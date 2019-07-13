العقوبات على "حزب الله"؛ إلى أي مدى وصل الإنحطاط الأمريكي ؟

الوقت- كشفت العديد من المصادر الاخبارية، بأن الولايات المتحدة فرضت يوم الثلاثاء الماضي عقوبات على "شري" ورئيس كتلة حزب الله في البرلمان النائب "محمد رعد" متهمة إياهما بـ"استغلال النظام السياسي والمالي" اللبناني لصالح حزبهما وشملت العقوبات أيضا مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله "وفيق صفا" وعلى الرغم من أن هذا الإجراء الأمريكي ليس جديدا حيث سبق وأدرجت واشنطن قياديين في حزب الله على لوائحها الخاصة بالإرهاب، لكنها المرة الأولى التي تضع نوابا في البرلمان ضمن هذا التصنيف في سابقة تتزامن مع تزايد التوتر الأمريكي الإيراني بالمنطقة وفي هذا السياق، اعتبر رئيس البرلمان اللبناني "نبيه بري"، هذا الإجراء الأمريكي أنه اعتداء على كل لبنان وتساءل، قائلا: "هل أصبحت الديمقراطية الأمريكية تفترض وتفرض الاعتداءات على ديمقراطيات العالم؟" وطالب الاتحاد البرلماني الدولي بـ "اتخاذ الموقف اللازم من هذ التصرف غير المنطقي".

العقوبات المفروضة على "حزب الله"

لعب "حزب الله" اللبناني دوراً هاماً وايجابياً في الازمة الأهلية السورية وقدم الكثير من المساعدات العسكرية والمالية للشعب السوري وتمكن من مساعدة النظام السوري على القضاء على فلول تنظيم داعش الارهابي الذي تمكن خلال السنوات الماضية من احكام سيطرته على العديد من المناطق السورية وبعد كل تلك النجاحات التي "حزب الله" من تحقيقها على الساحة السورية، أصبح جهة فاعلة إقليمية، ومنذ ذلك الحين، كثف اللوبي السعودي والكيان الصهيوني هجماتهم الاعلامية والميدانية والسياسية ضد حزب الله واجبروا الادارة الامريكية على فرض الكثير من العقوبات القاسية على "حزب الله" اللبناني.

وحول هذا السياق، ذكرت العديد من المصادر الاخبارية، بأن مجلس النواب الأمريكي صوت في عام 2014 على مشروع قانون، يفرض عقوبات قاسية على "حزب الله" اللبناني، في خطوة تستهدف إحكام الطوق حول عنق هذا الحزب المقاوم وبدأ القانون بنسخته القديمة عام 2014، ويعرف في الولايات المتحدة باسم "أتش أي أف بي إيه" الأميركي، ويعني بالعربية مكافحة تمويل حزب الله على اعتباره منظمة إرهابية وجاءت النسخة الثانية من العقوبات التي توصف بـ"القاسية"، بعد أن باتت النسخة الأولى غير كافية، وفق المشرعين الأمريكيين. وفي عام 2017 فرضت الادارة الامريكية حزمة جديدة من العقوبات على حزب الله اللبناني شملت مؤسسة بيت المال و الجهاد البناء وجمعية المقومة الاسلامية وغيرها من الكيانات ووسائل الاعلام التابعة لهذا الحزب.

أهداف العقوبات الجديدة

إن عقوبات عام 2017 وسيناريو الإفراج عن رئيس الوزراء اللبناني "سعد الحريري" في المملكة العربية السعودية، أديا إلى حدوث توازن في نتيجة الانتخابات البرلمانية والحكومية بين جميع الأحزاب التقليدية والفعالة في لبنان. ولقد تمكن "حزب الله" من الحصول على 12 مقعدًا من أصل 128 مقعدًا، وثلاثة مقاعد وزارية من بين أكثر من 30 وزارة في الحكومة اللبنانية. يذكر أن حزب الله لم يبذل أية محاولات للحصول على وزارات رئيسية وحساسة لمنع ظهور أي حساسيات أو خلافات داخل البيت اللبناني. ولهذا يمكن حصر اهداف العقوبات الجديدة في ما يلي:

1. خلق خلافات داخل البيت اللبناني: لقد وضعت الولايات المتحدة ومجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية وبعض الدول الغربية، جميع الكيانات التابعة لـ"حزب الله" في قائمة الجماعات الإرهابية. لذلك، لا تمتلك تلك الدول في وقتنا الحالي أوراق رابحة أخرى للضغط على هذا الحزب، وأملهم الرئيسي الان هو إحداث تغيير داخل البت اللبناني وعلى سبيل المثال، جاء "أمين شري"، أحد الأشخاص الذين فُرضت عليهم مؤخرا عقوبات، والذي فاز بمقعد البرلمان عن منطقة بيروت الثانية الحساسة، أثناء التنافس بين القائمة المشتركة لحزب تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي مع قائمة "حزب الله" وحركة أمل والحزب المسيحي "التيار الوطني الحر"، وبالتالي فإن ضم هذا الشخص لقائمة العقوبات، سوف يتسبب في حدوث شرخ بين جميع الأحزاب التي شاركت في تلك الانتخابات. وحول هذا السياق، كتبت صحيفة "النهار" اللبنانية أن العقوبات الأمريكية سوف تؤدي إلى حدوث مواجهات داخل البيت اللبناني، خاصتا وأن لبنان يعاني في وقتنا الحالي من الكثير من القضايا المعقدة.

2. خلق اضطراب في النظام المصرفي اللبناني: رغم أن الولايات المتحدة أعتبرت تلك العقوبات بمثابة الدفاع عن سيادة لبنان، إلا أن تلك العقوبات في الواقع تعبر شكل من أشكال الإهانة لسيادة لبنان السياسية ومن المؤكد أنها سوف تزيد مشكلات اقتصادية جديدة للاسواق اللبنانية. يذكر أنه في أعقاب العقوبات السابقة، أعلن "رياض سلام"، رئيس البنك المركزي اللبناني، أنه أضاف عددًا من التعديلات، بسبب حاجة الاسواق اللبنانية إلى زيادة بنسبة 15 في المائة في العملة الأجنبية وبناءً على ذلك قام بإغلاق حسابات أعضاء ينتمون إلى "حزب الله" ولكن قادة بعض الحركات السياسية كالمستقبل وأمل، مثل سعد الحريري وميشال عون ومحمد القوباني، أعلنوا أن العقوبات الجديدة تستهدف الاقتصاد اللبناني فقط. وبعد فرض عقوبات على عدد من البرلمانيين يوم الاربعاء الماضي، قال "سعد الحريري" إن العقوبات ليس لها أي تأثير على أنشطة الحكومة اللبنانية والبرلمان ولفت إلى أن الشيء المهم هو أنه يجب علينا أن نحمي القطاع المصرفي والاقتصاد اللبناني. وهنا يمكن القول باختصار، أن هذه العقوبات كشفت مستوى إدراك القادة الأمريكيين الخاضع لتأثير اللوبي الإسرائيلي بالتطورات السياسية اللبنانية الحالية والتي تهدف إلى حذف "حزب الله" من الساحة السياسية والعسكرية والقضاء عليه تدريجياً.