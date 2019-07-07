المواجهة بین أنقرة وواشنطن؛ هل مازالت بعيدة أم موعدها قد اقترب؟

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  الإثنين 5 ذی‌القعده‏ 1440

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لماذا لا يريد سكان المهرة القوات السعودية بينهم؟ الوقت- اجتمع سكان "المهرة" اليمنية على انهاء التواجد السعودي في هذه المحافظة التي بقيت آمنة هي وسكانها حتى دخول القوات السعودية اليها في شهر نوفمبر لعام 2017، وانتفض الشعب مجددا عبر مظاهرات عمت ...

هل یتم فتح تحقیق دولي في جريمة خاشقجي؟ الوقت- لا تزال قضية الإعلامي السعودي جمال خاشقجي تلاحق السعودية في الأروقة الدوليّة. ورغم اعتقاد البعض أن الأمير السعودي محمد بن سلمان قد نجح في تجاوز هذه الأزمة

أمريكا والنيل من شرف الأمم الأخرى لوقت- يبدو أن أمريكا مع جنون العظمة الذي لحق بها وبجنودها، بدأت تتبنى نظرية "قتل كل ما يتحرك" في منطقة الشرق الأوسط، نظراً للأمراض والعقد الفوقية الجمعية التي تجعلهم يشعرون بأن لهم الحق بالسيطرة على جميع أرجاء العالم، وبأن على الدول الأخرى إطاعتهم وإلا سيكون الدمار نصيبهم، وهذا ما شاهدناه في العراق وأفغانستان وحتى فيتنام وغيرها من الدول التي غزتها أمريكا.

حرب الأمراء الخفية على الإمارات السبع... هل أنقلب السحر على الساحر؟ الوقت- إن معاداة "بن زايد" لجماعة الإخوان المسلمين وطموحاته في مجال السياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة يرتبط ارتباط وثيق بالجذور التاريخية لشيوخ الخليج الفارسي، وهذا الامر يضع حاكم دبي في واحدة من أضعف المواقف السياسية.

نهاية غير مثمرة لاجتماع تل أبيب الأمني.. سهام "نتنياهو" تصيب الصخور الوقت- كما كان متوقعًا، لم تحقق القمة الأمنية الإسرائيلية الأميركية الروسية التي انعقدت يوم الأحد الماضي بالقدس المحتلة، أي نتائج ملموسة حول مستقبل سوريا والإصلاح السياسي فيها ولم تحقق المصالح الجذرية لـ "تل أبيب" على مستويات الاقتصاد الجزئي (الأزمة السورية) والاقتصاد الكلي (آثار التطورات السورية على هندسة الكيان الأمني الإقليمي).

أخبار

بحضور اللواء سلامي.. إزاحة الستار عن نظام "سبهر110" للاتصالات التكتيكية

بحضور اللواء سلامي.. إزاحة الستار عن نظام "سبهر110" للاتصالات التكتيكية

الوقت- أزيح الستار عن نظام "سبهر110" للاتصالات التكتيكية، اليوم الأحد، بحضور القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي.

عراقجي: إيران ستواصل خفض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي إذا لم يلب الأوروبيون مطالبها الوقت- أعلن مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي أن بلاده سترفع مستوى تخصيب اليورانيوم بقدر حاجتها.

القوات العراقية تطلق عملية أمنية في المناطق الغربية الوقت- أطلقت القوات العراقية المشتركة صباح اليوم عملية عسكرية لتطهير المناطق الغربية من العراق من فلول الإرهابيين.

غرفة التجارة الإيرانية: إيران سترسل فريقاً اقتصادياً إلى سوريا لدراسة حاجتها الأساسية في البنى التحتية الوقت- أعلن عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الإيرانية كيوان كاشفي عن عزم غرفة التجارة إرسال فريق اقتصادي إيراني إلى سوريا لدراسة النقص في حاجاتها الأساسية في البنى التحتية كإعادة تأهيل السدود المتضررة.

زلزال قوي يهزّ ولاية كاليفورنيا الأمريكية الوقت- أفاد مركز المسح الجيولوجي الأمريكي، اليوم السبت، بأن زلزالاً قوياً بلغت قوته 7.1 درجات تم تسجيله في جنوب كاليفورنيا، بعد يوم من أقوى زلزال في المنطقة منذ 25 عاماً.

