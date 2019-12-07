التحالف العسكري لقراصنة البحار.. هل سيحمي اللصوص ثروات الشعوب؟

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  السبت 10 ذی‌القعده‏ 1440

إخترنا لكم

فرنسا وبریطانيا تعتزمان إرسال قوات إلى سوريا.. ما الذي يدور خلف الكواليس؟

فرنسا وبریطانيا تعتزمان إرسال قوات إلى سوريا.. ما الذي يدور خلف الكواليس؟ الوقت- تعارض القوى الأوروبية بشدة التقارب التركي مع روسيا وتشعر بالقلق من تمرد الرئيس التركي "أردوغان" عليهم. لذلك، قامت الدول الاوروبية باستغلال التوترات بين الولايات المتحدة وتركيا حول مسألة شراء نظام الدفاع الصاروخي "اس 400" من موسكو، واعلنت عن نيتها بارسال قوات عسكرية إلى سوريا لدعم واشنطن وكنوع من الانتقام من أنقرة.

خبير في قضايا الشرق الأوسط يتحدث عن أسرار انسحاب الإمارات من اليمن ولعبها دوراً ثانوياً الوقت- تسعى الإمارات إلى تغيير دورها كلاعب من الدرجة الأولى في التطورات الميدانية اليمنية والانتقال إلى لعب دور ثانوي وذلك من أجل توريط السعودية أكثر في مستنقع اليمن.

"الأزمة المصرية الإثيوبية" ما هو الدور الذي يلعبه الصهاينة وإلى ماذا يطمحون؟ الوقت- تعتبر إسرائيل الدول العربية التي شاركت في حرب الستة أيام، أعدائها الرئيسيين والاستراتيجيين، ولهذا فلقد بذل القادة في تل أبيب الكثير من الجهود السياسية والاقتصادية خلال الفترة الماضية لفرض ضغوطات شديدة على تلك الدول.

ابن سلمان "سيّئ الصيت": ديكتاتور مع وقف التنفيذ! الوقت- لم تقتصر أرقام ولي العهد السعودي محمد بن سلمان القياسيّة على توليه ولايتي العرش الثانية والأولى في سنّ صغير، بل يبدو أنّه يتّجه للتويج نفسه كأسرع ديكتاتور في العالم.

لماذا لا يريد سكان المهرة القوات السعودية بينهم؟ الوقت- اجتمع سكان "المهرة" اليمنية على انهاء التواجد السعودي في هذه المحافظة التي بقيت آمنة هي وسكانها حتى دخول القوات السعودية اليها في شهر نوفمبر لعام 2017، وانتفض الشعب مجددا عبر مظاهرات عمت ...

أخبار

القوات العراقية تلقي القبض على اثنين من إرهابيي (داعش) غرب بغداد

القوات العراقية تلقي القبض على اثنين من إرهابيي (داعش) غرب بغداد

الوقت- ألقت القوات العراقية القبض على إرهابيين اثنين أحدهما متزعم في تنظيم “داعش” خلال عمليات لها غرب بغداد.

روحاني : احتجاز بريطانيا لناقلة النفط إجراء سخيف للغاية وخاطئ ويضرّ بهم الوقت- وصف الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، احتجاز بريطانيا لناقلة النفط الإيرانية بالإجراء الخاطئ، موضحاً، ان بريطانيا البادئ في زعزعة الأمن وستدرك تداعيات ذلك لاحقاً.

إصابة خمسة يمنيين بقصف لمرتزقة العدوان السعودي في الحديدة الوقت- أصيب خمسة يمنيين بينهم امرأة وثلاثة أطفال بجروح جراء قصف لمرتزقة العدوان السعودي استهدف مناطق متفرقة من محافظة الحديدة.

تخت روانجي: إيران ضحية لأنشطة الإرهابيين والمجرمين المنظمين على المستوى الدولي الوقت- أكد سفير ومندوب ايران الدائم في الامم المتحدة مجيد تخت روانجي، أن هناك تعاوناً وثيقاً بين منافقي خلق الإرهابية والاستخبارات الأمريكية من أجل الإخلال بالأمن في إيران.

الزهار: علينا ترتيب العلاقات مع كل من وقف ويقف مع فلسطين ويعادي الكيان الصهيوني الوقت- أشاد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" محمود الزهار، بدعم الرئيس السوري بشار الأسد للمقاومة الفلسطينية، مشيراً إلى وجود جهود لعودة العلاقة بين حماس ودمشق.

