيران وقطر قائلاً: بالإضافة إلى دراسة حالة عبور الماشية، ناقشنا مع الجانب القطري قضايا أخرى مثل تصدير المنتجات الحيوانية الخام.

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محافظة بوشهر العلاقات التجارية إيران وقطر

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