حركتا التمرد ترفضان تقاسم السلطة في السودان الوقت- ردّت حركتا التمرد في السودان، على الاتفاق الذي تم أمس بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي معلنين رفضهما للاتفاق الذي أعلنه الوسيط الإثيوبي واحتفت به شرائح واسعة من السودانيين منذ فجر الجمعة.

موسكو تنتقد دعوة واشنطن لاجتماع طارئ لوكالة الطاقة الذرية الوقت- انتقدت روسيا دعوة واشنطن لعقد اجتماع طارئ لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد إعلان إيران خفض بعض التزاماتها في الاتفاق النووي.

متظاهرون في المهرة اليمنية يطالبون بخروج القوات السعودية الوقت- طالب متظاهرون في محافظة المهرة اليمنية بخروج القوات السعودية من المحافظة فوراً، وإقالة المحافظ.

السبسي يوّقع قراراً بالدعوة للانتخابات التشريعية والرئاسية الوقت- وقّع رئيس الجمهورية التونسية الباجي قايد السبسي قراراً رئاسياً بدعوة الناخبين للمشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة في 6 تشرين الأول، والرئاسية في 17 تشرين الثاني المقبل.

الإمام الخامنئي: على الحكومة السعودية توفير الأمن للحجاج الوقت- أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي اليوم الأربعاء، ضرورة أن توفر الحكومة السعودية الأمن للحجاج ولكن لا يجب أن تجعل الأجواء أمنية.

مباحثات سوريّة إيرانية عراقية لتعزيز التعاون في مجال ربط السكك الحديدية الوقت- بحث مدير عام المؤسسة العامة للسكك الحديدية الدكتور المهندس نجيب الفارس مع نظيريه الإيراني سعيد رسولي والعراقي طالب جواد كاظم خلال اجتماع ثلاثي عقد في طهران سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال ربط السكك الحديدية وزيادة الترانزيت وتنمية الاستيراد والتصدير بين البلدان الثلاثة.

مقتل وإصابة عدد من مرتزقة العدوان السعودي في محافظتي الجوف وحجة الوقت- قتل وجرح عدد من مرتزقة العدوان السعودي اليوم الأربعاء خلال عمليات عسكرية للجيش اليمني واللجان الشعبية في محافظتي الجوف وحجة.

مسؤولة أممية: النظام السعودي ارتكب جريمة دولة وتجب محاسبته الوقت- دعت المسؤولة الأممية في حالات الإعدام خارج القانون أغنيس كالامار إلى محاسبة النظام السعودي لارتكابه "جريمة دولة" بقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول العام الماضي.

حسن روحاني: سنرفع مستوى التخصيب بالمقدار الذي نريد والذي نحن بحاجته الوقت- أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، أن مستوى تخصيب اليورانيوم لن يبقى 3.67، قائلاً: سنرفع مستوى التخصيب بالمقدار الذي نريد والذي نحن بحاجته.

العميد علي رضا صباحي فرد: أمريكا لم تعد قادرة على مواجهة إيران لأنها تمتلك أسلحة سريّة وفريدة الوقت- قال قائد الدفاع الجوي في الجيش الإيراني العميد علي رضا صباحي فرد، اليوم الأربعاء، إن أمريكا لم تعد قادرة على مواجهة إيران لأنها تمتلك أسلحة سريّة وفريدة.

11 أسيراً في معتقل النقب يضربون عن الطعام الوقت- أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن 11 أسيراً في معتقل النقب يخوضون إضراباً مفتوحاً عن الطعام احتجاجاً على انتهاكات سلطات الاحتلال المستمرة بحقهم.

رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي: نثمّن التوجيه الصادر من رئيس الحكومة بشأن الحشد الشعبي الوقت-ثمّن رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي السيد عمار الحكيم، اليوم الثلاثاء، التوجيه الصادر من رئيس الحكومة العراقية حول الحشد الشعبي.

السلطة القضائية الإيرانية: إيران كشفت شبكة تجسس أمريكية واسعة في العالم الوقت- أكد المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران غلام حسين اسماعيلي، اليوم الثلاثاء، أن إيران تمكّنت من كشف شبكة تجسس أمريكية واسعة في العالم.

