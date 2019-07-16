الإمام الخامنئي: القرصنة البحرية البريطانية لن تمرّ من دون ردّ

الوقت-أكد قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي، اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد الاوروبي لم ينفذ التعهدات الـ11، قائلاً: إن القرصنة البحرية البريطانية لن تمر من دون رد.

وأضاف قائد الثورة الاسلامية اليوم الثلاثاء، خلال استقبال أئمة الجمعة في مختلف مدن البلاد، في حسينية الامام الخميني(رض) في طهران، وذلك بمناسبة الذكرى الأربعين لإقامة أول صلاة جمعة في البلاد عقب انتصار الثورة الاسلامية 1979، "عندما بدأنا اليوم بتقليص التعهدات بدأت أوروبا بالتقدم"، مشيراً إلى ان الاوروبيين لم ينفذوا التعهدات الـ11، مؤكداً ان تقليص التعهدات سيستمر في الاتفاق النووي.