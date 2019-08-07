رضا بهلوي مقدّم لبرنامج سعودي.. ما هدفه؟

الوقت- سيتقاضى نجل الشاه المخلوع رضا بهلوي، راتباً في المستقبل القريب في برنامج ستنتجه شركة إنتاج سعودية على إحدى القنوات الفضائية.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء نقلاً عن "نورنيوز" أن عدداً من ضباط المخابرات السعودية بدؤوا بالتخطيط لإنتاج وبث برنامج تلفزيوني يضم رضا بهلوي نجل الشاه المخلوع على إحدى القنوات الفضائية التابعة للسعودية، وذلك من خلال وجودهم في قناة غير رسمية "ايران اينترناشونال" في بريطانيا، بالتعاون مع مجموعة المستشارين الإعلامين.

وقد تبين أن رضا بهلوي طالب بأجر باهظ جداً لتمثيل دوره المعهود في مثل هذه البرامج ولكن بضغط من إحدى وكالات الاستخبارات الأوروبية أجبر على تقاضي خمس ما كان يطمح إليه.

من جهة أخرى إن الغرض من البرنامج هو إعادة تجميل العهد البهلوي لمحاولة القضاء على الكراهية الموجودة في المجتمع الإيراني فيما يتعلق بخيانة هذه العائلة للشعب الإيراني وخلق عقلية إيجابية باستخدام التقنيات النفسية والإعلامية.

وكالعادة تم تقديم الاقتراح الأولي للبرنامج من قبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لإحداث فجوة داخلية في المجتمع الإيراني.

من جهتها حذّرت زمرة منافقي خلق الإرهابية، والتي تعارض بشدة رضا بهلوي كأحد عناصر المعارضة ضد الجمهورية الإسلامية، السعوديين وبعض رعاة البرنامج من مختلف القنوات وهددت بالكشف عنه إذا تم إنتاجه وبثه.

يذكر أنه من المقرر أن يسافر رضا بهلوي إلى العديد من البلدان ويلتقي بزعماء بعض حركات الاحتجاج من أجل إنتاج البرنامج.