القوات العراقية تلقي القبض على اثنين من إرهابيي (داعش) غرب بغداد

الوقت- ألقت القوات العراقية القبض على إرهابيين اثنين أحدهما متزعم في تنظيم “داعش” خلال عمليات لها غرب بغداد.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان نقله موقع السومرية نيوز “من خلال عملية استباقية تمكنت قوة تابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية من القاء القبض على متهمين اثنين ينتميان لعصابات داعش الإرهابية غرب بغداد” مبينة أن أحدهما كان متزعما في التنظيم الإرهابي في مدينة الفلوجة.

وكانت قوات الأمن العراقية المشتركة أطلقت قبل ثلاثة أيام عملية عسكرية لتطهير المناطق الغربية في العراق من فلول الإرهابيين أطلقت عليها اسم “إرادة النصر” تشمل المناطق المحصورة بين محافظات صلاح الدين ونينوى والأنبار إلى الحدود العراقية السورية.