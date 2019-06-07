متظاهرون في المهرة اليمنية يطالبون بخروج القوات السعودية

الوقت- طالب متظاهرون في محافظة المهرة اليمنية بخروج القوات السعودية من المحافظة فوراً، وإقالة المحافظ.

ووصف المشاركون في هذه المظاهرات -التي خرجت الجمعة بدعوة من اللجنة المنظمة للاعتصام السلمي في المهرة- القوات السعودية في المحافظة بأنها قوات احتلال.

من جهتها ذكرت قناة "الجزيرة" أن المتظاهرين طالبوا بإقالة المحافظ راجح باكريت، قائلين إنه تسبب في إدخال المحافظة بأزمة اقتصادية وأمنية، على حد تعبيرهم.

كما عبّر المتظاهرون عن تضامنهم مع أبناء محافظة سقطرى، ورفعوا شعارات تطالب بإنهاء الوجود الإماراتي فيها.