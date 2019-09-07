القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية: لن نُهزم في أي حرب

الوقت- أكد القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي، اليوم الثلاثاء، أن ايران لن تُهزم في أي حرب بفضل وجود القوات البرية لحرس الثورة الاسلامية وجميع القوات المسلحة والمدافعة عن الثورة والبلاد.

أشار اللواء سلامي خلال ملتقى قادة ومسؤولي القوات البرية لحرس الثورة الاسلامية الذي يعقد في مشهد المقدسة، الى قدرات القوات البرية لحرس الثورة في الحفاظ على الامن والهدوء في البلاد، قائلاً: إن القوات البرية لحرس الثورة الاسلامية هي قوة استراتيجية للجمهورية الاسلامية الايرانية حيث تعززت وحققت التقدم في جميع المجالات.

ولفت إلى أبعاد القوة التي تتمتع بها القوات البرية لحرس الثورة الاسلامية، قائلاً: لن نُهزم في أي حرب بفضل وجود القوات البرية لحرس الثورة الاسلامية وجميع القوات المسلحة والمدافعة عن الثورة والبلاد.