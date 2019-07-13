الإفراج عن كل أفراد طاقم الناقلة الإيرانية المحتجزة

الوقت- في خطوة تدلّ على عدم صحة الاتهامات التي روّجت لها بريطانيا وأمريكا، قالت شرطة جبل طارق، يوم الجمعة، إنها أفرجت عن كل أفراد طاقم الناقلة الإيرانية الأربعة بكفالة دون توجيه اتهامات لهم.

وفي وقت سابق قالت الشرطة: إنها اعتقلت الاثنين الآخرين من أفراد الطاقم بعد يوم واحد من اعتقال قبطان الناقلة وكبير ضباطها.

وفي بيان قالت الشرطة إنه تم الإفراج عن كل أفراد الطاقم الأربعة بكفالة مع شروط.

وحسب "رويترز"، لم تدل الشرطة بتفاصيل ولكنها أوضحت أن التحقيقات جارية وإن الناقلة ما زالت محتجزة.

وكانت حكومة جبل طارق أعلنت، الأسبوع الماضي، أنها احتجزت الناقلة للاشتباه في أنها تحمل نفطاً خاماً إلى سوريا في عملية ذكر مصدر قانوني أنها قد تكون أول اعتراض من نوعه بموجب عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي.

من جهتها استدعت الخارجية الإيرانية السفير البريطاني في طهران، روب ماكير، للتشاور حول احتجاز ناقلة النفط في مضيق جبل طارق.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، في تغريدة على "تويتر" أن "احتجاز القوات البحرية البريطانية ناقلة نفط إيرانية في مضيق جبل طارق، عمل غير قانوني".

من جانبه اعتبر وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف احتجاز ناقلة النفط الإيرانية من قبل حكومة جبل طارق وبضغوط أمريكية بريطانية، أنها "تعدّ قرصنة بحرية"، معتبراً أنها تشكل سابقة خطيرة.