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  الأحد 11 ذی‌القعده‏ 1440

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أخبار

مباحثات ايرانية - نرويجية حول العلاقات الثنائية والاتفاق النووي

الأحد 11 ذی‌القعده‏ 1440
 
 
 
 
 
مباحثات ايرانية - نرويجية حول العلاقات الثنائية والاتفاق النووي
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الوقت- تمت اليوم الاحد محادثات بين وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف مع نظيرته النرويجية اينة اريكسون سورايدة، حول العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية والاتفاق النووي.

وجاءت هذه المحادثات الهاتفية خلال توقف الوزير ظريف لفترة قصيرة في النرويج في طريقه الى نيويورك.

وتوجه وزير الخارجية الايراني أمس السبت الى نيويورك للمشاركة في الاجتماع السنوي لكبار المسؤولين بالمجلس الاقتصادي – الاجتماعي لمنظمة الامم المتحدة.

ومن المقرر ان يقوم ظريف بجولة في ختام زيارته الى نيويورك، تقوده الى كل من فنزويلا ونيكاراغوا وبوليفيا، يجري خلالها لقاءات ومحادثات ثنائية مع كبار المسؤولين في هذه الدول.

وتاتي زيارة الوزير ظريف المرتقبة الى فنزويلا للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية الدول الاعضاء في حركة عدم الانحياز وكذلك اجراء محادثات مع كبار المسؤولين الفنزويليين.

 

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