الداخلية الكويتية تنشر صور عناصر "الخلية" التي تم ضبطها

الوقت- نشرت وزارة الداخلية الكويتية صور عناصر الخلية والتي وصفتها بـ "الإرهابية" التابعة لجماعة الإخوان المسلمين التي تم ضبطها، وقد صدر بحق أعضائها أحكام من قبل القضاء المصري تصل إلى 15 عاماً.

وفي بيان لها أمس الجمعة قالت الوزارة: إن أعضاء الخلية قاموا بالهرب والتواري عن أنظار السلطات الأمنية المصرية، متخذين الكويت مقراً لهم، لافتة إلى أن الجهات المختصة في الوزارة رصدت مؤشرات قادت إلى الكشف عن وجود الخلية، ومن خلال التحريات تمكنت من تحديد مواقع أفرادها، وباشرت الجهات المختصة عملية أمنية استباقية، تم بموجبها ضبطهم في أماكن متفرقة.

وأوضحت الوزارة أنه وبعد إجراء التحقيقات الأولية معهم أقرّوا بقيامهم بعمليات إرهابية وإخلال بالأمن في أماكن مختلفة داخل الأراضي المصرية، لافتة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية للكشف عن مَن مكنهم من التواري وساهم بالتستر عليهم، والتوصل لكل من تعاون معهم.

من جهتها حذرت الداخلية الكويتية من أنها لن تتهاون مع كل من يثبت تعاونه أو ارتباطه مع هذه الخلية أو مع أي خلايا أو تنظيمات إرهابية تحاول الإخلال بالأمن، وأنها ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن الكويت.