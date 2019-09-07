مرتضى رحيمي: يجري القيام بإجراءات جيدة لإطلاق سراح الشيخ زاكزاكي

الوقت- أكد سفير إيران في نيجيريا مرتضى رحيمي، أنه جرى القيام بإجراءات جيدة لإطلاق سراح زعيم الحركة الإسلامية لجمهورية نيجيريا الإسلامية الشيخ زاكزاكي.

أعرب مساعد الشؤون الدولية في المركز الطلابي لحقوق الانسان في الجمهورية الاسلامية الايرانية خلال اتصال هاتفي مع سفير ايران في نيجيريا مرتضى رحيمي عن قلقه ازاء وضع الشيخ زكزاكي، واستفسر عن الاجراءات التي قامت بها سفارة ايران مطالباً بمزيد من المتابعة بهذا الشأن.

وأشار إلى ان مؤسسات حقوق الانسان قلقة على الحالة الصحية للشيخ زكزاكي وهي تعقد الآمال على نتائج إجراءات الجهاز الدبلوماسي وسفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وأوضح المركز ارسل رسالة الى الامين العام للأمم المتحدة منوها فيها بمهام الامين العام، مؤكدا ان الاجراءات الدبلوماسية والاعلامية المنسقة يمكنها ان تثمر في حل هذه القضية.

وأعرب عن شكره للسفير الايراني مرتضى رحيمي مشيداً خلال هذا الاتصال الهاتفي بالاجراءات التي قامت بها السفارة الايرانية في نييجريا.

من جهته قال مرتضى رحيمي، تمت الى اللحظة اجراءات متعددة وجيدة لاطلاق سراح وعلاج الشيخ ابراهيم زكزاكي وزوجته من قبل مختلف الاطراف، مؤكدا ان السفارة الايرانية مضت بخطوات مكثفة في هذا الشأن وكانت على اتصال بمختلف الجهات.

وتابع نتيجة تلك الاتصالات تم قبول فريق طبي ايراني لعلاج الشيخ وزوجته كما تم المضي بخطوة مؤثرة في توفير ارضية علاجهم خارج نيجيريا.