وزير الخارجية الإيراني: احتجاز بريطانيا لناقلة النفط هو انتهاك لتعهداتها في الاتفاق النووي الوقت- أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الأربعاء، أن احتجاز بريطانيا لناقلة النفط الإيرانية هو انتهاك لتعهداتها في الاتفاق النووي.

القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية: لن نُهزم في أي حرب الوقت- أكد القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي، اليوم الثلاثاء، أن ايران لن تُهزم في أي حرب بفضل وجود القوات البرية لحرس الثورة الاسلامية وجميع القوات المسلحة والمدافعة عن الثورة والبلاد.

مرتضى رحيمي: يجري القيام بإجراءات جيدة لإطلاق سراح الشيخ زاكزاكي الوقت- أكد سفير إيران في نيجيريا مرتضى رحيمي، أنه جرى القيام بإجراءات جيدة لإطلاق سراح زعيم الحركة الإسلامية لجمهورية نيجيريا الإسلامية الشيخ زاكزاكي.

غداً الأربعاء.. مستشار الرئيس الفرنسي يلتقي شمخاني الوقت- يلتقي مستشار الرئيس الفرنسي "ايمانويل بون"، غداً الأربعاء، امين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني.

قيادة عمليات الجزيرة في العراق: تدمير 16 مضافة و13 عبوة بعملية "إرادة النصر" الوقت- أعلنت قيادة عمليات الجزيرة في العراق، عن تدمير 16 مضافة و13 عبوة ناسفة خلال عملية "إرادة النصر" التي انطلقت صباح الأحد.

وزير النفط الإيراني: واشنطن تستخدم النفط كسلاح وتزعزع أمن الطاقة في العالم الوقت- أكد وزير النفط الإيراني بيجن زنكنه قدرة إيران على إنتاج وتصدير النفط والوصول إلى أعلى مستوى في هذا المجال لو أصبحت الظروف طبيعية وتوقفت الحملة التي تستهدفها.

رضا بهلوي مقدّم لبرنامج سعودي.. ما هدفه؟ الوقت- سيتقاضى نجل الشاه المخلوع رضا بهلوي، راتباً في المستقبل القريب في برنامج ستنتجه شركة إنتاج سعودية على إحدى القنوات الفضائية.

اللواء موسوي: إيران تجيد فن الدفاع عن سيادتها وأراضيها وشعبها جيداً الوقت- أكد القائد العام للجيش الإيراني اللواء " سيد عبد الرحيم موسوي" أن إيران وكما ذكر مراراً وتكراراً لا تسعى وراء الحرب مع أي دولة أخرى ولكنها تجيد فن الدفاع عن سيادتها وأراضيها وشعبها جيداً.

بحضور اللواء سلامي.. إزاحة الستار عن نظام "سبهر110" للاتصالات التكتيكية الوقت- أزيح الستار عن نظام "سبهر110" للاتصالات التكتيكية، اليوم الأحد، بحضور القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي.

عراقجي: إيران ستواصل خفض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي إذا لم يلب الأوروبيون مطالبها الوقت- أعلن مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي أن بلاده سترفع مستوى تخصيب اليورانيوم بقدر حاجتها.

القوات العراقية تطلق عملية أمنية في المناطق الغربية الوقت- أطلقت القوات العراقية المشتركة صباح اليوم عملية عسكرية لتطهير المناطق الغربية من العراق من فلول الإرهابيين.

غرفة التجارة الإيرانية: إيران سترسل فريقاً اقتصادياً إلى سوريا لدراسة حاجتها الأساسية في البنى التحتية الوقت- أعلن عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الإيرانية كيوان كاشفي عن عزم غرفة التجارة إرسال فريق اقتصادي إيراني إلى سوريا لدراسة النقص في حاجاتها الأساسية في البنى التحتية كإعادة تأهيل السدود المتضررة.

زلزال قوي يهزّ ولاية كاليفورنيا الأمريكية الوقت- أفاد مركز المسح الجيولوجي الأمريكي، اليوم السبت، بأن زلزالاً قوياً بلغت قوته 7.1 درجات تم تسجيله في جنوب كاليفورنيا، بعد يوم من أقوى زلزال في المنطقة منذ 25 عاماً.

