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  الثلاثاء 13 ذی‌القعده‏ 1440

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أخبار

عقوبات اوروبة على تركيا اثر تنقيبها عن النفط قبالة قبرص

الثلاثاء 13 ذی‌القعده‏ 1440
 
 
 
 
 
عقوبات اوروبة على تركيا اثر تنقيبها عن النفط قبالة قبرص
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الوقت- أقر الاتحاد الأوروبي،  امس الاثنين، سلسلة من العقوبات السياسية والمالية بحق تركيا، ردا على مواصلتها أعمال التنقيب التي تقوم بها في المياه الإقليمية القبرصية، رغم التحذيرات بوقفها، حسب ما أفادت مصادر أوروبية.

وبينت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، في ختام اجتماع لوزراء خارجية الدول الـ28 عقد في بروكسل: "تم إقرار إجراءات بحق تركيا، وستعلن خلال الساعات القليلة المقبلة". ولم تكشف موغيريني هذه العقوبات خلال مؤتمرها الصحفي.

وتابعت مصادر أوروبية عدة بأن العقوبة الأكبر هي اقتطاع 145،8 مليون دولار من مبالغ تابعة لصناديق أوروبية من المفترض أن تعطى لتركيا خلال العام 2020. كما طلب من البنك الأوروبي للاستثمار مراجعة شروط تمويله لتركيا، حسب ما أفادت مصادر أوروبية عدة.

وعلم أن الاتحاد الأوروبي قرر أيضا تقليص حواره العالي المستوى مع تركيا من دون قطعه. وقال دبلوماسي أوروبي رفيع في هذا الإطار: "من غير المستبعد إقرار عقوبات هادفة لاحقا".

وكان قادة الاتحاد الأوروبي هددوا في نهاية حزيران/ يونيو بفرض عقوبات على أنقرة في حال رفضت وقف عمليات التنقيب. إلا أن عمليات التنقيب هذه تواصلت رغم التحذيرات الأوروبية، وبات الوضع "غير مقبول"، حسب هذا الدبلوماسي.

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