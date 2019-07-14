"نتنياهو" وحلم طائرات "إف 35"؛ هل يتمكن من شنّ هجمات عسكرية ضد إيران ؟

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الأحد 11 ذی‌القعده‏ 1440

إخترنا لكم

صفقة القرن: قنبلة موقوتة سترتدّ على أصحابها

صفقة القرن: قنبلة موقوتة سترتدّ على أصحابها الوقت- في خطاب ما فوق استراتيجي، تطرق الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، في مقابلة على قناة المنار، إلى العديد من المواضيع الإقليمية والدولية. متنقلاً من جبهات

فرنسا وبریطانيا تعتزمان إرسال قوات إلى سوريا.. ما الذي يدور خلف الكواليس؟ الوقت- تعارض القوى الأوروبية بشدة التقارب التركي مع روسيا وتشعر بالقلق من تمرد الرئيس التركي "أردوغان" عليهم. لذلك، قامت الدول الاوروبية باستغلال التوترات بين الولايات المتحدة وتركيا حول مسألة شراء نظام الدفاع الصاروخي "اس 400" من موسكو، واعلنت عن نيتها بارسال قوات عسكرية إلى سوريا لدعم واشنطن وكنوع من الانتقام من أنقرة.

خبير في قضايا الشرق الأوسط يتحدث عن أسرار انسحاب الإمارات من اليمن ولعبها دوراً ثانوياً الوقت- تسعى الإمارات إلى تغيير دورها كلاعب من الدرجة الأولى في التطورات الميدانية اليمنية والانتقال إلى لعب دور ثانوي وذلك من أجل توريط السعودية أكثر في مستنقع اليمن.

"الأزمة المصرية الإثيوبية" ما هو الدور الذي يلعبه الصهاينة وإلى ماذا يطمحون؟ الوقت- تعتبر إسرائيل الدول العربية التي شاركت في حرب الستة أيام، أعدائها الرئيسيين والاستراتيجيين، ولهذا فلقد بذل القادة في تل أبيب الكثير من الجهود السياسية والاقتصادية خلال الفترة الماضية لفرض ضغوطات شديدة على تلك الدول.

ابن سلمان "سيّئ الصيت": ديكتاتور مع وقف التنفيذ! الوقت- لم تقتصر أرقام ولي العهد السعودي محمد بن سلمان القياسيّة على توليه ولايتي العرش الثانية والأولى في سنّ صغير، بل يبدو أنّه يتّجه للتويج نفسه كأسرع ديكتاتور في العالم.

أخبار

الرئيس الايراني يكشف حجم الديون الخارجية ومدى انخفاضها

الرئيس الايراني يكشف حجم الديون الخارجية ومدى انخفاضها

الوقت- شدد الرئيس الايراني حسن روحاني اليوم الاحد أن حجم الديون الخارجية انخفض 25 بالمئة الى 9.5 مليار دولار هبوطا من 12.4 مليار دولار المسجلة قبل اكثر من عامين.

مباحثات ايرانية - نرويجية حول العلاقات الثنائية والاتفاق النووي الوقت- تمت اليوم الاحد محادثات بين وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف مع نظيرته النرويجية اينة اريكسون سورايدة، حول العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية والاتفاق النووي.

اللواء جعفري: التهديدات العسكرية والأمنية ضد إيران لا تأثير لها الوقت- أكد مسؤول مقر "بقية الله الأعظم" الثقافي والاجتماعي اللواء "محمد علي جعفري" أن التهديدات العسكرية والأمنية ضد إيران لا تأثير لها.

الشرطة البريطانية تفتح تحقيقاً في تسريب مراسلات سرية أدت لاستقالة سفيرها في واشنطن الوقت-أعلنت الشرطة البريطانية أنها فتحت تحقيقاً في تسريب مراسلات سرية أدت لاستقالة السفير البريطاني في واشنطن كيم داروك الذي وصف فيها إدارة ترامب بأنها تفتقر للكفاءة.

الداخلية الكويتية تنشر صور عناصر "الخلية" التي تم ضبطها الوقت- نشرت وزارة الداخلية الكويتية صور عناصر الخلية والتي وصفتها بـ "الإرهابية" التابعة لجماعة الإخوان المسلمين التي تم ضبطها، وقد صدر بحق أعضائها أحكام من قبل القضاء المصري تصل إلى 15 عاماً.