حركتا التمرد ترفضان تقاسم السلطة في السودان الوقت- ردّت حركتا التمرد في السودان، على الاتفاق الذي تم أمس بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي معلنين رفضهما للاتفاق الذي أعلنه الوسيط الإثيوبي واحتفت به شرائح واسعة من السودانيين منذ فجر الجمعة.

موسكو تنتقد دعوة واشنطن لاجتماع طارئ لوكالة الطاقة الذرية الوقت- انتقدت روسيا دعوة واشنطن لعقد اجتماع طارئ لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد إعلان إيران خفض بعض التزاماتها في الاتفاق النووي.

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

التحالف العسكري لقراصنة البحار.. هل سيحمي اللصوص ثروات الشعوب؟

فرنسا وبریطانيا تعتزمان إرسال قوات إلى سوريا.. ما الذي يدور خلف الكواليس؟

هل یتم فتح تحقیق دولي في جريمة خاشقجي؟

بحضور اللواء سلامي.. إزاحة الستار عن نظام "سبهر110" للاتصالات التكتيكية

القوات العراقية تلقي القبض على اثنين من إرهابيي (داعش) غرب بغداد

السبسي يوّقع قراراً بالدعوة للانتخابات التشريعية والرئاسية

هكذا تمّ تحقير الرئيس ترامب في يوم استقلال بلاده

حرب الوكالة التركية في ليبيا

القوات العراقية تطلق عملية أمنية في المناطق الغربية

رضا بهلوي مقدّم لبرنامج سعودي.. ما هدفه؟

لماذا لا يريد سكان المهرة القوات السعودية بينهم؟

الفجوة بين قطر والسعودية تزداد عمقاً.. هل تستسلم الدوحة لمطامع الرياض؟

خبير في قضايا الشرق الأوسط يتحدث عن أسرار انسحاب الإمارات من اليمن ولعبها دوراً ثانوياً

آثار العلاقات العائلية لـ"ترامب" على سياسات البيت الأبيض

اللواء موسوي: إيران تجيد فن الدفاع عن سيادتها وأراضيها وشعبها جيداً

"اسرائيل" و اختراق العمق السعودي

"معرض الشهيد الصماد" إزاحة الستار عن آخر الأسلحة المتطوّرة + صور

"إسقاط طائرة التجسس" الصقور الإيرانية تكشف للغرب عن مخالبها القوية

نهاية غير مثمرة لاجتماع تل أبيب الأمني.. سهام "نتنياهو" تصيب الصخور

حرب الأمراء الخفية على الإمارات السبع... هل أنقلب السحر على الساحر؟

"حرب المطارات" كيف تغيّرت معادلات الحرب اليمنية؟

قناة إسرائيلية: محمود عباس التقى سرّاً رئيس الشاباك

هل يعاقب ابن سلمان بعد تقرير الأمم المتحدة وما هو مصيره؟

ما الكمية الصحية من القهوة يومياً؟

هجوم جديد للقوات اليمنية على مطار ابها السعودي

اعتقال زعيم "داعش" في اليمن.. البطاقة السعودية الأخيرة تكشف وجهها القبيح

أمريكا والنيل من شرف الأمم الأخرى

"محمد مرسي".. وسط المحكمة تنتهي مأساة الرئيس الثوري المصري السابق

الغارديان: ورشة البحرين للسلام لا تستحق إلا السخرية

ما الذي تريده واشنطن من مشروع الصحوات الجديدة في الأنبار؟

الأمم المتحدة: هناك أدلة تؤكد تورط ابن سلمان بجريمة خاشقجي

فرص نجاح ورشة البحرين الاقتصادية: لماذا تقترب من الصفر؟

روحاني: إجراءات أمريكا ليست مجرد حظر بل جريمة ضد الإنسانية

ما الكمية الصحية من القهوة يومياً؟

ما الذي تريده واشنطن من مشروع الصحوات الجديدة في الأنبار؟

هجوم "الفريق ب" على الدبلوماسية الإيرانية!

