أردوغان يعلّق من جديد على ملف "إس-400"

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الإثنين 12 ذی‌القعده‏ 1440

إخترنا لكم

صفقة القرن: قنبلة موقوتة سترتدّ على أصحابها

صفقة القرن: قنبلة موقوتة سترتدّ على أصحابها الوقت- في خطاب ما فوق استراتيجي، تطرق الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، في مقابلة على قناة المنار، إلى العديد من المواضيع الإقليمية والدولية. متنقلاً من جبهات

فرنسا وبریطانيا تعتزمان إرسال قوات إلى سوريا.. ما الذي يدور خلف الكواليس؟ الوقت- تعارض القوى الأوروبية بشدة التقارب التركي مع روسيا وتشعر بالقلق من تمرد الرئيس التركي "أردوغان" عليهم. لذلك، قامت الدول الاوروبية باستغلال التوترات بين الولايات المتحدة وتركيا حول مسألة شراء نظام الدفاع الصاروخي "اس 400" من موسكو، واعلنت عن نيتها بارسال قوات عسكرية إلى سوريا لدعم واشنطن وكنوع من الانتقام من أنقرة.

خبير في قضايا الشرق الأوسط يتحدث عن أسرار انسحاب الإمارات من اليمن ولعبها دوراً ثانوياً الوقت- تسعى الإمارات إلى تغيير دورها كلاعب من الدرجة الأولى في التطورات الميدانية اليمنية والانتقال إلى لعب دور ثانوي وذلك من أجل توريط السعودية أكثر في مستنقع اليمن.

"الأزمة المصرية الإثيوبية" ما هو الدور الذي يلعبه الصهاينة وإلى ماذا يطمحون؟ الوقت- تعتبر إسرائيل الدول العربية التي شاركت في حرب الستة أيام، أعدائها الرئيسيين والاستراتيجيين، ولهذا فلقد بذل القادة في تل أبيب الكثير من الجهود السياسية والاقتصادية خلال الفترة الماضية لفرض ضغوطات شديدة على تلك الدول.

ابن سلمان "سيّئ الصيت": ديكتاتور مع وقف التنفيذ! الوقت- لم تقتصر أرقام ولي العهد السعودي محمد بن سلمان القياسيّة على توليه ولايتي العرش الثانية والأولى في سنّ صغير، بل يبدو أنّه يتّجه للتويج نفسه كأسرع ديكتاتور في العالم.

أخبار

ظريف: بريطانيا وعدت بتسهيل عملية الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية

ظريف: بريطانيا وعدت بتسهيل عملية الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية

الوقت- اكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف بأن إبداء الرغبة للحفاظ على الاتفاق النووي من قبل الاوروبيين غير كاف وعليهم تقديم دعم حقيقي من خلال تحمل الثمن وهو الأمر الذي لم نشهده لغاية الان.

علاقة مريبة وعلنية بين البحرين وتنظيم القاعدة الارهابي الوقت- قامت قناة "الجزيرة" القطرية في برنامج "ما خفي أعظم"، مساء الأحد، ببث تسجيلات سرية، توثق تواصل الأمن البحريني مع تنظيم القاعدة للتنسيق بشأن استهداف المعارضة البحرينية.

أردوغان يعلّق من جديد على ملف "إس-400" الوقت- قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن العقد الخاص بشراء منظومات صواريخ الدفاع الجوي الروسية من طراز "إس-400" يمثل أهم اتفاق في تاريخ تركيا الحديثة.

اندلاع مظاهرات في السودان وسقوط قتلى الوقت- قتل امس الاحد متظاهر بالرصاص وأصيب آخرون اثر مواجهات بين متظاهرين وقوات الدعم السريع في ولاية سنار جنوب شرق السودان، حسبما أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية المرتبطة بحركة الاحتجاج وشهود.