حركة حماس برئاسة إسماعيل هنية تستقبل وفد المخابرات المصرية في غزة الوقت- استقبلت قيادة حركة المقاومة الإسلامية حماس، يوم الجمعة، برئاسة رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية، وفد المخابرات المصرية في غزة، لبحث العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها ملف الوحدة الوطنية الفلسطينية والعلاقات الثنائية وهموم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والتفاهمات مع إسرائيل.

مقتل وإصابة عدد من جنود النظام السعودي في نجران الوقت- قتل وأصيب عدد من جنود النظام السعودي بعد أن استهدف سلاح الجو المسير التابع للجيش اليمني واللجان الشعبية في عملية مشتركة مع وحدة المدفعية تجمعاتهم في نجران.

الإفراج عن كل أفراد طاقم الناقلة الإيرانية المحتجزة الوقت- في خطوة تدلّ على عدم صحة الاتهامات التي روّجت لها بريطانيا وأمريكا، قالت شرطة جبل طارق، يوم الجمعة، إنها أفرجت عن كل أفراد طاقم الناقلة الإيرانية الأربعة بكفالة دون توجيه اتهامات لهم.

القوات العراقية تلقي القبض على اثنين من إرهابيي (داعش) غرب بغداد الوقت- ألقت القوات العراقية القبض على إرهابيين اثنين أحدهما متزعم في تنظيم “داعش” خلال عمليات لها غرب بغداد.

روحاني : احتجاز بريطانيا لناقلة النفط إجراء سخيف للغاية وخاطئ ويضرّ بهم الوقت- وصف الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، احتجاز بريطانيا لناقلة النفط الإيرانية بالإجراء الخاطئ، موضحاً، ان بريطانيا البادئ في زعزعة الأمن وستدرك تداعيات ذلك لاحقاً.

إصابة خمسة يمنيين بقصف لمرتزقة العدوان السعودي في الحديدة الوقت- أصيب خمسة يمنيين بينهم امرأة وثلاثة أطفال بجروح جراء قصف لمرتزقة العدوان السعودي استهدف مناطق متفرقة من محافظة الحديدة.

تخت روانجي: إيران ضحية لأنشطة الإرهابيين والمجرمين المنظمين على المستوى الدولي الوقت- أكد سفير ومندوب ايران الدائم في الامم المتحدة مجيد تخت روانجي، أن هناك تعاوناً وثيقاً بين منافقي خلق الإرهابية والاستخبارات الأمريكية من أجل الإخلال بالأمن في إيران.

الزهار: علينا ترتيب العلاقات مع كل من وقف ويقف مع فلسطين ويعادي الكيان الصهيوني الوقت- أشاد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" محمود الزهار، بدعم الرئيس السوري بشار الأسد للمقاومة الفلسطينية، مشيراً إلى وجود جهود لعودة العلاقة بين حماس ودمشق.

وزير الخارجية الإيراني: احتجاز بريطانيا لناقلة النفط هو انتهاك لتعهداتها في الاتفاق النووي الوقت- أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الأربعاء، أن احتجاز بريطانيا لناقلة النفط الإيرانية هو انتهاك لتعهداتها في الاتفاق النووي.

القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية: لن نُهزم في أي حرب الوقت- أكد القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي، اليوم الثلاثاء، أن ايران لن تُهزم في أي حرب بفضل وجود القوات البرية لحرس الثورة الاسلامية وجميع القوات المسلحة والمدافعة عن الثورة والبلاد.

مرتضى رحيمي: يجري القيام بإجراءات جيدة لإطلاق سراح الشيخ زاكزاكي الوقت- أكد سفير إيران في نيجيريا مرتضى رحيمي، أنه جرى القيام بإجراءات جيدة لإطلاق سراح زعيم الحركة الإسلامية لجمهورية نيجيريا الإسلامية الشيخ زاكزاكي.

غداً الأربعاء.. مستشار الرئيس الفرنسي يلتقي شمخاني الوقت- يلتقي مستشار الرئيس الفرنسي "ايمانويل بون"، غداً الأربعاء، امين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني.

قيادة عمليات الجزيرة في العراق: تدمير 16 مضافة و13 عبوة بعملية "إرادة النصر" الوقت- أعلنت قيادة عمليات الجزيرة في العراق، عن تدمير 16 مضافة و13 عبوة ناسفة خلال عملية "إرادة النصر" التي انطلقت صباح الأحد.

