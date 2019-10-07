إصابة خمسة يمنيين بقصف لمرتزقة العدوان السعودي في الحديدة

الوقت- أصيب خمسة يمنيين بينهم امرأة وثلاثة أطفال بجروح جراء قصف لمرتزقة العدوان السعودي استهدف مناطق متفرقة من محافظة الحديدة.
وأفاد موقع المسيرة نت بأن امرأة وطفليها أصيبوا بجروح متفاوتة الليلة الماضية إثر قصف مدفعي لمرتزقة العدوان استهدف حي ” 7 يوليو” بينما أصيب طفل بجروح بليغة نتيجة قصف استهدف حي الربصة في مديرية الحوك.
كما أصيب مواطن بنيران المرتزقة في منطقة المدمن بمديرية التحيتا في الحديدة.
وكان يمني وطفلته أصيبا قبل يومين إثر قيام قوى العدوان السعودي بقصف الأحياء والتجمعات السكنية في مدينة الحديدة.