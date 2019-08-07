وزير النفط الإيراني: واشنطن تستخدم النفط كسلاح وتزعزع أمن الطاقة في العالم

الوقت- أكد وزير النفط الإيراني بيجن زنكنه قدرة إيران على إنتاج وتصدير النفط والوصول إلى أعلى مستوى في هذا المجال لو أصبحت الظروف طبيعية وتوقفت الحملة التي تستهدفها.

وفي تصريح متلفز قال زنكنه: "إن إيران تبذل أقصى الجهود لإحباط مخططات الأعداء والتغلب على المشكلات الراهنة أمام بيع النفط معربا عن تفاؤله إزاء صادرات النفط الإيراني في المستقبل".

ولفت إلى أن إيران أكبر ضامنة لاستقرار وأمن الطاقة في المنطقة فيما تقوم أمريكا بدور المزعزع الأكبر لأمن الطاقة في العالم وتستخدم النفط كسلاح وقال “لقد قلنا على الدوام إن النفط ليس سلاحا ولو تم المساس بأمن الطاقة فسنتضرر نحن أيضا”.

وبيّن زنكنه أن إيران وفي إطار منظمة أوبك ترحّب بالتعاون بين المنتجين لأن ما يضرّ بالمنتجين والمستهلكين من شأنه أن يؤدي إلى عدم استقرار السوق لافتاً إلى أن ارتفاع الأسعار يصبّ في مصلحة السعودية.