الرئيس الايراني يكشف حجم الديون الخارجية ومدى انخفاضها الوقت- شدد الرئيس الايراني حسن روحاني اليوم الاحد أن حجم الديون الخارجية انخفض 25 بالمئة الى 9.5 مليار دولار هبوطا من 12.4 مليار دولار المسجلة قبل اكثر من عامين.

مباحثات ايرانية - نرويجية حول العلاقات الثنائية والاتفاق النووي الوقت- تمت اليوم الاحد محادثات بين وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف مع نظيرته النرويجية اينة اريكسون سورايدة، حول العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية والاتفاق النووي.

اللواء جعفري: التهديدات العسكرية والأمنية ضد إيران لا تأثير لها الوقت- أكد مسؤول مقر "بقية الله الأعظم" الثقافي والاجتماعي اللواء "محمد علي جعفري" أن التهديدات العسكرية والأمنية ضد إيران لا تأثير لها.

الشرطة البريطانية تفتح تحقيقاً في تسريب مراسلات سرية أدت لاستقالة سفيرها في واشنطن الوقت-أعلنت الشرطة البريطانية أنها فتحت تحقيقاً في تسريب مراسلات سرية أدت لاستقالة السفير البريطاني في واشنطن كيم داروك الذي وصف فيها إدارة ترامب بأنها تفتقر للكفاءة.

الداخلية الكويتية تنشر صور عناصر "الخلية" التي تم ضبطها الوقت- نشرت وزارة الداخلية الكويتية صور عناصر الخلية والتي وصفتها بـ "الإرهابية" التابعة لجماعة الإخوان المسلمين التي تم ضبطها، وقد صدر بحق أعضائها أحكام من قبل القضاء المصري تصل إلى 15 عاماً.

حركة حماس برئاسة إسماعيل هنية تستقبل وفد المخابرات المصرية في غزة الوقت- استقبلت قيادة حركة المقاومة الإسلامية حماس، يوم الجمعة، برئاسة رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية، وفد المخابرات المصرية في غزة، لبحث العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها ملف الوحدة الوطنية الفلسطينية والعلاقات الثنائية وهموم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والتفاهمات مع إسرائيل.

مقتل وإصابة عدد من جنود النظام السعودي في نجران الوقت- قتل وأصيب عدد من جنود النظام السعودي بعد أن استهدف سلاح الجو المسير التابع للجيش اليمني واللجان الشعبية في عملية مشتركة مع وحدة المدفعية تجمعاتهم في نجران.

الإفراج عن كل أفراد طاقم الناقلة الإيرانية المحتجزة الوقت- في خطوة تدلّ على عدم صحة الاتهامات التي روّجت لها بريطانيا وأمريكا، قالت شرطة جبل طارق، يوم الجمعة، إنها أفرجت عن كل أفراد طاقم الناقلة الإيرانية الأربعة بكفالة دون توجيه اتهامات لهم.

القوات العراقية تلقي القبض على اثنين من إرهابيي (داعش) غرب بغداد الوقت- ألقت القوات العراقية القبض على إرهابيين اثنين أحدهما متزعم في تنظيم “داعش” خلال عمليات لها غرب بغداد.

روحاني : احتجاز بريطانيا لناقلة النفط إجراء سخيف للغاية وخاطئ ويضرّ بهم الوقت- وصف الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، احتجاز بريطانيا لناقلة النفط الإيرانية بالإجراء الخاطئ، موضحاً، ان بريطانيا البادئ في زعزعة الأمن وستدرك تداعيات ذلك لاحقاً.

إصابة خمسة يمنيين بقصف لمرتزقة العدوان السعودي في الحديدة الوقت- أصيب خمسة يمنيين بينهم امرأة وثلاثة أطفال بجروح جراء قصف لمرتزقة العدوان السعودي استهدف مناطق متفرقة من محافظة الحديدة.

تخت روانجي: إيران ضحية لأنشطة الإرهابيين والمجرمين المنظمين على المستوى الدولي الوقت- أكد سفير ومندوب ايران الدائم في الامم المتحدة مجيد تخت روانجي، أن هناك تعاوناً وثيقاً بين منافقي خلق الإرهابية والاستخبارات الأمريكية من أجل الإخلال بالأمن في إيران.

