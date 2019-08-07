ذوو البشرة السوداء ...قصص العبيد المأساوية في إسرائيل

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  الثلاثاء 6 ذی‌القعده‏ 1440

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لماذا لا يريد سكان المهرة القوات السعودية بينهم؟ الوقت- اجتمع سكان "المهرة" اليمنية على انهاء التواجد السعودي في هذه المحافظة التي بقيت آمنة هي وسكانها حتى دخول القوات السعودية اليها في شهر نوفمبر لعام 2017، وانتفض الشعب مجددا عبر مظاهرات عمت ...

هل یتم فتح تحقیق دولي في جريمة خاشقجي؟ الوقت- لا تزال قضية الإعلامي السعودي جمال خاشقجي تلاحق السعودية في الأروقة الدوليّة. ورغم اعتقاد البعض أن الأمير السعودي محمد بن سلمان قد نجح في تجاوز هذه الأزمة

أمريكا والنيل من شرف الأمم الأخرى لوقت- يبدو أن أمريكا مع جنون العظمة الذي لحق بها وبجنودها، بدأت تتبنى نظرية "قتل كل ما يتحرك" في منطقة الشرق الأوسط، نظراً للأمراض والعقد الفوقية الجمعية التي تجعلهم يشعرون بأن لهم الحق بالسيطرة على جميع أرجاء العالم، وبأن على الدول الأخرى إطاعتهم وإلا سيكون الدمار نصيبهم، وهذا ما شاهدناه في العراق وأفغانستان وحتى فيتنام وغيرها من الدول التي غزتها أمريكا.

حرب الأمراء الخفية على الإمارات السبع... هل أنقلب السحر على الساحر؟ الوقت- إن معاداة "بن زايد" لجماعة الإخوان المسلمين وطموحاته في مجال السياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة يرتبط ارتباط وثيق بالجذور التاريخية لشيوخ الخليج الفارسي، وهذا الامر يضع حاكم دبي في واحدة من أضعف المواقف السياسية.

نهاية غير مثمرة لاجتماع تل أبيب الأمني.. سهام "نتنياهو" تصيب الصخور الوقت- كما كان متوقعًا، لم تحقق القمة الأمنية الإسرائيلية الأميركية الروسية التي انعقدت يوم الأحد الماضي بالقدس المحتلة، أي نتائج ملموسة حول مستقبل سوريا والإصلاح السياسي فيها ولم تحقق المصالح الجذرية لـ "تل أبيب" على مستويات الاقتصاد الجزئي (الأزمة السورية) والاقتصاد الكلي (آثار التطورات السورية على هندسة الكيان الأمني الإقليمي).

أخبار

قيادة عمليات الجزيرة في العراق: تدمير 16 مضافة و13 عبوة بعملية "إرادة النصر"

قيادة عمليات الجزيرة في العراق: تدمير 16 مضافة و13 عبوة بعملية "إرادة النصر"

الوقت- أعلنت قيادة عمليات الجزيرة في العراق، عن تدمير 16 مضافة و13 عبوة ناسفة خلال عملية "إرادة النصر" التي انطلقت صباح الأحد.

وزير النفط الإيراني: واشنطن تستخدم النفط كسلاح وتزعزع أمن الطاقة في العالم الوقت- أكد وزير النفط الإيراني بيجن زنكنه قدرة إيران على إنتاج وتصدير النفط والوصول إلى أعلى مستوى في هذا المجال لو أصبحت الظروف طبيعية وتوقفت الحملة التي تستهدفها.

رضا بهلوي مقدّم لبرنامج سعودي.. ما هدفه؟ الوقت- سيتقاضى نجل الشاه المخلوع رضا بهلوي، راتباً في المستقبل القريب في برنامج ستنتجه شركة إنتاج سعودية على إحدى القنوات الفضائية.

اللواء موسوي: إيران تجيد فن الدفاع عن سيادتها وأراضيها وشعبها جيداً الوقت- أكد القائد العام للجيش الإيراني اللواء " سيد عبد الرحيم موسوي" أن إيران وكما ذكر مراراً وتكراراً لا تسعى وراء الحرب مع أي دولة أخرى ولكنها تجيد فن الدفاع عن سيادتها وأراضيها وشعبها جيداً.

