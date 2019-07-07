هكذا تم تحقير الرئيس ترامب في يوم استقلال بلاده

الوقت- خلقت رئاسة ترامب في البيت الأبيض موجة من انقسام الهوية في المجتمع الأمريكي ، ولم يعد كثير من مواطني البلاد يشعرون بالحاجة إلى الحفاظ على وحدة الأراضي والهوية الأمريكية لأنهم يؤمنون بتدمير القيم الديمقراطية وتراجع الولايات المتحدة.

وأقيم حفل يوم الاستقلال الأمريكي في واشنطن في 4 يوليو 2019 ، بناءً على طلب دونالد ترامب في 4 يوليو 2019. يعود تاريخ الاحتفال بهذا اليوم إلى 4 يوليو 1776 ، عندما نشرت المستعمرات الأمريكية ال 13 المعروفة باسم دول الساحل الشرقي إعلان الاستقلال من الإمبراطورية البريطانية. رغم أن الحفل أقيم كل عام في عدة مناسبات في الولايات المتحدة ، إلا أن الحافز الخاص لدونالد ترامب لتنظيم استعراض عسكري ومناورة أدى في البداية إلى موجة هائلة من ردود الفعل ومستوى واسع من المعارضة للقرار. كذلك ، فإن الطريقة التي أجرى بها ترامب الخطب في الحفل أثارت أيضًا عددًا من الهوامش وردود الفعل التي يمكن اعتبارها رمزًا لفشل حملة الانتخابات السياسية ، وكذلك تمثيل الثغرات الرئيسية في أمريكا المجتمع.

حرق العلم الأمريكي وكشف عمق فجوة الهوية

في نفس الوقت الذي أقيم فيه الاحتفال بيوم الاستقلال الأمريكي ، فإن أهم هامش ، يمكن أن يكون ملحوظًا ، هو دونالد ترامب ، فيما يتعلق بتفجير علمه من قبل المعارضين والمتظاهرين. في خضم عرض عسكري وخطاب ترامب أمام نصب أبراهام لنكولن التذكاري في واشنطن ، قامت مجموعة من المتظاهرين بقيادة القس جوفي جونسون ، الناشط في الحزب الشيوعي الثوري ، بحرق علم الولايات المتحدة واحتجوا على الرئيس.

ومع ذلك ، وفقًا لحكم المحكمة العليا الأمريكية الصادر في 21 يونيو 1989 ، يخضع الموقد الأمريكي الشرس في مظاهرات الاحتجاج لحرية التعبير والحق في الاحتجاج ضد المواطنين الأمريكيين ضد الطغيان المزعوم للحكومة وليس جريمة ، ولكن الشرطة اعتقلو جونسون وعدد آخر اعتقلوا المتظاهرين.

ولا يمكن تقييم هذا الحادث بمجرد اعتراض فصلي على سياسات البيت الأبيض. الحقيقة هي أن رئاسة ترامب في البيت الأبيض خلقت موجة من انقسام الهوية في المجتمع الأمريكي، ولم يعد كثير من مواطني البلاد يشعرون بالحاجة إلى الحفاظ على وحدة الأراضي والهوية الأمريكية لأنهم يؤمنون بتدمير القيم الديمقراطية وتراجعها في أمريكا، وأصبح موضوع التشرد وتمديد الجناح اليميني في هذا البلد أكثر غموضًا. نتيجة لذلك، يمكن القول أن الفجوة في الهوية ومطالب يسار الوسط في الولايات المتحدة ، نتيجة تصرفات الرئيس الذي يساهم في تراجع الديمقراطية المحلية ، وكذلك تدمير أمريكا الهيمنة على الصعيد العالمي ، تزداد باطراد ، وحتى في حالة استمرار الوضع الحالي ، من الممكن أن تفصل بعض الولايات في الولايات المتحدة قضية الحكومة الفيدرالية.

