وزير الخارجية الايراني: خيارنا هو المقاومة

وبحسب حوار اجرته معه قناة "ان بي سي" امس الاثنين قال ظريف: ان خيار ايران هو المقاومة امام اي ضغوط، ولكن لو كانت اميركا تبحث عن سبيل للخروج المشرف من الاوضاع الراهنة فهو متاح لها.

واضاف، اننا لا نسعى وراء التوتر ولكن لو جرى الاعتداء علينا فاننا لا نتردد ابدا في الدفاع عن انفسنا.

وفي الرد على سؤال ان كانت اميركا تسعى للحرب قال، انني لا اعتقد بان ترامب يسعى وراء الحرب الا ان هنالك افرادا محيطين به لا يسوؤهم ذلك (اطلاق الحرب).

وفيما ان كان بامكان هذه المجموعة من المحيطين بترامب دفعه الى الحرب قال، ان الرئيس ترامب قال بان هؤلاء يبذلون مساعيهم (لشن الحرب على ايران) لكنني لا اعتقد بانهم سينجحون لانني اتصور بان بعد النظر سيتغلب في النهاية.

وقال، ان الجميع يعلم بان ايران دولة كبرى وشامخة ولن تتهاون امام اي هجوم عسكري ضدها.