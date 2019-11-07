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  الخميس 8 ذی‌القعده‏ 1440

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الأزمة المصرية الإثيوبية؛ ما هو الدور الذي يلعبه الصهاينة وإلى ماذا يطمحون؟

الأزمة المصرية الإثيوبية؛ ما هو الدور الذي يلعبه الصهاينة وإلى ماذا يطمحون؟ الوقت- تعتبر إسرائيل الدول العربية التي شاركت في حرب الستة أيام، أعدائها الرئيسيين والاستراتيجيين، ولهذا فلقد بذل القادة في تل أبيب الكثير من الجهود السياسية والاقتصادية خلال الفترة الماضية لفرض ضغوطات شديدة على تلك الدول.

ابن سلمان "سيّئ الصيت": ديكتاتور مع وقف التنفيذ! الوقت- لم تقتصر أرقام ولي العهد السعودي محمد بن سلمان القياسيّة على توليه ولايتي العرش الثانية والأولى في سنّ صغير، بل يبدو أنّه يتّجه للتويج نفسه كأسرع ديكتاتور في العالم.

لماذا لا يريد سكان المهرة القوات السعودية بينهم؟ الوقت- اجتمع سكان "المهرة" اليمنية على انهاء التواجد السعودي في هذه المحافظة التي بقيت آمنة هي وسكانها حتى دخول القوات السعودية اليها في شهر نوفمبر لعام 2017، وانتفض الشعب مجددا عبر مظاهرات عمت ...

هل یتم فتح تحقیق دولي في جريمة خاشقجي؟ الوقت- لا تزال قضية الإعلامي السعودي جمال خاشقجي تلاحق السعودية في الأروقة الدوليّة. ورغم اعتقاد البعض أن الأمير السعودي محمد بن سلمان قد نجح في تجاوز هذه الأزمة

أمريكا والنيل من شرف الأمم الأخرى لوقت- يبدو أن أمريكا مع جنون العظمة الذي لحق بها وبجنودها، بدأت تتبنى نظرية "قتل كل ما يتحرك" في منطقة الشرق الأوسط، نظراً للأمراض والعقد الفوقية الجمعية التي تجعلهم يشعرون بأن لهم الحق بالسيطرة على جميع أرجاء العالم، وبأن على الدول الأخرى إطاعتهم وإلا سيكون الدمار نصيبهم، وهذا ما شاهدناه في العراق وأفغانستان وحتى فيتنام وغيرها من الدول التي غزتها أمريكا.

أخبار

القوات العراقية تلقي القبض على اثنين من إرهابيي (داعش) غرب بغداد

القوات العراقية تلقي القبض على اثنين من إرهابيي (داعش) غرب بغداد

الوقت- ألقت القوات العراقية القبض على إرهابيين اثنين أحدهما متزعم في تنظيم “داعش” خلال عمليات لها غرب بغداد.

روحاني : احتجاز بريطانيا لناقلة النفط إجراء سخيف للغاية وخاطئ ويضرّ بهم الوقت- وصف الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، احتجاز بريطانيا لناقلة النفط الإيرانية بالإجراء الخاطئ، موضحاً، ان بريطانيا البادئ في زعزعة الأمن وستدرك تداعيات ذلك لاحقاً.

إصابة خمسة يمنيين بقصف لمرتزقة العدوان السعودي في الحديدة الوقت- أصيب خمسة يمنيين بينهم امرأة وثلاثة أطفال بجروح جراء قصف لمرتزقة العدوان السعودي استهدف مناطق متفرقة من محافظة الحديدة.

تخت روانجي: إيران ضحية لأنشطة الإرهابيين والمجرمين المنظمين على المستوى الدولي الوقت- أكد سفير ومندوب ايران الدائم في الامم المتحدة مجيد تخت روانجي، أن هناك تعاوناً وثيقاً بين منافقي خلق الإرهابية والاستخبارات الأمريكية من أجل الإخلال بالأمن في إيران.

الزهار: علينا ترتيب العلاقات مع كل من وقف ويقف مع فلسطين ويعادي الكيان الصهيوني الوقت- أشاد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" محمود الزهار، بدعم الرئيس السوري بشار الأسد للمقاومة الفلسطينية، مشيراً إلى وجود جهود لعودة العلاقة بين حماس ودمشق.