في وضع كان فيه وجود المتظاهرين لترامب والعلم الأمريكي أكثر من أي قضية أخرى في ذكرى يوم استقلال الولايات المتحدة ، كان مقياس ترامب في حديثه مذهلاً لعامة الناس والمراقبين، وخلال خطابه في التصريحات الغريبة ، ذكّر ترامب الكونغرس بإنشاء جيش في عام 1775 ، قائلاً: "صادف الجيش القاري القلعة الصعبة لوادي فالي ، لكنه تمكن من الفوز. تمكن جيشنا من صنع الأشياء يحدث ، والوصول إلى السماء ، والسيطرة على القلاع ، والاستيلاء على المطارات. جيشنا فعل كل ما نحتاج القيام به.

في الواقع ، في عام 1775 ، ذهب ترامب إلى المطار ووصل إلى السماء ، التي اخترعها لأول مرة في عام 1903 ، على مسافة 128 عامًا من تاريخه ، من قبل الأخوان رايت. كانت موجة من ردود الفعل على هذا المصيدة كبيرة لدرجة أنه أجبر على الاستجابة وتبرير الفجوة وألقى باللوم على الأرض والوقت. وقال للصحفيين للتستر على القضية "كنا نشهد الكثير من الأمطار في يوم الاستقلال الأمريكي." وقفت تحت المطر. وقع برنامج تشغيل الكلام - ولم يكن بالإمكان استخدامه ، ثم تفكك كل شيء وسقط. تسبب فشل مشغل الكلام في حدوث مثل هذا الخطأ.

كان معلمًا آخر في احتفالات يوم الاستقلال الأمريكي يتعلق بالميزات التي عفا عليها الزمن والتي عفا عليها الزمن التي استخدمت في العرض. وعلى نفس المنوال ، سخرت وسائل الإعلام الحكومية الروسية من المعدات العسكرية الأمريكية. في الواقع ، سخر الصحفيون في برنامج بث على شبكة التلفزيون الروسية 1 من فيلم مأخوذ من أحد المعدات العسكرية في يوم الاستقلال الأمريكي.

سخر الصحفيون من بعض المعدات العسكرية و "لصق أشياء عليهم بشريط". وقال أولغا شاباييف ، أحد الصحفيين المشاركين في البرنامج: "لون هذه المركبات العسكرية قد تضاءل". لا يوجد أنبوب متصل بهم ، وهم متصلون بشريط! وقال بسخرية: "يُسمح للأميركيين بإجراء استعراض عسكري لأن موكبهم ديمقراطي ، لكن لا يُسمح لنا لأن العرض الخاص بنا مصحوب" بالوطنية المتطرفة ".

بالإضافة إلى ذلك ، قال يفغيني بوبوف ، أحد مقدمي البرنامج: قال دونالد ترامب إن موكب التاريخ الأكبر يقام في واشنطن. أعلن رئيس الولايات المتحدة أنه سيُظهر لنا أحدث دباباته. كانت هذه الدبابات المستخدمة في الحرب العالمية الثانية وتركت دائرة المعدات العسكرية في عام 1957.

من ناحية أخرى ، فإن استخدام ترامب للاحتفال الرائع في يوم الاستقلال تعرض لانتقادات شديدة من قبل الحزب الديمقراطي وفقا للتقارير ، تم فحص جزء من تكلفة الحفل ، بما في ذلك 2.5 مليون دولار في التمويل من الخدمة الوطنية بارك ، بدقة من قبل الديمقراطيين.

وعلى نفس المنوال ، قال الديموقراطي توم أودال من نيو مكسيكو: "ينفق الناس هذه الأموال على تحسين ظروف معيشتهم وحدائقهم الوطنية ، وليس على ترقية حملاتهم وتشرد حملاتهم الانتخابية. حديقة ناشونال مول ليست مكانًا لاثنين عامل مسيرة ، كما اتهم ديموقراطي آخر ترامب بإجراء حملة سياسية مع دافعي الضرائب. مجموع هذه الانتقادات المحيطة به ضد ترامب تسببت في قيام وسائل الإعلام بتقييم محاولة ترامب استغلال الانتخابات لفشلها في تنفيذ العرض العسكري الاحتفالي، وحتى تقويض موقعها في نظر عامة الجمهور.