السبسي يوّقع قراراً بالدعوة للانتخابات التشريعية والرئاسية

الوقت- وقّع رئيس الجمهورية التونسية الباجي قايد السبسي قراراً رئاسياً بدعوة الناخبين للمشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة في 6 تشرين الأول، والرئاسية في 17 تشرين الثاني المقبل.

السبسي تعهّد بعد إمضاء القرار بـ"مواصلة العمل من أجل أن تتمّ العهدة التي تنتهي أواخر كانون الثاني 2019".

كما أكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إجراء الانتخابات في موعدها، معلنةً عن تجاوز إجمالي المسجلين للمشاركة فيها 7 ملايين ناخب، من أصل 11 مليون تونسي.

وفي مؤتمر صحفي أمس الجمعة قال رئيس الهيئة نبيل بفون: "نجحنا في تسجيل 1.5 مليون ناخب جديد، لكن يبقى التحدي الأهم هو مراقبة الحملات الانتخابية".

من جهتها أكدت الناطقة الرسمية باسم الهيئة حسناء بن سليمان، أن "الرقم قياسي للمسجلين"، مبرزةً أن الهدف من الحملة كان الوصول إلى الشباب.

يأتي ذلك بعد وعكة صحية تعرض لها الرئيس التونسي الخميس الماضي ودعوات عديدة إلى تأجيل الانتخابات.