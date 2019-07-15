السعودية تستدعي 3 رؤساء وزراء لبنانيين سابقين

الوقت- ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن ثلاثة رؤساء وزراء لبنانيين سابقين غادروا لبنان متوجهين الى السعودية للقاء الملك سلمان وعدد من المسؤولين السعوديين.

افادت "الوكالة الوطنية للإعلام" ان الرؤساء نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام غادروا صباح اليوم بيروت متوجهين الى السعودية، للقاء الملك سلمان بن عبد العزيز وعدد من المسؤولين السعوديين للبحث في مختلف الامور والتطورات.

ولم تتطرق الوكالة إلى مزيد من التفاصيل حول المباحثات المحتملة، لكن يبدو أن هذه الزيارة تأتي استمراراً لمحاولات السعودية لممارسة الضغط على محور المقاومة في لبنان وزيادة التجاذبات الداخلية بين التيارات السياسية في هذا البلد.