غرفة التجارة الإيرانية: إيران سترسل فريقاً اقتصادياً إلى سوريا لدراسة حاجتها الأساسية في البنى التحتية

الوقت- أعلن عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الإيرانية كيوان كاشفي عن عزم غرفة التجارة إرسال فريق اقتصادي إيراني إلى سوريا لدراسة النقص في حاجاتها الأساسية في البنى التحتية كإعادة تأهيل السدود المتضررة.

أشار عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الإيرانية " كيوان كاشفي" في تصريح لوكالة "تسنيم" إلى الاعتقاد الخاطئ للعديد من الدول تجاه احتياجات السوق السورية في الوقت الحاضر، فهناك اختلاف كبير بين احتياجات السوق السورية واحتياجات السوق العراقية.

وتابع كاشفي: إن سوريا تملك الخلفية والأرضية المناسبة لإعادة تفعيل الصناعات المختلفة وخاصة في المجال الصناعي والزراعي,

وأضاف: إن حاجة سوريا الحالية هي إعادة تأهيل البنى التحتية كالسدود و الماء و الكهرباء وإعادة إعمار البنية المتضررة جراء الحرب الأخيرة .

وتابع عضو مجلس ادارة غرفة التجارة الايرانية حديثه قائلاً: إن غرفة التجارة الايرانية تدرس وضع السوق الراهن في سوريا وسيتم إرسال بعثة مكونة من فريق اقتصادي إلى سوريا في الشهر ونصف القادم.

واختتم قائلاً: إن إعادة فتح الطريق التجاري في العراق الواصل بين إيران وسوريا سيتيح فرص تبادل اقتصادي كبير بين البلدين وخاصة في مجال تصدير مواد البناء كالسيراميك والبورسلان.