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  الأربعاء 7 ذی‌القعده‏ 1440

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أخبار

الزهار: علينا ترتيب العلاقات مع كل من وقف ويقف مع فلسطين ويعادي الكيان الصهيوني

الأربعاء 7 ذی‌القعده‏ 1440
 
 
 
 
 
الزهار: علينا ترتيب العلاقات مع كل من وقف ويقف مع فلسطين ويعادي الكيان الصهيوني
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الوقت- أشاد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" محمود الزهار، بدعم الرئيس السوري بشار الأسد للمقاومة الفلسطينية، مشيراً إلى وجود جهود لعودة العلاقة بين حماس ودمشق.

أكد محمود الزهار على ضرورة ترتيب العلاقات مع كل من وقف ويقف مع فلسطين ويعادي الكيان الصهيوني، قائلاً، من مصلحة المقاومة أن تكون هناك علاقات جيدة مع جميع الدول التي تعادي "إسرائيل" وعلى رأسها سوريا ولبنان وإيران.

وأشار الزهار في تصريح لـ"موقع النهضة نيوز" إلى ان هناك جهود لعودة العلاقة ولكن الدولة السورية تشعر بجرح من ما آلت إليه العلاقات.

وتابع: الرئيس السوري بشار الأسد وقبل الأزمة فتح لنا كل الدنيا، لقد كنا نتحرك في سوريا كما لو كنا نتحرك في فلسطين وفجأة انهارت العلاقة على خلفية الأزمة السورية، وأعتقد أنه كان الأولى أن لا نتركه وأنْ لا ندخل معه أو ضده في مجريات الأزمة.

وأضاف: علينا أن نكون على علاقة قوية مع كل الدول التي لها علاقات سيئة مع الاحتلال الإسرائيلي، وعلاقات جيدة مع الدول التي تحتل "إسرائيل" أراضيها مثل سوريا ولبنان، ففي الوقت الذي تؤيد فيه بعض الدول الخليجية "إسرائيل"، ما الذي يمنع البلاد المحتلة (فلسطين، سوريا، لبنان) أنْ تتعاون مع بضعها البعض؟، وأن توحد مواقفها وترتب علاقاتها، وأقولها الآن وبشكل لا يحتمل اللبس لا بد أن نتوحد ونتعاون وأن تكون علاقاتنا جيدة حتى تحرير آخر شبر من أراضينا المحتلة.

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حماس محمود الزهار بشار الأسد المقاومة الفلسطينية

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