الإمام الخامنئي يعيّن مساعداً لهيئة الأركان ورئيساً لقوات التعبئة الوقت- عيّن قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي، اليوم الثلاثاء، في حكمين منفصلين، مساعداً لهيئة الأركان ورئيساً لقوات التعبئة.

سلاح الجو اليمني المسيّر ينفّذ عمليات واسعة في مطار أبها الوقت- قال متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع فجر اليوم الثلاثاء إن سلاح الجو المسير نفّذ عمليات واسعة استهدفت مرابض الطائرات الحربية بمطار أبها الدولي.

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المواجهة بین أنقرة وواشنطن؛ هل مازالت بعيدة أم موعدها قد اقترب؟

الأحد 4 ذی‌القعده‏ 1440
 
 
 
 
 
المواجهة بین أنقرة وواشنطن؛ هل مازالت بعيدة أم موعدها قد اقترب؟

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هكذا رد الرئيس التركي على تهديدات أمريكا حول صفقة اس 400!

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الوقت- عانت منطقة الشرق الاوسط خلال الفترة الماضية من العديد من الأزمات الدولية التي جاءت كنتيجة للأعمال والقرارات الغبية التي وقع عليها رئيس الولايات المتحدة "دونالد ترامب"، وفي وقتنا الحالي فإن احدى المخاوف التي عصفت بالمنطقة تتمثل في اتساع مستوى الفجوات والخلافات في العلاقات بين أنقرة وواشنطن وحول هذا السياق، كشفت العديد من المصادر الاخبارية بأنه بعدما أعلن "الكرملين" بأنه سيزود "أنقرة" بأنظمة دفاع جوي من طراز "اس400"، قامت الإدارة الأمريكية بتهديد انقرة بإلغاء الصفقة الكبيرة لبيع طائرات "اف 35" لها إذا لم تقم بإلغاء الصفقة مع روسيا وهذا الامر أدى إلى نشوب أزمة عالمية قد تنسف المنطقة برمتها وهنا يرى العديد من الخبراء السياسيين بأن هذا القرار الأمريكي الذي يلوح في الأفق سيؤثر على مكانة تركيا في الشرق الأوسط، وقد يؤثر على الصناعات الأمنية في البلاد وعلى صفقات الشراء المستقبلية لسلاح الجو. وهنا يتبادر هذا السؤال إلى أذهاننا، كيف ستؤثر صفقة "اس400" على العلاقات المستقبلية بين الجانبين؟ وهل سوف تزداد حدة هذه الأزمة في المستقبل القريب، أم أن الجانبين سيتمكنا من كبح جماحها والتوصل إلى حلول مناسبة ؟

ازمة صفقة الصورايخ "إس 400" ترجع جذورها إلى خلافات ما بعد 2011

اثارت التطورات الأخيرة في الأزمة بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية تساؤل حول احتمالية تراجع الإدارة الأمريكية عن عقوباتها التي فرضتها على تركيا بسبب عزمها على شراء منظومة الدفاع الصاروخية الروسية "إس-400"، حيث قال مسؤولون أمريكيون إن إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ما زالت تخطط لفرض عقوبات على تركيا، وإنهاء مشاركتها في برنامج مهم خاص بطائرات حربية مقاتلة، إن استمرت في تلك الصفقة، رغم تأكيدات الرئيس التركي بعدم حدوث ذلك.

إن ازمة صفقة الصواريخ "اس 400" التركية جاءت نتيجتاً لتراكم الأزمات السابقة بين أنقرة وواشنطن. ففي السنوات التي تلت عام 2011، والتي تضمنت موجة من الحركات الثورية في منطقة غرب آسيا وشمال إفريقيا، كان نظام الدبلوماسية التركية القائم على مبدأ العمق الاستراتيجي لـ"أحمد داود ماجلو"، وزير خارجية تركيا آنذاك، يركز على التدخل النشط في شؤون البلدان المتضررة من تلك الثورات الشعبية وعلى الرغم رجال الدولة الأتراك كانوا يتوقعون أن تقوم الولايات المتحدة والدول الاوروبية بالتعاون مع سياساتهم على الساحة الميدانية، إلا أن المحور الغربي لم يكتفي بعدم التعاون مع تركيا وإنما ايضا اصبح عدواً شرساً لأنقرة.