الزهار: علينا ترتيب العلاقات مع كل من وقف ويقف مع فلسطين ويعادي الكيان الصهيوني الوقت- أشاد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" محمود الزهار، بدعم الرئيس السوري بشار الأسد للمقاومة الفلسطينية، مشيراً إلى وجود جهود لعودة العلاقة بين حماس ودمشق.

وزير الخارجية الإيراني: احتجاز بريطانيا لناقلة النفط هو انتهاك لتعهداتها في الاتفاق النووي الوقت- أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الأربعاء، أن احتجاز بريطانيا لناقلة النفط الإيرانية هو انتهاك لتعهداتها في الاتفاق النووي.

القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية: لن نُهزم في أي حرب الوقت- أكد القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي، اليوم الثلاثاء، أن ايران لن تُهزم في أي حرب بفضل وجود القوات البرية لحرس الثورة الاسلامية وجميع القوات المسلحة والمدافعة عن الثورة والبلاد.

مرتضى رحيمي: يجري القيام بإجراءات جيدة لإطلاق سراح الشيخ زاكزاكي الوقت- أكد سفير إيران في نيجيريا مرتضى رحيمي، أنه جرى القيام بإجراءات جيدة لإطلاق سراح زعيم الحركة الإسلامية لجمهورية نيجيريا الإسلامية الشيخ زاكزاكي.

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

علاقة مريبة وعلنية بين البحرين وتنظيم القاعدة الارهابي

مباحثات ايرانية - نرويجية حول العلاقات الثنائية والاتفاق النووي

ظريف: بريطانيا وعدت بتسهيل عملية الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية

أردوغان يعلّق من جديد على ملف "إس-400"

الرئيس الايراني يكشف حجم الديون الخارجية ومدى انخفاضها

اندلاع مظاهرات في السودان وسقوط قتلى

"الأزمة المصرية الإثيوبية" ما هو الدور الذي يلعبه الصهاينة وإلى ماذا يطمحون؟

ابن سلمان "سيّئ الصيت": ديكتاتور مع وقف التنفيذ!

الزهار: علينا ترتيب العلاقات مع كل من وقف ويقف مع فلسطين ويعادي الكيان الصهيوني

القوات العراقية تلقي القبض على اثنين من إرهابيي (داعش) غرب بغداد

الفجوة بين قطر والسعودية تزداد عمقاً.. هل تستسلم الدوحة لمطامع الرياض؟

التجسس لمصلحة وكالة الاستخبارات المركزية ... فضيحة أمريكية تهزّ أركان الجيش العراقي

روحاني : احتجاز بريطانيا لناقلة النفط إجراء سخيف للغاية وخاطئ ويضرّ بهم

إصابة خمسة يمنيين بقصف لمرتزقة العدوان السعودي في الحديدة

تخت روانجي: إيران ضحية لأنشطة الإرهابيين والمجرمين المنظمين على المستوى الدولي

أمير قطر في واشنطن.. ما هي أهداف هذه الزيارة و ما هي أبرز القضايا التي سيتم طرحها ؟

صحیفة أمريكية تعلّق على سياسة غضّ النظر بحق جرائم ابن سلمان

الخليفة المحتمل لـ"موغريني"؛ هل سيؤثر على إيران سلباً، أم إنه سيُخّيب آمال الإدارة الأمريكية؟

اللواء جعفري: التهديدات العسكرية والأمنية ضد إيران لا تأثير لها

الداخلية الكويتية تنشر صور عناصر "الخلية" التي تم ضبطها

الشرطة البريطانية تفتح تحقيقاً في تسريب مراسلات سرية أدت لاستقالة سفيرها في واشنطن