بحضور اللواء سلامي.. إزاحة الستار عن نظام "سبهر110" للاتصالات التكتيكية الوقت- أزيح الستار عن نظام "سبهر110" للاتصالات التكتيكية، اليوم الأحد، بحضور القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي.

عراقجي: إيران ستواصل خفض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي إذا لم يلب الأوروبيون مطالبها الوقت- أعلن مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي أن بلاده سترفع مستوى تخصيب اليورانيوم بقدر حاجتها.

القوات العراقية تطلق عملية أمنية في المناطق الغربية الوقت- أطلقت القوات العراقية المشتركة صباح اليوم عملية عسكرية لتطهير المناطق الغربية من العراق من فلول الإرهابيين.

غرفة التجارة الإيرانية: إيران سترسل فريقاً اقتصادياً إلى سوريا لدراسة حاجتها الأساسية في البنى التحتية الوقت- أعلن عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الإيرانية كيوان كاشفي عن عزم غرفة التجارة إرسال فريق اقتصادي إيراني إلى سوريا لدراسة النقص في حاجاتها الأساسية في البنى التحتية كإعادة تأهيل السدود المتضررة.

زلزال قوي يهزّ ولاية كاليفورنيا الأمريكية الوقت- أفاد مركز المسح الجيولوجي الأمريكي، اليوم السبت، بأن زلزالاً قوياً بلغت قوته 7.1 درجات تم تسجيله في جنوب كاليفورنيا، بعد يوم من أقوى زلزال في المنطقة منذ 25 عاماً.

حركتا التمرد ترفضان تقاسم السلطة في السودان الوقت- ردّت حركتا التمرد في السودان، على الاتفاق الذي تم أمس بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي معلنين رفضهما للاتفاق الذي أعلنه الوسيط الإثيوبي واحتفت به شرائح واسعة من السودانيين منذ فجر الجمعة.

موسكو تنتقد دعوة واشنطن لاجتماع طارئ لوكالة الطاقة الذرية الوقت- انتقدت روسيا دعوة واشنطن لعقد اجتماع طارئ لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد إعلان إيران خفض بعض التزاماتها في الاتفاق النووي.

متظاهرون في المهرة اليمنية يطالبون بخروج القوات السعودية الوقت- طالب متظاهرون في محافظة المهرة اليمنية بخروج القوات السعودية من المحافظة فوراً، وإقالة المحافظ.

السبسي يوّقع قراراً بالدعوة للانتخابات التشريعية والرئاسية الوقت- وقّع رئيس الجمهورية التونسية الباجي قايد السبسي قراراً رئاسياً بدعوة الناخبين للمشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة في 6 تشرين الأول، والرئاسية في 17 تشرين الثاني المقبل.

الإمام الخامنئي: على الحكومة السعودية توفير الأمن للحجاج الوقت- أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي اليوم الأربعاء، ضرورة أن توفر الحكومة السعودية الأمن للحجاج ولكن لا يجب أن تجعل الأجواء أمنية.

مباحثات سوريّة إيرانية عراقية لتعزيز التعاون في مجال ربط السكك الحديدية الوقت- بحث مدير عام المؤسسة العامة للسكك الحديدية الدكتور المهندس نجيب الفارس مع نظيريه الإيراني سعيد رسولي والعراقي طالب جواد كاظم خلال اجتماع ثلاثي عقد في طهران سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال ربط السكك الحديدية وزيادة الترانزيت وتنمية الاستيراد والتصدير بين البلدان الثلاثة.

مقتل وإصابة عدد من مرتزقة العدوان السعودي في محافظتي الجوف وحجة الوقت- قتل وجرح عدد من مرتزقة العدوان السعودي اليوم الأربعاء خلال عمليات عسكرية للجيش اليمني واللجان الشعبية في محافظتي الجوف وحجة.

مسؤولة أممية: النظام السعودي ارتكب جريمة دولة وتجب محاسبته الوقت- دعت المسؤولة الأممية في حالات الإعدام خارج القانون أغنيس كالامار إلى محاسبة النظام السعودي لارتكابه "جريمة دولة" بقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول العام الماضي.

