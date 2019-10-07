إصابة خمسة يمنيين بقصف لمرتزقة العدوان السعودي في الحديدة

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Video: غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي الوقت- لم تقنع راوية الرياض بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول أي احد، حيث توالت الادانات والمطالبات لكشف الغموض عن هذه الجريمة ومعاقبة من يقف وراءها. مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني قالت إن الاتحاد وشركاءه يشددون على ضرورة اجراء تحقيق شفاف حول ظروف مقتل خاشقجي، وطالبت بمحاسبة جميع المسؤولين عن الجريمة.