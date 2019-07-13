اللواء جعفري: التهديدات العسكرية والأمنية ضد إيران لا تأثير لها

الوقت- أكد مسؤول مقر "بقية الله الأعظم" الثقافي والاجتماعي اللواء "محمد علي جعفري" أن التهديدات العسكرية والأمنية ضد إيران لا تأثير لها.

أشار مسؤول مقر "بقية الله الأعظم" الثقافي والاجتماعي اللواء "محمد علي جعفري" خلال اجتماع المسؤولين وأعضاء المراكز الإقليمية لمنظمة سراج المدنية إلى تطور قدرة ايران في جميع المجالات قائلاً: يختلف طابع التهديدات في العقد الخامس من الثورة الإسلامية عن العقود السابقة، وإذا كنا قد واجهنا في الخطوة الأولى من الثورة تهديدات عسكرية وأمنية فقط، ففي بداية الخطوة الثانية، لا تأثير هذه التهديدات بعد الآن، لأن العدو يعلم يقيناً أنه إذا ارتكب خطأ ما، فسوف يندم كثيراً.

وتابع اللواء جعفري: إن اسقاط حرس الثورة مؤخراً للطائرة الأمريكية المسيرة، وإنتاج صواريخ عالية الدقة يبين حجم تطور القدرة العسكرية للجمهورية الإسلامية، والعدو في المقابل يشاهد هذه العظمة دون أن يتفوه بكلمة واحدة لكي لا يخسر الرهان.