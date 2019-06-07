موسكو تنتقد دعوة واشنطن لاجتماع طارئ لوكالة الطاقة الذرية

الوقت- انتقدت روسيا دعوة واشنطن لعقد اجتماع طارئ لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد إعلان إيران خفض بعض التزاماتها في الاتفاق النووي.

ونقل موقع روسيا اليوم عن ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف قوله عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن بحث خفض إيران لبعض التزاماتها في الاتفاق النووي ليس من اختصاص مجلس محافظي الوكالة مضيفا إن هذا الخفض لا يشكّل انتهاكاً من حيث اختصاص الوكالة كما أن مجلس المحافظين ليس مكاناً مناسباً لمثل هذه المناقشات.

وكانت ممثلية إيران في المنظمات الدولية في فيينا أكدت أمس أن أمريكا هي المنتهك الرئيس للاتفاق النووي مع إيران وأن طلبها عقد اجتماع مجلس محافظي الوكالة دليل عزلتها في معارضة نهج التعددية وسيادة القانون في القضايا الدولية.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت أمس أنها ستعقد الأربعاء المقبل اجتماعاً طارئاً حول الملف النووي الإيراني بطلب من أمريكا.