تخت روانجي: إيران ضحية لأنشطة الإرهابيين والمجرمين المنظمين على المستوى الدولي

الوقت- أكد سفير ومندوب ايران الدائم في الامم المتحدة مجيد تخت روانجي، أن هناك تعاوناً وثيقاً بين منافقي خلق الإرهابية والاستخبارات الأمريكية من أجل الإخلال بالأمن في إيران.

وفي كلمة له خلال اجتماع مجلس الامن الدولي تحت عنوان "العلاقة بين الارهاب والجرائم الدولية المنظمة" قال مجيد تخت روانجي: "إن إيران ضحية لأنشطة الإرهابيين والمجرمين المنظمين على المستوى الدولي كما أنها السبّاقة في محاربتهم، بحيث استشهد إلى اللحظة 17 الفاً و 161 مواطناً ايرانياً من بينهم رئيس جمهورية ورئيس وزراء ورئيس سلطة قضائية ومساعد لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة و 27 برلمانياً واربعة علماء نوويين".

وأشار إلى أن زمرة منافقي خلق الإرهابية التي تعتبر مسؤولة عن اغتيال أكثر من 12 ألف مدني إيراني، تتلقى اليوم الدعم المالي من قبل بعض دول المنطقة ودعم بعض الدول خاصة في أوروبا.

وبيّن تخت روانجي أن أمريكا من خلال إخراج هذه الزمرة من قائمة التنظيمات الإرهابية، منحت الأمان لأعضائها، مضيفاً: إن أجهزة الاستخبارات الأمريكية لديها تعاون وثيق معهم وتحيك المؤامرات من أجل الإخلال بالأمن في إيران.

ولفت إلى التهديدات الناجمة عن وجود الجماعات الإرهابية، مشيراً إلى التعاون بين إيران والعراق وسوريا في محاربة تنظيم "داعش" الارهابي، قائلاً: إن وجود ايران في سوريا والعراق جاء بطلب من حكومتيهما الشرعيتين ويعتبر أحد المصاديق البارزة لإجراءات ايران في محاربة الإرهاب.

كذلك أشار إلى دور إيران البارز في مكافحة تهريب المخدرات المعروف على الصعيد العالمي، قائلاً: إن أكثر من 39 بالمئة من المخدرات المضبوطة عام 2017 في العالم تم من قبل إيران، لذلك احتلت إيران المركز الأول في هذا المجال.