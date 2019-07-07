القوات العراقية تطلق عملية أمنية في المناطق الغربية

الوقت- أطلقت القوات العراقية المشتركة صباح اليوم عملية عسكرية لتطهير المناطق الغربية من العراق من فلول الإرهابيين.

وقال الفريق الركن عبد الأمير رشيد يارالله نائب قائد العمليات المشتركة في بيان تسلمت مراسلة سانا نسخة منه إن القوات الأمنية العراقية المشتركة والحشد الشعبي والعشائري وبإسناد من طيران الجيش بدأت بالمرحلة الأولى من عمليات واسعة تحمل شعار “إرادة النصر” لتطهير المناطق المحصورة بين محافظات صلاح الدين ونينوى والأنبار إلى الحدود الدولية العراقية-السورية.

وكانت قوات الأمن العراقية أطلقت أمس عملية أمنية لملاحقة فلول الإرهابيين في ناحية بهرز جنوب محافظة ديالى شرق العراق.