وزير الخارجية الإيراني: احتجاز بريطانيا لناقلة النفط هو انتهاك لتعهداتها في الاتفاق النووي

الوقت- أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الأربعاء، أن احتجاز بريطانيا لناقلة النفط الإيرانية هو انتهاك لتعهداتها في الاتفاق النووي.

وفي تصريح له على هامش اجتماع الحكومة الإيرانية اليوم الأربعاء قال محمد جواد ظريف: "إن الأوروبيين لم ينفذوا تعهداتهم في الاتفاق النووي"، مضيفاً: "إن احتجاز بريطانيا لناقلة النفط الإيرانية هو انتهاك لتعهداتها في الاتفاق النووي، وقامت بهذا العمل بطلب من الجانب الأمريكي".

ولفت ظريف إلى أن أعضاء مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يمكنهم اتخاذ القرار بشان الاتفاق النووي، موضحاً أن احتجاز ناقلة النفط الإيرانية لا علاقة له بالتبادل مع نازنين زاغري (الإيرانية - البريطانية السجينة والمدانة بتهمة المساس بالأمن القومي الإيراني).