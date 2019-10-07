روحاني : احتجاز بريطانيا لناقلة النفط إجراء سخيف للغاية وخاطئ ويضرّ بهم

الوقت- وصف الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، احتجاز بريطانيا لناقلة النفط الإيرانية بالإجراء الخاطئ، موضحاً، ان بريطانيا البادئ في زعزعة الأمن وستدرك تداعيات ذلك لاحقاً.

في كلمة له خلال اجتماع الحكومة الإيرانية اليوم الأربعاء، قال الرئيس حسن روحاني: "إن العدو يسعى لخلق الفوضى في المنطقة لذلك اعتدى على أجواء بلادنا لكنه واجه ردّاً حازماً، ومن جهة أخرى احتجز ناقلة نفط إيرانية"، واصفاً هذا العمل بالخاطئ والسخيف للغاية.

وأشار روحاني إلى أن إجراء البريطانيين سخيف للغاية وخاطئ ويضر بهم، قائلاً: "علينا جميعاً السعي من أجل أن تتمتع خطوط الملاحة بالأمن التام"، متوجهاً للبريطانيين بالقول: "أنتم البادئ بالفوضى وستدركون تداعيات ذلك لاحقاً"ً.