التجسس لصالح وكالة الاستخبارات المركزية ... فضيحة أمريكية تهز أركان الجيش العراقي

الوقت- لقد أدى ظهور تنظيم داعش الارهابي بقيادة "ابو بكر البغدادي" في العراق واحتلاله جزء كبير من الاراضي والمدن العراقية، إلى تفاقم الأزمة العراقية الداخلية وانهيار الهيكل السياسي العراقي بشكل جزئي خلال السنوات التي تلت عام 2003 ومن ناحية أخرى، تسبب وجود هذه الجماعة الإرهابية في العراق بقدوم الكثير من القوات العسكرية الغربية غير المرغوب فيها، ولا سيما القوات العسكرية التابعة للولايات المتحدة. وبالنظر إلى مستويات هذه الأزمة نرى بأن تلك القوات الغربية تسببت خلال الأيام التي تلت فترة نهاية خلافة تنظيم "داعش" الارهابي في العراق، بالكثير من المتاعب للحكومة العراقية الحالية.

وحول هذا السياق، كشفت العديد من المصادر الاخبارية عن تسجيل صوتي مسرب لمحادثة هاتفية بين قائد عمليات الانبار اللواء الركن "محمود خلف الفلاحي" وعميل للاستخبارات الأمريكية CIA عراقي الجنسية. ويظهر في التسجيل مطالبة عنصر الـ CIA من قائد عمليات الانبار، تزويده بإحداثيات مواقع الجيش العراقي و القوى الأمنية والحشد الشعبي وفصائل المقاومة، مشدداً وبالإسم على مواقع كتائب حزب الله في القائم بشكل خاص وفي قاطع عملياته بصورة عامة. كما جاء في التسجيل، أنه تم تنفيذ هجمات من قبل سلاح الجو الامريكي والصهيوني ضد القوات الأمنية المتواجدة في تلك المناطق، فضلا عن قصف مواقع فصائل المقاومة بمختلف تصنيفاتها. وطالب عنصر الـ CIA قائد عمليات الانبار بإجراء لقاءات مع قيادات الجيش الامريكي والمخابرات الامريكية على ان يختار مكان اللقاء بين اربيل والحبانية.

كما تضمن التسجيل محادثات على الواتس اب بين الطرفين، تضمنت تقديم "الفلاحي" لإحداثيات ودراسة مفصلة عن الجيش العراقي وقوى الامن والحشد الشعبي وفصائل المقاومة في الانبار. ويظهر في المحادثات، تعهد قائد عمليات الانبار بضمان ولاء بعض قادة الفرق ومن ضمنهم ضابط يدعى "مؤيد"، مطمئنآ عنصر الـ CIA بأن يقدموا على القصف ولا يتخوفوا من الجيش لأنه سيكون المسؤول عليهم. ولم ينتظر الفلاحي طويلا فلقد كشف عن أماكن انتشار قوات الامام على في ما بين الفلوجة ومنطقة أبو غريب في اطراف بغداد، في خطوة منه لخلق فجوة أمنية باتجاه العاصمة. كما زود الفلاحي عنصر الـCIA لمواقع استراحة ومنام القيادات في الحشد الشعبي وفصائل المقاومة، بعد تزويده بدراسة معززة بالصور والاحداثيات والاحصائات.

حماية الحكومة العراقية الرمزية لقوات الحاشد الشعبي

كشفت العديد من المصادر الاخبارية، بأن رئيس مجلس الوزراء العراقي "عادل عبد المهدي"، أعلن البدء بتنفيذ الأمر الديواني بشأن الحشد الشعبي، مشيرا إلى وضع آلية لإدارة المناصب بالوكالة داخل مؤسسات الدولة وحول هذا السياق، قال "عبد المهدي" خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي: "الحشد الشعبي قوة مضحيه ودماؤها ساعدت بتحرير العراق، ولقد بدأنا بتنفيذ الأمر الديواني بشأن تشكيلاته، بناء على مقتضيات المصلحة العامة.. تعمل جميع قوات الحشد الشعبي كجزء لا يتجزأ من القوات المسلحة العراقية". وفيما يتعلق بالمناصب الشاغرة في الدوائر والمؤسسات الرسمية، أعرب رئيس الوزراء العراقي، قائلا: "لقد وضعت آلية كاملة للانتهاء من ملف المناصب بالوكالة، إذ شكلت لجنة مهنية لتدقيق أسماء المناصب الخاصة والمديرية العامين".

في وقتنا الحالي، وبالنظر إلى التغطية الإعلامية والكشف عن قضية التجسس على قوات الحشد الشعبي لصالح وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية، فإنه يبدو أن "عادل عبد المهدي"، كان على علم بأن الأميركيين يتجسسون على قوات الحشد الشعبي، وهنا يمكن القول بأن الاوامر التي اصدرها "عبد المهدي" والمتعلقة بضم قوات الحشد الشعبي للجيش العراقي، جاء من أجل حماية هذه القوات من المؤامرات الامريكية.

التحرك تماشياً مع رغبات ومصالح الكيان الصهيوني

على مستوى آخر، إن عمليات التجسس التي تقوم بها المخابرات المركزية الأمريكية ضد قوات الحشد الشعبي العراقية المتمركزة في المناطق الحدودية للعراق، تأتي تماشياً مع رغبات ومصالح الكيان الصهيوني. يذكر أن قادة تل أبيب كانوا يطالبون البيت الابيض على مدار العقود الماضية، بإضعاف دول غرب آسيا وهذا ما يؤكده الاستفتاء الفاشل لانفصال أكراد العراق عن الحكومة المركزية في عام 2017. في وقتنا الحالي يبدوا أن الولايات المتحدة تبذل الكثير من الجهود لتجنيد الكثير من الجواسيس للقيام بعمليات تجسس ضد قوات الحشد الشعبي لتنفيذ مطامع واستراتيجيات الكيان الصهيوني في المنطقة. وفي سياق متصل، أكد العديد من الخبراء والمراقبين السياسيين بأنه في الوضع الحالي تعد المناطق القريبة من حدود العراق مع سوريا من أكثر المناطق حساسية للمضي قدما في إقامة عراق أمن ومستقر في فترة ما بعد القضاء على فلول تنظيم داعش الارهابية وهنا يمكن القول بأن التجسس الامريكي على قوات الحشد الشعبي العراقية سوف يخدم مصالح الكيان الصهيوني.

عجز الولايات المتحدة عن اختراق قوات الحشد الشعبي

إن قيام الولايات المتحدة بالاستعانة بقائد عسكري كبير للقيام بعملية التجسس ضد قوات الحشد الشعبي العراقية، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن واشنطن فشلت ولم تتمكن من السيطرة على الشؤون السياسية والحكم في العراق وأن قادة البيت الابيض يسعون جاهدين إلى خلق حالة من الفوضى وعدم الاستقرار في بغداد. لقد ركزت الحكومة الامريكية منذ تولي الرئيس "ترامب" زمام الامور في البيت الابيض على منطقها الاقتصادي والأمني ​​في منطقة غرب آسيا، ولهذا فلقد بذلت الكثير من الجهود للسيطرة على العراق، لكن التطورات الميدانية كشفت بأن واشنطن لم تتمكن من تحقيق أهدافها في بغداد وأربيل، ولهذا فلقد لجأت إلى سياسة التجسس الحقيرة على قوات المقاومة.