حسن روحاني: سنرفع مستوى التخصيب بالمقدار الذي نريد والذي نحن بحاجته الوقت- أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، أن مستوى تخصيب اليورانيوم لن يبقى 3.67، قائلاً: سنرفع مستوى التخصيب بالمقدار الذي نريد والذي نحن بحاجته.

العميد علي رضا صباحي فرد: أمريكا لم تعد قادرة على مواجهة إيران لأنها تمتلك أسلحة سريّة وفريدة الوقت- قال قائد الدفاع الجوي في الجيش الإيراني العميد علي رضا صباحي فرد، اليوم الأربعاء، إن أمريكا لم تعد قادرة على مواجهة إيران لأنها تمتلك أسلحة سريّة وفريدة.

11 أسيراً في معتقل النقب يضربون عن الطعام الوقت- أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن 11 أسيراً في معتقل النقب يخوضون إضراباً مفتوحاً عن الطعام احتجاجاً على انتهاكات سلطات الاحتلال المستمرة بحقهم.

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ذوو البشرة السوداء ...قصص العبيد المأساوية في إسرائيل

الإثنين 5 ذی‌القعده‏ 1440
 
 
 
 
 
ذوو البشرة السوداء ...قصص العبيد المأساوية في إسرائيل

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الوقت- أدى مقتل "سليمان تاكا" 18 عامًا، على يد الشرطة الإسرائيلية، إلى خروج الآلاف من الإثيوبيين اليهود إلى الشوارع للاحتجاج على هذا الإجراء الاجرامي الذي كشف الوجه القبيح لقادة هذا الكيان الغاصب وتمييزهم العنصري ضد أبناء البشرة السوداء من اليهود وحول هذا السياق، كشفت العديد من المصادر الاخبارية بأن ما أطلق هذه الاحتجاجات كان عدم معاقبة رجل الشرطة الذي قام بهذه الجريمة بدون مبرر وتقول الشرطة الإسرائيلية إن 47 ضابطاً أصيبوا، وتم اعتقال 60 شخصاً من المتظاهرين وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان لها بأنها على مدار الأيام الماضية سمحت بتنظيم مظاهرات وسمحت للمتظاهرين بالتظاهر علنا. ولفتت تلك المصادر الاخبارية بأنه في الوقت الذي يخضع فيه الشرطي المذكور للإقامة الجبرية في منزله بعد أن استجوبه المحققون بشأن القضية، يشارك حشد كبير من اليهود الإسرائيليين ذوي الأصول الإثيوبية في مظاهرات ضخمة تتواصل منذ يوم الإثنين الماضي وأكدت تلك المصادر بأن المتظاهرون سدوا مفارق الطرق السريعة، ووجهوا اتهامات جديدة بالعنصرية إثر هذا الحادث وأغلق المتظاهرون أيضا طرقات رئيسية في كل أنحاء البلاد وأشعلوا إطارات السيارات ونددوا بما يرون أنه تمييز ضد الإسرائيليين من أصول إثيوبية.

اليهود الافارقة

یعاني الیهود الأفارقة الذين یبلغ عددهم أکثر من 170 ألف نسمة، بحسب آخر الإحصاءات الإسرائیلیة، من رفض الحاخامیة الیهودیة الاعتراف بالکثیر منهم، مشککة بیهودیتهم. اذ تعتبر الحاخامیة الکبرى فی إسرائیل مسؤولة عن الاعتراف بیهودیة شخص من عدمها، ویعتبر قرارها نهائیاً لا رجعة فیه والیهود السود الذین مشوا على أرجلهم مئات الأمیال في صحارى وهضاب إثیوبیا، وصولا إلى معسکرات تجمیعهم، التي أخذت بنقلهم إلى فلسطین المحتلة، عام 1982، وموجة الهجرة الثانیة الکبیرة أیضا عام 1991، یعانون من تمییز وفصل عنصري کبیر، لا یقل عن معاناة السود في أمریکا، بل أکثر من ذلك. وکثیرة هي الشواهد على عنصریة هذه  الدولة التي تضطهد کل من یخالفهاً عرقاً ولوناً ودینیاً وطائفة وما التظاهرات الاخيرة إلا خير دليل على عنصرية هذا الكيان الغاصب الذي قام بقتل الشاب الاسود "سليمان" بدم بارد ونظرا للتمييز العنصري ضدهم، فإن اليهود من أصل إثيوبي ينتشرون في مناطق محددة داخل إسرائيل، كما ينتشرون في بعض المناطق والمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية ووفقا لبعض المصادر الاخبارية، فإن أكبر تجمع للإسرائيليين من أصل إثيوبي في الضفة الغربية المحتلة يوجد في مستوطنة "كريات أربع" قرب الخليل وتتسم معظم هذه التجمعات ببيئتها الفقيرة، وارتفاع معدلات البطالة، وفقدان جزء كبير من الخدمات التي تتمتع بها المدن الإسرائيلية التي يقطنها اليهود البيض.

