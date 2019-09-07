غداً الأربعاء.. مستشار الرئيس الفرنسي يلتقي شمخاني

الوقت- يلتقي مستشار الرئيس الفرنسي "ايمانويل بون"، غداً الأربعاء، امين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني.
وحسب وكالة تسنيم الدولية للأنباء فإن الجانبين سيبحثان خلال اللقاء مستجدات تنفيذ تعهدات الدول الاوروبية في الاتفاق النووي وآليات مواجهة الحظر الأحادي الأمريكي.
ومؤخراً صرّح المسؤولون الإيرانيون أن إيران ستستأنف تعهداتها السابقة في الاتفاق النووي فقط إذا قامت جميع الأطراف في هذا الاتفاق الدوي بتنفيذ تعهداتها تجاهه.
يذكر أنه في تاريخ 7 يوليو جرى البدء بالخطوة الثانية من تقليص تعهدات إيران في الاتفاق النووي، والاعلان عن الإجراءات التي تم التخطيط لها من أجل تنفيذها في الخطوة الثالثة أيضاً.