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هكذا تمّ تحقير الرئيس ترامب في يوم استقلال بلاده

الأحد 4 ذی‌القعده‏ 1440
 
 
 
 
 
هكذا تمّ تحقير الرئيس ترامب في يوم استقلال بلاده
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الوقت- خلقت رئاسة ترامب في البيت الأبيض موجة من انقسام الهوية في المجتمع الأمريكي، ولم يعد كثير من مواطني البلاد يشعرون بالحاجة إلى الحفاظ على وحدة الأراضي والهوية الأمريكية لأنهم يؤمنون بنفاد القيم الديمقراطية وتراجع أمريكا.

أقيم حفل يوم الاستقلال الأمريكي في واشنطن في 4 يوليو 2019 بناءً على طلب دونالد ترامب في 4 يوليو 2019.

يعود تاريخ الاحتفال بهذا اليوم إلى 4 يوليو 1776 ، عندما نشرت المستعمرات الأمريكية الـ 13 المعروفة باسم دول الساحل الشرقي إعلان الاستقلال من الإمبراطورية البريطانية.

الحفل أقيم كل عام في عدة مناسبات في أمريكا، إلا أن الحافز هذا العام خاص بدونالد ترامب الذي نظّم استعراضاً عسكرياً ومناورة أدّى في البداية إلى موجة هائلة من ردود الفعل، ومستوى واسع من المعارضة للقرار، إضافة إلى خطاب ترامب في الحفل، الذي أثار عدداً من ردود الفعل التي يمكن اعتبارها رمزاً لفشل حملة الانتخابات السياسية، وكذلك تمثيل الثغرات الرئيسة في المجتمع الأمريكي.

حرق العلم الأمريكي وكشف عمق فجوة الهوية

كان الحدث الأبرز في الاحتفال بيوم الاستقلال الأمريكي هو إحراق العلم من قبل المعارضين والمتظاهرين.

ففي خضم عرض عسكري وخطاب ترامب أمام نصب أبراهام لنكولن التذكاري في واشنطن، قامت مجموعة من المتظاهرين بقيادة القس جوفي جونسون، الناشط في الحزب الشيوعي الثوري، بحرق علم أمريكا والاحتجاج على الرئيس.

ومع ذلك، وفقاً لحكم المحكمة العليا الأمريكية الصادر في 21 يونيو 1989 ، فإن القانون الأمريكي في المظاهرات والاحتجاج لحرية التعبير يمنح الحق في احتجاج المواطنين الأمريكيين ضد الطغيان المزعوم للحكومة ولا يعتبر الأمر جريمة، ولكن الشرطة اعتقلت جونسون وعدداً آخر من المتظاهرين.

ولا يمكن تقييم هذا الحادث بمجرد اعتراض فصلي على سياسات البيت الأبيض.

الحقيقة هي أن رئاسة ترامب في البيت الأبيض خلقت موجة من انقسام الهوية في المجتمع الأمريكي، ولم يعد الكثير من مواطني البلاد يشعرون بالحاجة إلى الحفاظ على وحدة الأراضي والهوية الأمريكية لأنهم يؤمنون بتدمير القيم الديمقراطية وتراجعها في أمريكا، وأصبح موضوع التشرد وتمديد الجناح اليميني في هذا البلد أكثر غموضاً.

نتيجة لذلك، يمكن القول إن الفجوة في الهوية ومطالب يسار الوسط في أمريكا، نتيجة تصرفات الرئيس الذي يساهم في تراجع الديمقراطية المحلية، وكذلك الهيمنة الأمريكية على الصعيد العالمي تزداد باطراد.

في وضع كان فيه وجود المتظاهرين ضد ترامب وإحراق العلم الأمريكي بارزاً أكثر من أي قضية أخرى في ذكرى يوم استقلال أمريكا، كان مقياس ترامب في حديثه مذهلاً لعامة الناس والمراقبين، فخلال خطابه، ذكّر ترامب الكونغرس بإنشاء جيش في عام 1775، قائلاً: "واجه الجيش القاري القلعة الصعبة لوادي فالي، وتمكّن من الفوز، تمكّن جيشنا من صنع الأشياء، والوصول إلى السماء، والسيطرة على القلاع، والاستيلاء على المطارات، جيشنا فعل كل ما نحتاج القيام به".

في الواقع ، عام 1775 ، لم يذهب ترامب إلى المطار ولم يصل إلى السماء التي اكتشفها لأول مرة عام 1903  على مسافة 128 عاماً من تاريخه، من قبل الأخوان رايت.

كانت موجة من ردود الفعل على هذا المصيدة كبيرة لدرجة أنه أجبر على الاستجابة وتبرير الفجوة وألقى باللوم على الأرض والوقت.

وقال للصحفيين للتستر على القضية "كنا نشهد الكثير من الأمطار في يوم الاستقلال الأمريكي"، وقفت تحت المطر، ووقع برنامج تشغيل الكلام - ولم يكن بالإمكان استخدامه ، ثم تفكك كل شيء وسقط، تسبب فشل مشغّل الكلام في حدوث مثل هذا الخطأ".

هناك حدث آخر في احتفالات يوم الاستقلال الأمريكي يتعلق بالميزات التي عفا عليها الزمن والتي استخدمت في العرض.

حيث سخرت وسائل الإعلام الحكومية الروسية من المعدات العسكرية الأمريكية.

في الواقع ، سخر الصحفيون في برنامج بث على شبكة التلفزيون الروسية 1 من فيلم مأخوذ من أحد المعدات العسكرية و"لصق أشياء عليهم بشريط" في يوم الاستقلال الأمريكي.

وقال "أولغا شاباييف" أحد الصحفيين المشاركين في البرنامج: "وجود هذه المركبات العسكرية قد تضاءل"، لا يوجد أنبوب متصل بها، وهم متصلون بشريط! وقال بسخرية: "يُسمح للأمريكيين بإجراء استعراض عسكري لأن موكبهم ديمقراطي، لكن لا يُسمح لنا لأن العرض الخاص بنا مصحوب" بالوطنية المتطرفة ".

بالإضافة إلى ذلك، قال "يفغيني بوبوف" أحد مقدمي البرنامج: "قال دونالد ترامب إن موكب التاريخ الأكبر يقام في واشنطن، وأعلن رئيس أمريكا أنه سيُظهر لنا أحدث دباباته، كانت هذه الدبابات المستخدمة في الحرب العالمية الثانية وتركت دائرة المعدات العسكرية في عام 1957".

من ناحية أخرى، فإن تكلفة الاحتفال الرائع في يوم الاستقلال تعرّضت لانتقادات شديدة من قبل الحزب الديمقراطي، وفقاً للتقارير، فقد تم فحص جزء من تكلفة الحفل، بما في ذلك 2.5 مليون دولار في التمويل من الخدمة الوطنية، بدقة من قبل الديمقراطيين.

وفي السياق ذاته، قال الديموقراطي توم أودال من نيو مكسيكو: "ينفق الناس هذه الأموال على تحسين ظروف معيشتهم وحدائقهم الوطنية ، وليس على ترقية حملاتهم ودعم حملاتهم الانتخابية.

كما اتهم ديموقراطي آخر ترامب بإجراء حملة سياسية مع دافعي الضرائب.

مجموع هذه الانتقادات المحيطة بـ "ترامب" تسببت في قيام وسائل الإعلام بتقييم محاولة ترامب استغلال الانتخابات والفشل في تنفيذ العرض العسكري الاحتفالي، وحتى تقويض موقعها في نظر عامة الجمهور.

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