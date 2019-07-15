اندلاع مظاهرات في السودان وسقوط قتلى

الوقت- قتل امس الاحد متظاهر بالرصاص وأصيب آخرون اثر مواجهات بين متظاهرين وقوات الدعم السريع في ولاية سنار جنوب شرق السودان، حسبما أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية المرتبطة بحركة الاحتجاج وشهود.

ووقعت المواجهات في مدينة السوكي في ولاية سنار (حوالي 500 كلم جنوب شرق الخرطوم) بعد تظاهرات ضد وجود قوات الدعم السريع في المدينة، بحسب ما قال شهود.

وقال شاهد إنّ سكان المدينة تظاهروا أمام مقر جهاز الأمن والمخابرات لتقديم شكوى بخصوص تجاوزات قوات الدعم السريع، مضيفا أن هذه القوات أطلقت النيران في الهواء ثم على المحتجين ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة عدة متظاهرين آخرين.

وهذا أعلنت لجنة الأطباء في بيان على صفحتها على فيسبوك مقتل "أنور حسن إدريس بمدينة السوكي ولاية سنار بعد اصابته برصاصة في الرأس من قبل ميليشيات الجنجويد"، في إشارة لما تسمى قوات الدعم السريع التي أدمجت فيها ميليشيات الجنجويد التي شكلتها السلطات السودانية. وأكّدت وقوع عدد من الإصابات منهم حالات خطرة.

ويشهد السودان أزمة سياسية منذ 19 ديسمبر الفائت حين اندلعت تظاهرات احتجاجا على رفع أسعار الخبز ثلاثة أضعاف، قبل أن تتحول سريعا لحركة احتجاج ضد الرئيس الأسبق عمر البشير في أرجاء البلاد.