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  السبت 10 ذی‌القعده‏ 1440

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أخبار

مقتل وإصابة عدد من جنود النظام السعودي في نجران

السبت 10 ذی‌القعده‏ 1440
 
 
 
 
 
مقتل وإصابة عدد من جنود النظام السعودي في نجران
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الوقت- قتل وأصيب عدد من جنود النظام السعودي بعد أن استهدف سلاح الجو المسير التابع للجيش اليمني واللجان الشعبية في عملية مشتركة مع وحدة المدفعية تجمعاتهم في نجران.

ونقل الموقع الرسمي لحركة أنصار الله عن مصدر عسكري يمني قوله أمس إن سلاح الجو نفذ عملية مشتركة مع وحدة المدفعية استهدفت تجمعات الجنود السعوديين غرب السديس بنجران وأدت إلى مقتل وجرح العديد منهم وتكبيدهم خسائر مادية كبيرة.

وفي محافظة الجوف أفشلت وحدات من الجيش واللجان الشعبية زحفاً لمرتزقة العدوان وكبدوهم خسائر في الأرواح والعتاد.

وقال مصدر عسكري لـ "المسيرة نت" إن عناصر من الجيش واللجان الشعبية تمكنوا من إفشال زحف لمرتزقة العدوان استمر لعدة ساعات من مسارين في جبهة أسطر بمديرية خب والشعف مؤكداً وقوع قتلى وجرحى في صفوفهم بينما لاذ من تبقى منهم بالفرار.

وفي جبهة عسير لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي مصرعهم وأصيب عدد آخر خلال تصدي الجيش واللجان لمحاولة تقدم لهم قبالة منفذ علب.

وكان عدد من مرتزقة العدوان السعودي لقوا مصرعهم وأصيب عدد آخر في عملية لوحدة الهندسة في الجيش اليمني واللجان الشعبية في الجحملية بمحافظة تعز بينما قتل عدد آخر بعملية لوحدة المدفعية في الضالع.

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جنود النظام السعودي سلاح الجو المسير عملية مشتركة نجران

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