وزير الخارجية الإيراني: احتجاز بريطانيا لناقلة النفط هو انتهاك لتعهداتها في الاتفاق النووي الوقت- أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الأربعاء، أن احتجاز بريطانيا لناقلة النفط الإيرانية هو انتهاك لتعهداتها في الاتفاق النووي.

القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية: لن نُهزم في أي حرب الوقت- أكد القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي، اليوم الثلاثاء، أن ايران لن تُهزم في أي حرب بفضل وجود القوات البرية لحرس الثورة الاسلامية وجميع القوات المسلحة والمدافعة عن الثورة والبلاد.

مرتضى رحيمي: يجري القيام بإجراءات جيدة لإطلاق سراح الشيخ زاكزاكي الوقت- أكد سفير إيران في نيجيريا مرتضى رحيمي، أنه جرى القيام بإجراءات جيدة لإطلاق سراح زعيم الحركة الإسلامية لجمهورية نيجيريا الإسلامية الشيخ زاكزاكي.

غداً الأربعاء.. مستشار الرئيس الفرنسي يلتقي شمخاني الوقت- يلتقي مستشار الرئيس الفرنسي "ايمانويل بون"، غداً الأربعاء، امين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني.

قيادة عمليات الجزيرة في العراق: تدمير 16 مضافة و13 عبوة بعملية "إرادة النصر" الوقت- أعلنت قيادة عمليات الجزيرة في العراق، عن تدمير 16 مضافة و13 عبوة ناسفة خلال عملية "إرادة النصر" التي انطلقت صباح الأحد.

وزير النفط الإيراني: واشنطن تستخدم النفط كسلاح وتزعزع أمن الطاقة في العالم الوقت- أكد وزير النفط الإيراني بيجن زنكنه قدرة إيران على إنتاج وتصدير النفط والوصول إلى أعلى مستوى في هذا المجال لو أصبحت الظروف طبيعية وتوقفت الحملة التي تستهدفها.

رضا بهلوي مقدّم لبرنامج سعودي.. ما هدفه؟ الوقت- سيتقاضى نجل الشاه المخلوع رضا بهلوي، راتباً في المستقبل القريب في برنامج ستنتجه شركة إنتاج سعودية على إحدى القنوات الفضائية.

اللواء موسوي: إيران تجيد فن الدفاع عن سيادتها وأراضيها وشعبها جيداً الوقت- أكد القائد العام للجيش الإيراني اللواء " سيد عبد الرحيم موسوي" أن إيران وكما ذكر مراراً وتكراراً لا تسعى وراء الحرب مع أي دولة أخرى ولكنها تجيد فن الدفاع عن سيادتها وأراضيها وشعبها جيداً.

بحضور اللواء سلامي.. إزاحة الستار عن نظام "سبهر110" للاتصالات التكتيكية الوقت- أزيح الستار عن نظام "سبهر110" للاتصالات التكتيكية، اليوم الأحد، بحضور القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي.

عراقجي: إيران ستواصل خفض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي إذا لم يلب الأوروبيون مطالبها الوقت- أعلن مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي أن بلاده سترفع مستوى تخصيب اليورانيوم بقدر حاجتها.

القوات العراقية تطلق عملية أمنية في المناطق الغربية الوقت- أطلقت القوات العراقية المشتركة صباح اليوم عملية عسكرية لتطهير المناطق الغربية من العراق من فلول الإرهابيين.

غرفة التجارة الإيرانية: إيران سترسل فريقاً اقتصادياً إلى سوريا لدراسة حاجتها الأساسية في البنى التحتية الوقت- أعلن عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الإيرانية كيوان كاشفي عن عزم غرفة التجارة إرسال فريق اقتصادي إيراني إلى سوريا لدراسة النقص في حاجاتها الأساسية في البنى التحتية كإعادة تأهيل السدود المتضررة.

زلزال قوي يهزّ ولاية كاليفورنيا الأمريكية الوقت- أفاد مركز المسح الجيولوجي الأمريكي، اليوم السبت، بأن زلزالاً قوياً بلغت قوته 7.1 درجات تم تسجيله في جنوب كاليفورنيا، بعد يوم من أقوى زلزال في المنطقة منذ 25 عاماً.

حركتا التمرد ترفضان تقاسم السلطة في السودان الوقت- ردّت حركتا التمرد في السودان، على الاتفاق الذي تم أمس بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي معلنين رفضهما للاتفاق الذي أعلنه الوسيط الإثيوبي واحتفت به شرائح واسعة من السودانيين منذ فجر الجمعة.

