الرئيس الايراني يكشف حجم الديون الخارجية ومدى انخفاضها

الوقت- شدد الرئيس الايراني حسن روحاني اليوم الاحد أن حجم الديون الخارجية انخفض 25 بالمئة الى 9.5 مليار دولار هبوطا من 12.4 مليار دولار المسجلة قبل اكثر من عامين.

وبين روحاني في كلمة امام اهالي مدينة شيروان شمال شرق ايران اليوم الاحد، أن انخفاض الديون الخارجية نحو 25 بالمئة، يعكس أنه وبالرغم من المصاعب والضغوطت الاميركية، لم نطلب مساعدة الاجانب والصناديق الدولية واعتمدنا على انفسنا ووفرنا النفقات وسددنا جزءا من الديون.

وقال روحاني أن على مدى عام وبالرغم من العقبات، ازدادت الوظائف وانخفضت البطالة، لافتا الى هبوط نسبة البطالة الى 10.8 بالمئة عن 12.1 بالمئة المسجلة في السنة السابقة. وبيّن أن تم تسجيل نمو بواقع 321 الف فرصة عمل في فصل الربيع 21 مارس/آذار حتى 21 يونيو/حزيران 2019) قياسا بالفترة المناظرة 2018.

وأشاد بدور المزارعين والصناعيين والعمال وأرباب العمل والنشطاء بتوفير فرص العمل واعمار ايران، مخاطبا أياهم انتم من حقق الاكتفاء الذاتي بانتاج القمح. ونوه روحاني الى أنه سيفتتح مشاريع بـ 105 تريليون ريال (الدولار= 42 الف ريال) خلال زيارته لمحافظة خراسان الشمالية ومنها المشروع الاقتصادي الصناعي العملاق في مدينة "جاجروم".

وتابع أنه سيتم افتتاح مشاريع بـ 37 تريليون ريال بقطاع الكهرباء اليوم فضلا عن تدشين المرحلة الثانية من المحطة الكهروغازية في شيروان.