سلاح الجو اليمني يشنّ هجوماً جديداً على مطار أبها

أمريكا والنيل من شرف الأمم الأخرى

"أمير قطر يزور باكستان" دبلوماسية الدوحة الجديدة لمواجهة تحالفات الأعداء

هل هناك إمكانيّة لبناء تحالف دولي ضدّ إيران؟

الأمم المتحدة: هناك أدلة تؤكد تورط ابن سلمان بجريمة خاشقجي

"خاشقجي"... كابوس سيلاحق "محمد بن سلمان" حتى قبره

هل تنجح الإمارات في تحويل جنوب اليمن إلى مقاطعة خاصة بها؟

"Raspberry Pi Foundation" تطلق حاسوبها الجديد "Pi 4"

"إسقاط طائرة التجسس" الصقور الإيرانية تكشف للغرب عن مخالبها القوية

هل یتم فتح تحقیق دولي في جريمة خاشقجي؟

السيد الحكيم: آية الله خامنئي قائد روحي لملايين الناس

ملفات

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
تقارير
خطة التحالف الأمريكي لحماية مضيق هرمز وباب المندب

التحالف العسكري لقراصنة البحار.. هل سيحمي اللصوص ثروات الشعوب؟

الجمعة 9 ذی‌القعده‏ 1440
 
 
 
 
 
التحالف العسكري لقراصنة البحار.. هل سيحمي اللصوص ثروات الشعوب؟

مواضيع ذات صلة

ظريف: على واشنطن التفاوض مع الحرس الثوري إذا أرادت الدخول إلى مضيق هرمز

عمان تمنح البحرية الأميركية حرية الوصول إلى ميناءين قرب مضيق هرمز!

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- بعد تنفيذ إيران الخطوة الثانية من تخفيض التزاماتها النووية قبل عدة أيام، اتخذت جهود الحكومة الأمريكية المعادية لإيران أبعاداً جديدة.

فمن ناحية، قررت حكومة أمريكا الانسحاب من اتفاق خطة العمل المشتركة، والذي يعدّ انتهاكاً صارخاً في تاريخ الاتفاقيات الدولية، وعلى الرغم من المعارضة الدولية الكبرى، واصلت واشنطن مسيرتها غير المشروعة في معارضتها لإيران. 

ومن ناحية أخرى، وبعد رؤية عزم إيران على تقليص التزاماتها النووية والوقوف بشجاعة امام عقوبات النفط الأمريكية، بذل الرئيس "ترامب" وبعض الدول الأوروبية الكثير من الجهود لإيجاد خطة تمكّنهم من السيطرة على الأحداث في المنطقة.

وعلى نفس المنوال، شهدنا مؤخراً إعلان الجيش الأمريكي عن خطة جديدة لـ "حماية الملاحة في مضيق باب المندب ومضيق هرمز".

ولهذا فإٍننا في مقالنا هذا سوف نسلط الضوء أكثر على الأهداف والأبعاد لهذه الخطة التي تقودها أمريكا ومعها بعض البلدان الأخرى، والمعروفة بـ "تحالف القراصنة العسكري".

سيناريوهات قراصنة البحار تدشّن بدايتها بريطانيا

لقد بدأ سيناريو "تحالف القراصنة" عقب السلوك غير المشروع وغير الشرعي الذي قامت به الحكومة البريطانية عندما قامت بالاستيلاء على ناقلة "جريس 1" في مضيق جبل طارق وداخل المياه الدولية. 

ووفقاً لبعض المصادر الإخبارية، فإنه عندما كانت الناقلة "جريس 1" التي ترفع العلم البنمي، تبحر في البحر الأبيض المتوسط بالقرب من مضيق جبل طارق الواقع أقصى الجنوب الإسباني، محملة بنفط إيراني، وعندما وصلت إلى مسافة 4 كيلومترات جنوب جبل طارق، تعرّضت لما يعتبره البعض أول تمرين قاسٍ على ما قد تختبره طهران بعد تشديد العقوبات الأمريكية عليها في مايو الماضي. 

ولقد صرّح العديد من المحللين السياسيين، بأن هذه الحركة البريطانية تعدّ عملاً سياسياً مخالفاً لجميع القانونين البحرية الدولية وذلك لأنه في مجال النقل البحري التجاري، تعتبر عملية استئجار السفن وناقلات النفط من الأمور الشائعة لدى الشركات والبلدان لنقل البضائع والسلع.

وحول هذا السياق، أعرب وزير الخارجية الإسباني "جوزيب بوريل"، بأن الحكومة الإسبانية تدرس ملابسات الحادث ومدى تأثيره على سيادتها.