موسكو تنتقد دعوة واشنطن لاجتماع طارئ لوكالة الطاقة الذرية الوقت- انتقدت روسيا دعوة واشنطن لعقد اجتماع طارئ لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد إعلان إيران خفض بعض التزاماتها في الاتفاق النووي.

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تقارير

الأزمة المصرية الإثيوبية؛ ما هو الدور الذي يلعبه الصهاينة وإلى ماذا يطمحون؟

الخميس 8 ذی‌القعده‏ 1440
 
 
 
 
 
الأزمة المصرية الإثيوبية؛ ما هو الدور الذي يلعبه الصهاينة وإلى ماذا يطمحون؟

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"سد النهضة" يفجر أزمة دبلوماسية جديدة بين مصر والسودان

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الوقت- كشفت العديد من المصادر الاخبارية أن القاهرة رصدت أخيراً تزويد إسرائيل للحكومة الإثيوبية بمنظومة صواريخ دفاعية جديدة لتأمين محيط سد النهضة، المتنازع بشأنه مع مصر. وحول هذا السياق، ذكر موقع "ديبكا" الاستخباراتي الاسرائيلي وجود حالة توتر كبيرة بين مصر وإسرائيل على خلفية إكمال "تل أبيب" نشر منظومة الصواريخ الإسرائيلية "سبايدر" حول سد النهضة الذي بنته إثيوبيا وقال هذا الموقع الاسرائيلي إن مكتب الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي"، شهد مشاورات حول كيفية إقناع إسرائيل بالتوقف عن نشر نظام الصواريخ هذا في إثيوبيا وأضاف الموقع أن "تل أبيب" رفضت النداءات المباشرة وغير المباشرة من الرئيس المصري الواردة إلى مكتب رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو". وحسب هذا الموقع الاسرائيلي فقد بدأت إسرائيل ببناء النظام الدفاعي حول السد العملاق في أوائل شهر مايو وانتهى بعد شهرين ونصف، وذلك عقب قرار إثيوبيا شراء النظام الإسرائيلي المضاد للطائرات بعد تتبع أدائه خلال الاشتباكات العسكرية التي وقعت قبل خمسة أشهر بين الهند وباكستان في كشمير. وهنا يرى العديد من المحللين والمراقبين الدوليين بأن هذه القضية جاءت كورقة للضغط على الجانب المصري للمضي قدما في صفقة القرن المشؤومة وتحذير لباقي الدول العربية التي تعارض هذه الصفقة.

العلاقات المصرية الاثيوبية

بدأت العلاقات الدبلوماسية بين مصر واثيوبيا قبل أكثر من ثمانية عقود وبالتحديد في عام 1930، وفي عهد الرئيس الراحل "جمال عبد الناصر"، طالبت حركة تحرير إريتريا الاستقلال عن إثيوبيا، وكان موقف مصر في تلك الفترة هو احترام وتأييد قرار الأمم المتحدة الصادر في ديسمبر 1950 والخاص بضم إريتريا إلى إثيوبيا في اتحاد فيدرالي ومنذ بدء العلاقات بين البلدين وقعت مصر وإثيوبيا أكثر من 30 مذكرة تفاهم واتفاقية ، وتأتي أبرز الاتفاقيات في تسيير خطوط جوية منتظمة عام 1952، واتفاق التجارة عام 1959، اتفاق التعاون الاقتصادي والعلمي والثقافي والفني عام 1976، واتفاق بين البنك المركزي المصري والبنك الأهلي الإثيوبي عام 1976، ومعاهدة لتسوية المنازعات عام 1986، بالإضافة إلى عشرات من اتفاقيات التعاون في مجالات الثقافة والفنون والتعليم والصحة والسياحة بين البلدين.

ظهر التوتر في العلاقات المصرية الإثيوبية في سبعينيات القرن الماضي بسبب إريتريا، بعد دعم الخرطوم لحركة تحرير إريتريا، ومساندة إثيوبيا لحركات تحرير جنوب السودان، وأعلن الرئيس الراحل محمد أنور السادات وقوفه إلى جانب السودان ما كان له التأثير السلبي على العلاقات المصرية الإثيوبية. وعقب ثورة 25 يناير 2011، أخذت العلاقات بين مصر وإثيوبيا محورًا مختلفًا، بعد شروع إثيوبيا في بناء سد النهضة، وعرض الاتفاقية الإطارية بين دول حوض النيل" اتفاقية عنتيبي" التي تعترض عليها مصر والسودان على البرلمان الإثيوبي لإقرارها