طفرة فلسطينية لإسقاط "صفقة القرن".. الوحدة كلمة السرّ

ما الكمية الصحية من القهوة يومياً؟

روحاني: إجراءات أمريكا ليست مجرد حظر بل جريمة ضد الإنسانية

محققة بالأمم المتحدة: هناك أدلة تؤكد مسؤولية ابن سلمان عن مقتل خاشقجي

أمريكا والنيل من شرف الأمم الأخرى

"خاشقجي"... كابوس سيلاحق "محمد بن سلمان" حتى قبره

فرص نجاح ورشة البحرين الاقتصادية: لماذا تقترب من الصفر؟

الحريات الدينية خارج أسوار المملكة السعودية

"الهجمات على ناقلات النفط في بحر عمان" من المتسبب وما هي أهدافها؟

"أمير قطر يزور باكستان" دبلوماسية الدوحة الجديدة لمواجهة تحالفات الأعداء

"إسقاط طائرة التجسس" الصقور الإيرانية تكشف للغرب عن مخالبها القوية

التطبيع ورمزية مسجد الشيخ زايد

كشف النقاب عن "صفقة القرن" الأمريكية.. هل أصبحت المنامة مركزاً للمؤامرة الصهيونية الأمريكية؟

السيد الحكيم: آية الله خامنئي قائد روحي لملايين الناس

"معرض الشهيد الصماد" إزاحة الستار عن آخر الأسلحة المتطوّرة + صور

ملفات

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

أردوغان يعلّق من جديد على ملف "إس-400"

الإثنين 12 ذی‌القعده‏ 1440
 
 
 
 
 
أردوغان يعلّق من جديد على ملف "إس-400"
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن العقد الخاص بشراء منظومات صواريخ الدفاع الجوي الروسية من طراز "إس-400" يمثل أهم اتفاق في تاريخ تركيا الحديثة.

واضاف أردوغان، في تصريح أدلى به، خلال اجتماع مع رؤساء تحرير مجموعة من وسائل الإعلام: في الوقت الحالي تمثل صفقة شراء إس-400 أهم اتفاق في تاريخنا الحديث. لكن تركيا وبشرائها هذه المنظومات لا تستعد لحرب.

وتابع أردوغان أن الغرض من هذه المنظومات الخاصة بالدفاع الجوي هو ضمان السلام والأمن في بلادنا. وهناك خطوات أخرى نتخذها لتحسين قدراتنا الدفاعية.

وأشار الرئيس التركي إلى أن الناتو عليه أن يكون سعيدا لأن صفقة إس- 400 ستؤثر إيجابا على مستقبله”، مجددا تأكيده أن شراء هذه المنظومات إجراء اضطراري بالنسبة لبلاده.

كما قال أردوغان في هذا السياق إن السيطرة على منظومات إس-400 ستكون بأيدي القوات المسلحة التركية بالكامل، موضحا أن الاتفاق يتضمن الإنتاج المشترك مع روسيا.

وفي تطرقه إلى التوتر مع الولايات المتحدة بسبب هذه القضية، أشار أردوغان إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يتمتع بصلاحيات قادرة على إحباط أي عقوبات على تركيا على خلفية شرائها المنظومات الروسية، معتبرا أن على سيد البيت الأبيض أن يجد أرض وسط ذهبية في هذا الخلاف.

وبدأت تركيا، يوم الجمعة 12 يوليو، استلام أجزاء إس-400، التي اشترتها من روسيا وفقا لعقد أبرم بين البلدين عام 2017، رغم المعارضة الشرسة من قبل الولايات المتحدة، التي هددت الحكومة التركية بعقوبات وقالت إن نشرها هذا السلاح على أراضي البلاد سيمثل خطرا بالنسبة للنظام الدفاعي لدول الناتو، باعتبار المنظومات الروسية قادرة على كشف أسراره.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

اردوغان تركيا اسلحة

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
شهر رمضان في موريتانيا، صبغة روحانية تلون القارة السوداء!
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء
القوى السياسية ترحب بتكليف عادل عبد المهدي برئاسة الوزراء
ارتياح شعبي بعد اغلاق القنصلية الامريكية في البصرة