التعامل مع اليهود السود؛ تمييز عنصري

ترفض اليهودية الأرثوذكسية في إسرائيل الاعتراف بالكثير من اليهود الأفارقة، لا بل تشكك بيهودية بعض الذين تمكنوا من الهجرة إلى إسرائيل والذين يبلغ عددهم أكثر من 170 ألف نسمة ويطلق على هؤلاء اليهود الأفارقة أسم "الفلاشا" و"بيتا إسرائيل" وتعني جماعة إسرائيل، واليهود الفلاشا لا يتمتعون بنفس حقوق التعليم والوظائف، في المجتمع الإسرائيلي حديث التشكل، الذي يعاني من مشاكل انقسام عرقي وديني حادة. والفلاشا إلى جانب اليهود الشرقيين عموما، لطالما رفعوا أصواتهم ضد التمييز العنصري الذي يتعرضون له في إسرائيل، وكانت من أبرز الحوادث العنصرية الاعتداء على جندي من أصل إثيوبي، وكذلك إلقاء أحد المراكز الطبية الإسرائيلية بدم تبرعت به نائبة من أصل إثيوبي في الكنيست في القمامة.

يذكر أن معظم رؤساء وزراء إسرائيل وعلى رأسهم "ديفيد بن غوريون" و"موشيه شاريت" و"ليفي إشكول" و"غولدا مائير"، رفضوا هجرة اليهود الإثيوبيين الجماعية إلى إسرائيل، ووصل الأمر، في بعض الأحيان، إلى إبعاد من وصلوا إلى إسرائيل بالفعل خلال تلك الأعوام بحجة أنه لا ينطبق عليهم قانون العودة وأنهم نصارى ونبعت معارضة المسؤولين الإسرائيليين لهجرة اليهود الفلاشا إلى إسرائيل من موقفهم الديني.

وفي سياق متصل، كشفت العديد من المصادر الاخبارية، بأن معدل البطالة داخل هذه الفئة المهمشة وصل في عام 2005 إلى حوالي 65 في المائة، فيما ظلت نسبة كبيرة منهم تعيش في مناطق معزولة عن باقي اليهود الأشكناز والسفارديم. وأظهرت دراسة في العام 2012 أن معدل دخل اليهودي من أصل إثيوبي أقل بنسبة 30-40 في المائة من دخل فلسطينيي 1948، الذين هم بدورهم يشتكون من العنصرية والتمييز وقام المسؤولون في "تل أبيب" في السنوات الأخيرة بإسكان اليهود السود واليهود الشرقيين، بما في ذلك اليهود الروس ويهود دول أوروبا الشرقية، في مدن غير آمنة تقع بالقرب من الحدود مع قطاع غزة والضفة الغربية والجولان وذلك من أجل استخدامهم كدروع بشرية لتعزيز سيادة "إسرائيل" في هذه المناطق 

وبالنظر إلى معاملة "تل أبيب" العنصرية للمواطنين الجدد في مجال توفير خدمات التوظيف والرعاية الاجتماعية، يمكن أن تتسبب في عدم قدرة اليهود السود على الاندماج في هذا المجتمع الإسرائيلي ومن المحتمل أن تقوم هذه الفئة من اليهود بالعديد من المظاهرات والاحتجاجات داخل إسرائيل، ما قد يؤدي إلى خلق حركات مناهضة للعنصرية في المجتمع الإسرائيلي الذي يواجه حالياً العديد من الثغرات الاجتماعية التي جاءت نتيجة للتمييز العنصري بين اليهود السفارديم والأشكناز من جهة، وبين اليهود المتدينين والعلمانيين من جهة أخرى.

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اليهود الافارقة السود تمييز عنصري تل أبيب خدمات

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