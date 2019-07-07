بحضور اللواء سلامي.. إزاحة الستار عن نظام "سبهر110" للاتصالات التكتيكية

الوقت- أزيح الستار عن نظام "سبهر110" للاتصالات التكتيكية، اليوم الأحد، بحضور القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي.

وحسب وكالة تسنيم الدولية للأنباء فإن اللواء حسين سلامي اعتبر خلال مراسم ازاحة الستار عن نظام "سبهر110" للاتصالات التكتيكية، مجال الاتصالات من الادوات الضرورية للقوات المسلحة، مؤكداً ان ايران على وشك انهاء احتكار القوى الكبرى لتقنيات الاتصال المتقدمة.

وأشار القائد العام لحرس الثورة الاسلامية إلى أن الاعداء يدركون تدريجياً قدرة ايران الحقيقية، لافتاً إلى ان المجال العسكري هو نقطة قوة وساحة ظهور قدرة وامكانيات ايران.

وبيّن أن الاعداء ادركوا تلك الحقيقة جيداً لذلك قاموا بالتركيز على الحرب الاقتصادية والنفسية وفرض ضغوط سياسية.