وزير النفط الإيراني: واشنطن تستخدم النفط كسلاح وتزعزع أمن الطاقة في العالم الوقت- أكد وزير النفط الإيراني بيجن زنكنه قدرة إيران على إنتاج وتصدير النفط والوصول إلى أعلى مستوى في هذا المجال لو أصبحت الظروف طبيعية وتوقفت الحملة التي تستهدفها.

رضا بهلوي مقدّم لبرنامج سعودي.. ما هدفه؟ الوقت- سيتقاضى نجل الشاه المخلوع رضا بهلوي، راتباً في المستقبل القريب في برنامج ستنتجه شركة إنتاج سعودية على إحدى القنوات الفضائية.

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

"نتنياهو" وحلم طائرات "إف 35"؛ هل يتمكن من شنّ هجمات عسكرية ضد إيران ؟

مباحثات ايرانية - نرويجية حول العلاقات الثنائية والاتفاق النووي

الرئيس الايراني يكشف حجم الديون الخارجية ومدى انخفاضها

خبير في قضايا الشرق الأوسط يتحدث عن أسرار انسحاب الإمارات من اليمن ولعبها دوراً ثانوياً

"الأزمة المصرية الإثيوبية" ما هو الدور الذي يلعبه الصهاينة وإلى ماذا يطمحون؟

"معرض الشهيد الصماد" إزاحة الستار عن آخر الأسلحة المتطوّرة + صور

الزهار: علينا ترتيب العلاقات مع كل من وقف ويقف مع فلسطين ويعادي الكيان الصهيوني

فرنسا وبریطانيا تعتزمان إرسال قوات إلى سوريا.. ما الذي يدور خلف الكواليس؟

قيادة عمليات الجزيرة في العراق: تدمير 16 مضافة و13 عبوة بعملية "إرادة النصر"

رضا بهلوي مقدّم لبرنامج سعودي.. ما هدفه؟

وزير النفط الإيراني: واشنطن تستخدم النفط كسلاح وتزعزع أمن الطاقة في العالم

وزير الخارجية الإيراني: احتجاز بريطانيا لناقلة النفط هو انتهاك لتعهداتها في الاتفاق النووي

تخت روانجي: إيران ضحية لأنشطة الإرهابيين والمجرمين المنظمين على المستوى الدولي

"اسرائيل" و اختراق العمق السعودي

الإفراج عن كل أفراد طاقم الناقلة الإيرانية المحتجزة

اللواء جعفري: التهديدات العسكرية والأمنية ضد إيران لا تأثير لها

صحیفة أمريكية تعلّق على سياسة غضّ النظر بحق جرائم ابن سلمان

ابن سلمان "سيّئ الصيت": ديكتاتور مع وقف التنفيذ!

ما الذي تريده واشنطن من مشروع الصحوات الجديدة في الأنبار؟

"إسقاط طائرة التجسس" الصقور الإيرانية تكشف للغرب عن مخالبها القوية

ما الكمية الصحية من القهوة يومياً؟

حرب الأمراء الخفية على الإمارات السبع... هل أنقلب السحر على الساحر؟

روحاني: إجراءات أمريكا ليست مجرد حظر بل جريمة ضد الإنسانية

نهاية غير مثمرة لاجتماع تل أبيب الأمني.. سهام "نتنياهو" تصيب الصخور

سلاح الجو اليمني يشنّ هجوماً جديداً على مطار أبها

محققة بالأمم المتحدة: هناك أدلة تؤكد مسؤولية ابن سلمان عن مقتل خاشقجي

هل هناك إمكانيّة لبناء تحالف دولي ضدّ إيران؟

"Raspberry Pi Foundation" تطلق حاسوبها الجديد "Pi 4"

القوات العراقية تقضي على 14 إرهابياً من (داعش)جنوب كركوك

فرص نجاح ورشة البحرين الاقتصادية: لماذا تقترب من الصفر؟

لماذا لا يريد سكان المهرة القوات السعودية بينهم؟

الأمم المتحدة: هناك أدلة تؤكد تورط ابن سلمان بجريمة خاشقجي

هل يعاقب ابن سلمان بعد تقرير الأمم المتحدة وما هو مصيره؟

ملفات

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
تقارير

"نتنياهو" وحلم طائرات "إف 35"؛ هل يتمكن من شنّ هجمات عسكرية ضد إيران ؟

الأحد 11 ذی‌القعده‏ 1440
 
 
 
