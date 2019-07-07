المواجهة بین أنقرة وواشنطن؛ هل مازالت بعيدة أم موعدها قد اقترب؟

الوقت- عانت منطقة الشرق الاوسط خلال الفترة الماضية من العديد من الأزمات الدولية التي جاءت كنتيجة للأعمال والقرارات الغبية التي وقع عليها رئيس الولايات المتحدة "دونالد ترامب"، وفي وقتنا الحالي فإن احدى المخاوف التي عصفت بالمنطقة تتمثل في اتساع مستوى الفجوات والخلافات في العلاقات بين أنقرة وواشنطن وحول هذا السياق، كشفت العديد من المصادر الاخبارية بأنه بعدما أعلن "الكرملين" بأنه سيزود "أنقرة" بأنظمة دفاع جوي من طراز "اس400"، قامت الإدارة الأمريكية بتهديد انقرة بإلغاء الصفقة الكبيرة لبيع طائرات "اف 35" لها إذا لم تقم بإلغاء الصفقة مع روسيا وهذا الامر أدى إلى نشوب أزمة عالمية قد تنسف المنطقة برمتها وهنا يرى العديد من الخبراء السياسيين بأن هذا القرار الأمريكي الذي يلوح في الأفق سيؤثر على مكانة تركيا في الشرق الأوسط، وقد يؤثر على الصناعات الأمنية في البلاد وعلى صفقات الشراء المستقبلية لسلاح الجو. وهنا يتبادر هذا السؤال إلى أذهاننا، كيف ستؤثر صفقة "اس400" على العلاقات المستقبلية بين الجانبين؟ وهل سوف تزداد حدة هذه الأزمة في المستقبل القريب، أم أن الجانبين سيتمكنا من كبح جماحها والتوصل إلى حلول مناسبة ؟

ازمة صفقة الصورايخ "إس 400" ترجع جذورها إلى خلافات ما بعد 2011

اثارت التطورات الأخيرة في الأزمة بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية تساؤل حول احتمالية تراجع الإدارة الأمريكية عن عقوباتها التي فرضتها على تركيا بسبب عزمها على شراء منظومة الدفاع الصاروخية الروسية "إس-400"، حيث قال مسؤولون أمريكيون إن إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ما زالت تخطط لفرض عقوبات على تركيا، وإنهاء مشاركتها في برنامج مهم خاص بطائرات حربية مقاتلة، إن استمرت في تلك الصفقة، رغم تأكيدات الرئيس التركي بعدم حدوث ذلك.

إن ازمة صفقة الصواريخ "اس 400" التركية جاءت نتيجتاً لتراكم الأزمات السابقة بين أنقرة وواشنطن. ففي السنوات التي تلت عام 2011، والتي تضمنت موجة من الحركات الثورية في منطقة غرب آسيا وشمال إفريقيا، كان نظام الدبلوماسية التركية القائم على مبدأ العمق الاستراتيجي لـ"أحمد داود ماجلو"، وزير خارجية تركيا آنذاك، يركز على التدخل النشط في شؤون البلدان المتضررة من تلك الثورات الشعبية وعلى الرغم رجال الدولة الأتراك كانوا يتوقعون أن تقوم الولايات المتحدة والدول الاوروبية بالتعاون مع سياساتهم على الساحة الميدانية، إلا أن المحور الغربي لم يكتفي بعدم التعاون مع تركيا وإنما ايضا اصبح عدواً شرساً لأنقرة.

تركيا ومراجعة تحالفها الاستراتيجي مع الغرب

إن عدم رضوخ السلطات السياسية التركية، وخاصة الرئيس "رجب طيب أردوغان" لمطالب واشنطن، يمثل تحولًا كبيرًا في نظرة "أنقرة" الجديدة لتحالفتها وموقعها الجديد في النظام العالمي وعلى الرغم من أن تركيا كانت دائمًا خلال السنوات التي تلت الحرب الباردة التي انتهت بنهاية الحرب العالمية الثانية في عام 1945، احدى الدول القوية والمعترف بها كعضو نشط في منظمة حلف شمال الأطلسي، إلا أنها في وقتنا الحالي ادركت ضرورة اعتماد طريقًا جديدًا لإعادة تعريف هويتها في الساحة السياسة الدولية.

في الواقع، ونتيجة للتطورات الجديدة التي حصلت في النظام العالمي الجديد، فلقد أدرك القادة الاتراك قضيتين أساسيتين. الأولى هي أن المصالح الوطنية لتركيا لا يمكن أن تتوافق بالضرورة مع مصالح الدول الغربية، وخاصة مع الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية ويمكن رؤية علامة واضحة على ذلك في العديد من الأحداث مثل الغزو الأمريكي لأفغانستان والعراق في أوائل عام 2000 والتطورات في منطقة غرب آسيا، وخاصة في سوريا بعد موجة الثورات الشعبية في عام 2011 والقضية الأخرى هي أن موجة التطورات العالمية أكدت بأنه من المستحيل أن يكون هنالك لاعب دولي وحيد وذلك لأن هذه الامر غير ممكن.

لذلك، لا يمكن قراءة قضيتي شراء تركيا أنظمة الدفاع الصاروخية الروسية "إس 400" وعدم تسليم واشنطن مقاتلات "أف 35" إلى أنقرة، بانهما قضيتين شاملتين وأنهما السببين الرئيسيين في نشوف الخلافات بين واشنطن وانقرة. الحقيقة هي أن بداية الأزمة في العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة ترجع إلى عام 2011، عندما انطلقت الثورات الشعبية في العديد من دول المنطقة وتقديم الولايات المتحدة للكثير من الجماعات الارهابية لإشعال منطقة الشرق الاوسط.

خروج "أنقرة" من دائرة حلفاء واشنطن الإستراتيجيين

لا يمكن تحليل الفجوة بين الولايات المتحدة وتركيا فقط على أساس مطالب وإرادة أنقرة، لكن على الجانب الآخر، يمكن القول أنه منذ زمن "باراك أوباما"، الرئيس الأمريكي السابق، "تم البدء بممارسة تضييق الخناق التدريجي على أنقرة واخراجها من دائرة الحلفاء" وزادت تلك الممارسات القاسية خلال رئاسة "دونالد ترامب". يذكر أن إدارة الرئيس "باراك أوباما"، كانت تعمل خلافاً لتوقعات الحكومة التركية، وفي أعقاب الأزمة السورية، دعا الرئيس التركي "أردوغان" إلى إنشاء منطقة آمنة على الحدود الشمالية لسوريا، ولكن على عكس توقعاته، لم يهتم مسؤولو البيت الأبيض بمخاوف "أنقرة".

وخلال فترة رئاسة "دونالد ترامب"، ذهبت أبعاد الأزمة في العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة إلى أبعد من ذلك ولم يقتصر الأمر على استمرار "ترامب" في التعاون ومواصلة دعم الأكراد السوريين، بل إنه استهدف الاقتصاد التركي وفرض الكثير من الرسوم الجمركية على صادرات الصلب التركية، مما أدى إلى تزايد الضغوط على حزب العدالة والتنمية التركي. ولقد رأينا الرئيس "ترامب" قبل عدة أسابيع يوجه الكثير من التهديدات لأنقرة على حسابه الالكتروني في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا بأنه سيدمر الاقتصاد التركي إذا ما استمرت في مهاجمة الاكراد السوريين والمضي قدما في صفقة الصواريخ الروسية "إس 400".