ونفى "بوريل" صحة الأخبار التي تتحدث عن أن بريطانيا أرسلت عناصر مشاة البحرية الملكية التي شاركت في العملية تحت قيادة شرطة جبل طارق، مشدداً على أنهم تلقوا الأوامر من أمريكا.

في الواقع، إن الفعل غير القانوني الذي قامت به الحكومة البريطانية، يمكن اعتباره رمزاً كاملاً للقرصنة في المياه الدولية، ويعكس العلاقات، والاتفاقيات السرية القائمة بين واشنطن والدول الأوروبية بشأن إيران.

لقد بذل الأوروبيون بعد انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي، الكثير من الجهود لإبقاء طهران في هذا الاتفاق، لكن يبدو أن الإقدام الشجاع الذي قامت به إيران والمتمثل بالإطاحة بطائرة الاستخبارات الأمريكية المسيرة وتقليص التزاماتها النووية، لخبط جميع المعادلات الأوروبية والأمريكية المنسّقة.

ونتيجة لكل تلك التطورات، قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال "جوزيف دانفورد" إن أمريكا أعدّت خطة سيتولى بموجبها "تحالف عسكري دولي" حماية حركة الملاحة البحرية من أي اعتداءات محتملة قد تقوم بها بعض الجهات الفعالة في المنطقة. وأضاف "دانفورد"، قائلاً: "نتواصل الآن مع عدد من الدول لتحديد ما إذا كان بإمكاننا تشكيل تحالف يضمن حرية الملاحة في كل من مضيق هرمز ومضيق باب المندب. 

معرباً بالقول: "ولذا فإنني أعتقد أن من المحتمل أن نحدد خلال الأسبوعين المقبلين الدول التي لديها الإرادة السياسية لدعم هذه المبادرة وسنعمل بعد ذلك بشكل مباشر مع الجيوش لتحديد الإمكانيات المحددة التي ستدعم ذلك".

وفضلاً عن الأسباب الأمنية المعلنة بشأن التحالف، ربما تسعى واشنطن إلى جرّ أقدام بعض الدول الخليجية وعلى رأسها السعودية والإمارات، إلى مياه الخليج، كجزء من استراتيجية الضغط القصوى التي تمارسها على إيران لحرمانها من تصدير نفطها عبر مضيق هرمز، وذلك بدلاً من أن تعمل هذه الدول كوسطاء.

وأما تكلفة الخطة الأمريكية فتوضّحها تصريحات "ترامب" التي نقلها "بومبيو" خلال جولته الخليجية الأخيرة، وقال فيها إنه يجب ألّا تدفع أمريكا مقابل ذلك، بل يجب أن تكون قوة عسكرية دولية، تشير إلى أن ثمة دول حليفة لواشنطن عليها أن تدفع، وهو ما لم يخُفيه "ترامب" في تصريحات سابقة له، اشتكى خلالها من استفادة مجانية للحلفاء من واشنطن، وطالب الدول الآسيوية على وجه الخصوص بتحمّل جزء أكبر من الأعباء المادية لضمان الأمن في منطقة الخليج الغنية بالنفط.

وفي حين تقوم أمريكا ببناء وجودها العسكري في الخليج من خلال تحالف دولي واسع يشمل دولاً آسيوية وأوروبية، يمتلك "ترامب" على ما يبدو شركاء راغبين وأثريا في الدولتين الخليجيتين السعودية والإمارات، لكن من المرجّح أن يواجه حملة معارضة قوية في أوروبا وآسيا، وخاصة من تلك الدول التي ما زالت ملتزمة بالاتفاق النووي مع إيران.

وهنا يمكن القول، إن النقطة الغريبة في القصة، هي أن الجهات الفاعلة التي مضت قدماً خلال الفترة الماضية وسارت في طريق القرصنة البحرية بشكل غير قانوني، تخطط في وقتنا الحالي لإنشاء تحالف دولي لحماية حرية الحركة في المياه الدولية ولذا، يمكن اعتبار التحالف العسكري الأمريكي "ائتلافاً عسكرياً للقراصنة" وليس ائتلافاً شرعياً.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

تحالف قرصنة حماية ذرائع فشل مضيق باب المندب هرمز

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
شهر رمضان في موريتانيا، صبغة روحانية تلون القارة السوداء!
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء
القوى السياسية ترحب بتكليف عادل عبد المهدي برئاسة الوزراء
ارتياح شعبي بعد اغلاق القنصلية الامريكية في البصرة