 
 
"نتنياهو" وحلم طائرات "إف 35"؛ هل يتمكن من شنّ هجمات عسكرية ضد إيران ؟

مواضيع ذات صلة

نتنياهو: إيران التهديد الأكبر لـ"إسرائيل"

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- شهدت منطقة الخليج الفارسي انخفاضاً نسبياً في التوترات خلال الأيام الماضية وذلك عقب تراجع مسؤولي البيت الأبيض عن نهجهم العدواني تجاه إيران، بعد قيام سلاح الجو التابع لقوات الحرس الثوري الإيراني بإسقاط طائرة التجسس "جلوبال هوك" الأمريكية وبعد طلبات واشنطن المتكررة للتفاوض دون شرط مسبق مع طهران، ولكن مصادر إخبارية كشفت بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" فتح الباب يوم الثلاثاء الماضي أمام التهديدات العسكرية ضد إيران وأعلن عن إمكانية ضرب بعض الأهداف العسكرية داخل إيران، وأثناء زيارته لقاعدة "نفاتيم" الجوية التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي ومشاهدته أحدث أنواع الطائرات الحربية من الجيل الخامس لفئة "إف 35"، قال "نتنياهو": "يجب على إيران أن تتذكر أن هذه الطائرات لها القدرة على الوصول إلى أي مكان في الشرق الأوسط، بما في ذلك إيران وسوريا".

طائرات "إف-35" الإسرائيلية

تختلف طائرات "إف-35" التي تصنعها شركة "لوكهيد مارتين" الأمريكية لإسرائيل عن سائر نظيراتها الأخرى، وذلك لأن "إسرائيل" اشترطت حين أبدت الرغبة في اقتناء مقاتلات "إف-35"، أن تتم تهيئتها لمهام محددة، وامتثالاً لرغبة "إسرائيل" أقبلت الشركة الأمريكية على صنع طائرة متميّزة تختلف عن غيرها من طائرات "إف-35".

وتحتوي الطائرة التي أطلق عليها اسم F-35I   أو " Adir"، على معدات الإدارة والمراقبة والاتصال والاستطلاع الإلكتروني من صنع إسرائيلي وهذه الطائرات المصنوعة لـ "إسرائيل" مزودة بتقنية C4I التي تتيح تحديد أولويات كل طائرة أثناء العمليات العسكرية، وتمكّنها من اكتشاف مواقع إطلاق الصواريخ المعادية وتدميرها في وقت سريع. 

وستستخدم طائرات "F-35I" الصواريخ والقنابل الإسرائيلية الصنع فقط، وعلى الأخص قنابل Spice-1000 وSpice-2000  التي تستطيع أن تحلّق بشكل انفرادي لمسافة 90 كيلومتراً وتصيب الهدف بدقة تصل إلى 4 أمتار. 

وتتميز طائرة  "إف-35" الإسرائيلية بوجود خزانات إضافية للوقود داخل الطائرة ما يزيد مدى الطائرة بنسبة 36 في المئة. 

وهنا يجدر بنا التساؤل هل لهذا النوع من الطائرات الحربية القدرة على شنّ هجمات جوية موجعة ضد إيران؟

للإجابة على هذا السؤال يجب علينا مراجعة التقرير الإخباري الذي نشره موقع "نشنال نيوز" الإسرائيلي والذي سلط الضوء على أبرز المشكلات التي يعاني منها هذا النوع من الطائرات الحربية، ووفقاً لهذا الموقع، فإن أول عيب يوجد في طائرات "F35" هو أنه يمكن اكتشافها عن بُعد بسهولة لأن ضجيجها كبير للغاية والشيء الوحيد الذي يتعيّن على إيران القيام به لكشف هذه المقاتلة هو تحذير السكان المدنيين الذين يعيشون في المناطق الحدودية وإخبارهم بأن هذه الطائرة تصدر ضجيجاً كبيرا.

والعيب التالي لهذا المقاتلة، هو أن صوتها مختلف عن صوت جميع الطائرات الحربية الأخرى، لذا فإن كل السكان الذين يعيشون جنوب الأراضي المحتلة، والذين لا يدينون بالولاء للكيان الصهيوني، يمكنهم التعرّف بسهولة على طائرات F-35 ونقل تقارير عن تحركات هذا النوع من الطائرات إلى إيران.