وفي مارس 2015، وقعت مصر وإثيوبيا والسودان اتفاق إعلان المبادئ في الخرطوم تقديراً للاحتياج لمواردهم المائية العابرة للحدود وإدراكا لأهمية نهر النيل كمصدر الحياة ومصدر حيوي لتنمية شعوب مصر وإثيوبيا والسودان. وفي وقتنا الحالي، يعتبر ملف سد النهضة أهم الملفات العالقة والمؤثرة بشكل كبير على مجريات العلاقة بين مصر وإثيوبيا، وذلك لارتباطه بموضوع حياة أو موت بالنسبة للمصريين، وفي نفس الوقت يرتبط برغبة الإثيوبين في تحقيق طموحهم نحو حياة أفضل. إن القلق يسيطر على المصريين خوفا من تأثر حصتهم من نهر النيل والبالغة 55 مليار متر مكعب، مصدر المياه الرئيسي لهم، بسبب حجز كميات من المياه ضمن مشروع سد النهضة، ومن ثم فإن أي تصريح إثيوبي يتعلق بهذه المسألة الحساسة سوف يسهم بلا شك في تعكير صفو العلاقات بين الدولتين الإفريقيتين الكبيريتين.

 المصالح والاطماع الإسرائيلية

سوف نسلط الضوء هنا على الاطماع الاسرائيلية التي تسعى للحصول عليها من مشاركتها في أزمة سد النهضة:

1. حصار الدول المعادية: تعتبر إسرائيل الدول العربية التي شاركت في حرب الستة أيام، أعدائها الرئيسيين والإستراتيجيين، ولهذا فلقد بذل القادة في تل أبيب الكثير من الجهود السياسية والاقتصادية خلال الفترة الماضية لفرض ضغوطات شديدة على تلك الدول وحول هذا السياق، قال "بن غوريون"، أول رئيس وزراء إسرائيلي: "لا يمكننا إجبار جيراننا على توقيع معاهدة سلام معنا، لكن لا شيء أفضل من العثور على صديق في آسيا وأفريقيا لا يمكنه أن يقلل من كراهية العرب تجاهنا".

2. حلم السيطرة من النيل إلى الفرات: بعد فشل خطة الشرق الأوسط الجديدة عقب انتهاء حرب 33 يومًا، حاولت إسرائيل توسيع نفوذها السياسي في القوقاز والشرق الأوسط وأفريقيا ويعتبر هذا التأثير السياسي مقدمة للتأثير العسكري والأمني لهذا الكيان، ولهذا يعتقد قادة تل أبيب بأن نهر النيل له أهمية أيديولوجية وجيوسياسية بالغة.

3. تهدئة الإثيوبيين والحفاظ على جماعات الضغط في إثيوبيا: أحد أهداف السياسة الخارجية لإسرائيل هو تكوين لوبيات وجماعات موالية لها في البلدان المستهدفة؛ وهنا تذكر العديد من المصادر الاخبارية بأن الاحتجاجات الإثيوبية داخل اسرائيل فاقمت المشاكل الداخلية للكيان الصهيوني وقوضت علاقاته مع إثيوبيا وعلى التأثير الصهيوني في إثيوبيا ولهذا فلقد تدّخل القادة الاسرائيليين في الازمة الحالية بين مصر واثيوبيا لكي يؤكدون للجانب الاثيوبي بأنهم إلى جانبهم.

4. خلق ارتباك في السياسة الخارجية المصرية: لقد ضعفت السياسة الخارجية المصرية منذ تولي "السيسي" زمام الامور في مصر، وذلك لأنه قام بتحديد سياسة مصر الخارجية بما يتماشى ما مصالح المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وفي وقت سابق من عام 2019، صرح الرئيس "السيسي" في مقابلة مع شبكة "سي بي إس"، أن مصر تقاتل حوالي ألف إرهابي تابع لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في سيناء وأن القاهرة سمحت للإسرائيليين بالقيام بعمليات جوية ضد هذه الجماعة الإرهابية ولذلك، يرى رئيس الوزراء الاسرائيلي بأن مصر في الوقت الحالي عاجزة عن الوقوف في وجه إسرائيل، وأن توتراتها مع إثيوبيا، سوف يصب في مصلحة إسرائيل.

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كلمات مفتاحية :

أزمة سد النهضة تل أبيب اطماع أهداف صفقة القرن السيسي

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