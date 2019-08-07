اللواء موسوي: إيران تجيد فن الدفاع عن سيادتها وأراضيها وشعبها جيداً

الوقت- أكد القائد العام للجيش الإيراني اللواء " سيد عبد الرحيم موسوي" أن إيران وكما ذكر مراراً وتكراراً لا تسعى وراء الحرب مع أي دولة أخرى ولكنها تجيد فن الدفاع عن سيادتها وأراضيها وشعبها جيداً.

قال القائد العام للجيش الايراني وقائد مقر "خاتم الأنبياء" (ص) للدفاع الجوي " سيد عبدالرحيم موسوي" خلال جلسة المجلس الاستشاري الثقافي للقوات المسلحة الذي تستضيفه المنظمة الاستشارية السياسية للقوات المسلحة: خلال العقود الأربعة للثورة الإسلامية المجيدة ، تغلبت الثورة الإسلامية المجيدة على العديد من الصعوبات والعراقيل وازدهرت تحت القيادة الحكيمة لإمامي الثورة ، بحيث تجلت بوضوح الآثار الثقافية الفكرية والاستراتيجية للثورة داخل إيران وخارجها.

وأضاف في إشارة إلى البيان الاستراتيجي لقائد الثورة الإسلامية عشية العقد الخامس للثورة، وشرح الوضع الحالي والمستقبلي للنظام: "حققت الجمهورية الإسلامية في مجال الدفاع العديد من الإنجازات والقدرات حيث إن هذه القدرات وعلى طول تاريخ إيران العريق هي فريدة من نوعها، وفي العام الأول من العقد الخامس للثورة الإسلامية ، كانت القوة العسكرية للثورة الإسلامية من حيث المكونات الصلبة والمرنه مهمة جدا وبارزة على مستوى منطقة غرب آسيا.

وتابع: لقد شهدنا في السنوات الأخيرة العديد من التهديدات و التعقيدات ضد النظام والثورة، ولا يمكننا فقط الحفاظ على الثورة والبلاد من الأخطار والتهديدات عن طريق القدرات الدفاعية العسكرية، بالفحص الدقيق والتصنيف الأكثر عمقًا للتهديدات، ان تركيز آلة العدو على الجوانب البرمجية لحياة الثورة الإسلامية أكثر منها بالناحية العسكرية المباشرة.

وأكد اللواء موسوي في ختام حديثه أن ايران لا تسعى نهائياً للحرب مع أي دولة اخرى ولكنها في المقابل لن تتوانى أبداً في الدفاع عن سيادتها وحقوق شعبها المشروعة.