وإذا ما قامت مجموعة من المقاتلات الحربية الإيرانية بمواجهة هذا النوع من الطائرات الإسرائيلية، فإنه من المؤكد أن تكون الهزيمة من نصيب هذه الطائرات الإسرائيلية، وذلك لأن هذا النوع من الطائرات لن يكون قادراً على الطيران بسرعة تفوق سرعة طائرات F-14 أو F-15 أو F-22.

والمسألة الأخرى هي ما إذا كان بإمكانهم بشكل أساسي دخول المجال الجوي الإيراني وتنفيذ بعض الهجمات الجوية من دون أن تكتشفها أنظمة الدفاع الجوي الإيراني؟ وتستند هذه الفرضية على التركيز على قدرة رادارات طائرة F-35 ولكن هل هذه المقاتلة قادرة حقاً على الاختباء من أنظمة الرادار المتقدمة؟ 

هنا تجدر الإشارة إلى أن مشكلة الرادارات لدى الطائرات الحربية الجوية تعدّ واحدة من الاهتمامات الرئيسة للمصنعين وشركاتهم، وذلك لأن الكثير من الشركات العالمية تمكّنت هذه الأيام من تصميم وصناعة مجموعة متنوعة من أنظمة الرادارات المتقدمة التي يمكنها اكتشاف العديد من الطائرات الحربية بسهولة، وتتبعها، وهنا يجب القول بأنه في الأساس لا يمكن لأي بلد أن يدّعي أنه يمتلك راداراً محمولاً على متن طائراته الحربية يمكّنها من الاختفاء بنسبة 100٪.

وبالنظر إلى الرادارات المتطوّرة التي تمتلكها جمهورية إيران الإسلامية، فإنه يمكن القول هنا بأن تلك الطائرات الإسرائيلية لا يمكنها الدخول إلى المجال الجوي الإيراني من دون ألّا تتمكن أجهزة الرادار الإيرانية من اكتشافها وتتبعها، ويمكن القول هنا أيضاً بأن الدفاعات الجوية الإيرانية تستطيع اليوم اكتشاف وتتبع المعدات العسكرية الأكثر تطوراً في العالم باستخدام مجموعة متنوعة من الرادارات المتقدمة، بما في ذلك "إس 300" و"سوم خرداد" و"نبف" و"كاستا" وبعض النماذج المحلية الصنع الأخرى.

أهداف "نتنياهو"

وفقاً لما قيل عن عدم وجود فرصة لإخفاء طائرات F35 عن أنظمة المراقبة التابعة للدفاعات الجوية الإيرانية، وأيضاً على أساس المخاطرة الكبيرة في القيام بأي نوع من العمليات العسكرية ضد إيران والتي من شأنها أن تعرّض الوجود الإقليمي لهذا الكيان للخطر، فإنه يجب اعتبار هذه التصريحات التي أطلقها "نتنياهو"، أنها تصريحات رمزية تهدف إلى خلق قاعدة شعبية له داخل البيت الإسرائيلي، وذلك لأنه أولاً، أعرب وزير الخارجية الإيراني "محمد جواد ظريف"، بأن "نتنياهو" يعتبر جزءاً من المجموعة "ب"، التي تسعى إلى دفع البيت الأبيض و"ترامب" لدخول حرب غير مرغوب فيها مع إيران.

إلا أن تراجع "ترامب" عن هذه العمل، حتى بعد إسقاط طائرة التجسس الأمريكية فوق المياه الاقليمية الإيرانية، قد حطم آمال "نتنياهو"، ومن ناحية أخرى، يمكن القول إن "نتنياهو"، الذي يستعدّ لإجراء انتخابات برلمانية، سعى إلى تحريك الرأي العام في الأراضي المحتلة بالاستعانة بقضية إيران النووية من أجل التصويت لمصلحة الأحزاب اليمينية.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

طائرات إف 35 هجمات تهديدات رادار اخفاء متطورة

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
شهر رمضان في موريتانيا، صبغة روحانية تلون القارة السوداء!
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء
القوى السياسية ترحب بتكليف عادل عبد المهدي برئاسة الوزراء
ارتياح شعبي بعد اغلاق القنصلية الامريكية في البصرة