تركيا ومراجعة تحالفها الاستراتيجي مع الغرب

إن عدم رضوخ السلطات السياسية التركية، وخاصة الرئيس "رجب طيب أردوغان" لمطالب واشنطن، يمثل تحولًا كبيرًا في نظرة "أنقرة" الجديدة لتحالفتها وموقعها الجديد في النظام العالمي وعلى الرغم من أن تركيا كانت دائمًا خلال السنوات التي تلت الحرب الباردة التي انتهت بنهاية الحرب العالمية الثانية في عام 1945، احدى الدول القوية والمعترف بها كعضو نشط في منظمة حلف شمال الأطلسي، إلا أنها في وقتنا الحالي ادركت ضرورة اعتماد طريقًا جديدًا لإعادة تعريف هويتها في الساحة السياسة الدولية.

في الواقع، ونتيجة للتطورات الجديدة التي حصلت في النظام العالمي الجديد، فلقد أدرك القادة الاتراك قضيتين أساسيتين. الأولى هي أن المصالح الوطنية لتركيا لا يمكن أن تتوافق بالضرورة مع مصالح الدول الغربية، وخاصة مع الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية ويمكن رؤية علامة واضحة على ذلك في العديد من الأحداث مثل الغزو الأمريكي لأفغانستان والعراق في أوائل عام 2000 والتطورات في منطقة غرب آسيا، وخاصة في سوريا بعد موجة الثورات الشعبية في عام 2011 والقضية الأخرى هي أن موجة التطورات العالمية أكدت بأنه من المستحيل أن يكون هنالك لاعب دولي وحيد وذلك لأن هذه الامر غير ممكن.

لذلك، لا يمكن قراءة قضيتي شراء تركيا أنظمة الدفاع الصاروخية الروسية "إس 400" وعدم تسليم واشنطن مقاتلات "أف 35" إلى أنقرة، بانهما قضيتين شاملتين وأنهما السببين الرئيسيين في نشوف الخلافات بين واشنطن وانقرة. الحقيقة هي أن بداية الأزمة في العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة ترجع إلى عام 2011، عندما انطلقت الثورات الشعبية في العديد من دول المنطقة وتقديم الولايات المتحدة للكثير من الجماعات الارهابية لإشعال منطقة الشرق الاوسط.

خروج "أنقرة" من دائرة حلفاء واشنطن الإستراتيجيين

لا يمكن تحليل الفجوة بين الولايات المتحدة وتركيا فقط على أساس مطالب وإرادة أنقرة، لكن على الجانب الآخر، يمكن القول أنه منذ زمن "باراك أوباما"، الرئيس الأمريكي السابق، "تم البدء بممارسة تضييق الخناق التدريجي على أنقرة واخراجها من دائرة الحلفاء" وزادت تلك الممارسات القاسية خلال رئاسة "دونالد ترامب". يذكر أن إدارة الرئيس "باراك أوباما"، كانت تعمل خلافاً لتوقعات الحكومة التركية، وفي أعقاب الأزمة السورية، دعا الرئيس التركي "أردوغان" إلى إنشاء منطقة آمنة على الحدود الشمالية لسوريا، ولكن على عكس توقعاته، لم يهتم مسؤولو البيت الأبيض بمخاوف "أنقرة".

وخلال فترة رئاسة "دونالد ترامب"، ذهبت أبعاد الأزمة في العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة إلى أبعد من ذلك ولم يقتصر الأمر على استمرار "ترامب" في التعاون ومواصلة دعم الأكراد السوريين، بل إنه استهدف الاقتصاد التركي وفرض الكثير من الرسوم الجمركية على صادرات الصلب التركية، مما أدى إلى تزايد الضغوط على حزب العدالة والتنمية التركي. ولقد رأينا الرئيس "ترامب" قبل عدة أسابيع يوجه الكثير من التهديدات لأنقرة على حسابه الالكتروني في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا بأنه سيدمر الاقتصاد التركي إذا ما استمرت في مهاجمة الاكراد السوريين والمضي قدما في صفقة الصواريخ الروسية "إس 400".

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كلمات مفتاحية :

ازمة خلافات علاقات توترات إس 400 إف 35 انقرة واشنطن

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